「金豐盛」自從在2022年5月在全家便利商店上市

陸續推出多種即食嫩雞胸、雞Ｑ丸、冷藏滷味等冷藏即食雞肉商品

目前我吃過的主要是即食雞胸肉：黑胡椒嫩雞胸、泰式香檸嫩雞胸、及古早味香滷嫩雞胸及蒜香紐澳良風味雞Q丸

最近則有新的雞Ｑ丸口味上市，就來試試看「蔥薑海南雞風味雞Q丸」吧

喜歡 即食雞胸肉 嗎?歡迎參考

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▲全家冷藏架上除了上是一陣子的(右)蒜香紐澳良風味雞Q丸，最近也有新口味(左)「蔥薑海南雞風味雞Q丸」

而且最近還都是做30%免費增量版

商品名稱：【金豐盛】蔥薑海南雞風味雞Q丸 30%免費增量版 (原價NT 55)

相關連結： 官方蝦皮

營養資訊：熱量164.5 kcal/ 105 g ；

※過敏原：豆、麩質；產線過敏原：奶、蛋、堅果、花生、芝麻、芒果、魚類、甲殼類

產地/製造商：台灣/金豐盛食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2024.12

▲「蔥薑海南雞風味雞Q丸」成分與營養資訊

主成分為雞肉和大豆蛋白，以蔥、蒜、醬油、薑、藤椒油(菜籽油、藤椒)和糖與鹽調味

每百克熱量156.9 kcal，蛋白質16.1 g、脂肪8.5 g

相比較同牌的【金豐盛】泰式香檸嫩雞胸&鐵板黑胡椒嫩雞胸

每百克熱量116.1-121.3 kcal，蛋白質24-24.5 g、脂肪1.8-2.1 g

「蔥薑海南雞風味雞Q丸」的熱量較高(多約30%)、蛋白質較少(少約33%)，脂肪量明顯多出約3.25倍

▲「蔥薑海南雞風味雞Q丸」拆封狀態

免費增量30%的份量為105 g，內含9顆丸子和些許湯汁。白肉色的丸子如包裝袋上的照片的大小

每顆直徑約2 cm，約10-11 g，熱量約17 kcal

▲「蔥薑海南雞風味雞Q丸」拆封狀態

冷藏狀態的湯汁呈現淡粉黃膠體狀，用超商微波爐加熱僅約30秒就可以全加熱融化。袋內湯汁目測約1-2匙免洗匙份量的湯汁(15-30 mL)，湯汁有淡淡蔥和蒜香，薑味幾乎吃不到，微帶鹹韻、無明顯油感，清爽不膩

▲「蔥薑海南雞風味雞Q丸」風味口感

熱食丸子有合宜的彈性，冷食丸子則略扎實、無彈性。有比較像新竹貢丸那樣可吃得到環狀紋路和肉質肌理口感，不像火鍋料的Q軟和脆。丸子斷面看不到太多細孔，不太會吸附湯汁，所以沒有咀嚼時有滲出湯水的多汁口感。但越咀嚼會越有雞肉伴隨油與蔥蒜的香氣

參考網路上的新加玻海南雞飯食譜： 雞隻要用鹽、薑、米酒等醃漬，再以蔥、薑等食材熬煮。上桌時通常配醬油、薑末、辣椒醬三碟調味料。

簡言統整，蔥和薑是海南雞不可或缺的風味，但【金豐盛】蔥薑海南雞風味雞Q丸只有蔥味，薑味吃不出來

相關連結： Kingrich 金豐盛官方蝦皮

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