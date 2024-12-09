愛吃辣的朋友來到逢甲商圈，一定要走一趟冒香香冒菜鍋逢甲店，主打3種鍋物，招牌紅油冒菜，有著鮮香麻辣的正宗四川風味，讓人辣的很過癮。夏天想吃帶點酸辣滋味的料理，可以點酸爽金湯冒菜，採用帶點嗆辣的黃色燈籠辣椒。不吃辣的朋友，則可以點鮮香金湯冒菜。

提供3種鍋物，除了1個人的小盛鍋，2個人的中盛鍋，還有展現澎拜大氣的土豪鍋，4個人圍在大碗旁，一起品嚐紅油冒菜，特別有味道。

520開幕活動，特別推出用餐半價優惠，同時穿比基尼進場就免單，還找來多位網紅進行表演，並由女神－QQ來了擔任一日店長，玩起擲骰遊戲，炒熱當天氣氛。

冒香香冒菜鍋逢甲店的短影音

冒香香冒菜鍋逢甲店的環境

店面位於福星路上，有一面寫有冒菜的布條，搭配紅油冒菜的美味照片，騎車經過很容易被吸引進去耶，下方則是寫有冒香香的招牌，騎樓也有三款鍋物跟冒豆花的介紹。

走進店內，門口右側窗戶邊有兩個單人座位區，後方則有多個四人座，點餐用QrCord，強烈建議想吃的朋友一定要提早預訂。



結帳櫃台在後方，還有一個擺放飲料的冰箱，價格在15元或25元之間。

冒香香冒菜鍋逢甲店的料理

經典紅油冒菜

這一鍋真的有夠辣，辣到袁彬都冒汗了，麻辣湯頭加了芝麻紅油，紅通通，喝起來鮮香麻辣。



火鍋料豐富，除了常見的年糕、米血、鳥蛋、貢丸、金針菇、還有玉米筍、高麗菜以及豆芽菜。

另外還可以吃到少見的豆腸、響鈴捲、魚豆腐、土豆片及藕片，浸泡在湯頭內，食材吸附湯汁，滋味鮮香，讓人直呼好吃。

主食點的是綠薯寬粉，放進鍋底烹煮，寬粉吸附香辣湯汁，味道更顯豐富，吃起來口感Q彈有嚼勁

冒豆花

袁彬推薦必點，滑嫩豆花，擺在混合芝麻紅油的香辣湯汁，吃起來鮮香滑嫩，吃完還想再點一盤。

冒香香冒菜鍋逢甲店的菜單

冒香香冒菜鍋逢甲店的品嚐心得

身為一名嗜辣族跟火鍋控，袁彬常到處品嚐麻辣鍋跟川式料理，也是看了QQ來了的影片分享，特地在520這天衝到台中去品嚐。跟基隆的牙尖食怪一樣，有著鮮香麻辣的好湯頭，讓愛喝湯的袁彬直呼過癮，最愛冒豆花滑嫩的口感，現在想到口水都直流，值得大力推薦。

冒香香冒菜鍋逢甲店的資訊

營業地址：台中市西屯區福星路339號(google地圖)

營業時間：

16：30~23：30(一~四)

16：30~00：00(五)

15：30~00：00(六)

15：00~23：30(日)

營業電話：0427073399

粉絲頁：冒香香冒菜鍋 逢甲店

官方instagram：maoxiangxiangfengchia

官網：https://maoxiangxiang.com/zh/

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