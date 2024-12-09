「四木欣福」最早是在蘆洲開始經營的餐廳，有「平價版鼎泰豐」的稱呼，餐點的種類豐富多樣乾麵、湯麵和炒飯等都有得選，其中招牌的「排骨蛋炒飯」更是來這裡必點的餐點之一，幾乎每一桌的顧客都有點上一份，用餐時間一到還需要排隊等候才吃的到，至於價格相比之下就經濟實惠許多，不管有沒有到鼎泰豐用過餐都可以來這裡品嚐看看平價版的美味。

餐廳資訊

四木欣福



名稱 : 四木欣福(板橋店)

電話 : (02)2950-4168

地址 : 新北市板橋區三民路二段67號一樓 (Google地圖)

營業時間 : 週一公休

營業時間 : 週二~週日 11:30-14:00、17:00-20:30

從捷運 環狀線板新站 或 中原站 都是步行15分鐘左右就可抵達，用餐時間遠遠就能看到外面排隊的人潮

餐廳環境

餐廳的空間是狹長型的一次最多容納30幾位客人，中間的走道還算滿寬敞的

點餐的方式直接掃描桌上的QR-Code就可以

餐具和醬料區在後方出餐口旁邊，都是可以自由取用

菜單

餐點的種類有「乾麵類」、「湯麵類」、「餛飩類」和「炒飯類」為主，還有多款湯品和小菜可以單點

餐點介紹

這次一共點兩份主餐和一道小菜，主餐分別是「蝦仁餛飩麵」和「排骨蛋炒飯」

第一份是「蝦仁餛飩麵」，麵條的部分有加10元升級成烏龍麵

如果喜歡吃辣的人可以加點店內的辣椒，吃起來香氣會更加足夠

烏龍麵的麵條是相對細一點種類，吃起來彈牙口感滿紮實的

「蝦仁餛飩」非常大一顆，每顆裡面都直接包上一隻完整的蝦仁

外層的餛飩皮薄肉餡多，一口咬下肉汁不斷流出伴隨而來的是蝦仁的海鮮甜味

原味湯頭喝起來滿清爽的不會油膩，加點辣椒後喝起來會多一股香氣但也不會到太辣

第二份是「排骨蛋炒飯」，排骨的大小快可以蓋住炒飯的量了

炒飯的部分粒粒分明油量控制的剛剛好，吃起來好入口不會太過乾，把蔥和蛋的香氣都有炒到米飯中

排骨的厚度比想像中的還要厚，吃起來肉質紮實多汁外皮帶點酥脆非常過癮，整體的口感跟鼎泰豐真的滿相似的

最喜歡的部分應該就是油量的控制，不管是蛋炒飯還是炸排骨吃起來都有帶點油香卻不會感覺油膩，燈光照下來也不會有明顯的油脂反光

接著是小菜「季節青菜(高麗菜)」，端上來就能感受到高麗菜飽滿多汁的樣子

一口咬下高麗菜的鮮甜味就在嘴中擴散出來，簡單的調味就能吃到高麗菜的原汁原味

結語

「四木欣福」是這次到板橋剛好經過才吃的餐廳，沒想到就能點到心心念念的排骨蛋炒飯，粒粒分明唇齒留香的口感真的讓人一吃就上癮，排骨的烹調過程可以鎖住肉汁又不會油膩減少顧客的負擔，蝦仁餛飩飽滿鮮甜口味清爽，整體吃完感覺滿舒服的而且價格來說都是正常可以接受的範圍，難怪用餐時間不管是內外還是外帶的人都絡繹不絕，沒有提早來還需要排隊等候一下。