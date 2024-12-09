你知道來自台北已開業十年的名店「柒息地串燒居酒屋」，在逢甲商圈內的分店，居然不只賣串燒，還有月亮蝦餅、拉麵、剝皮辣椒雞湯，各式餐點任君挑選！也有kirin生啤酒、沙瓦與少見的1664白生啤酒，一口美食一口生啤真的是人生一大享受！

「柒息地串燒居酒屋」之前有介紹過~這格品牌已創立十年！全台有10多家的分店，還擁有ISO22000跟Haccp兩大認證的工廠！讓顧客吃的安心！

店家介紹

柒息地以他們的十年神醬聞名！沒看過這麼搞剛的烤肉醬！是用熬煮4.5小實的底醬再加10多種配方調配熬煮而成！這款招牌神醬也能完美融合每樣食材~成就出一串串美味的串燒！採用先炸後烤的方式，這樣不只速度夠快~還能吃到更酥脆的口感！例如豆皮~一定要這樣料理才夠讚！

自從柒串燒改成柒息地居酒屋後，多了內用舒適空間，來逢甲夜市逛完後與三五好友喝生啤、吃串燒有夠愜意！

串燒一樣是從乾淨又保鮮的冷藏櫃夾取！

柒息地串燒居酒屋逢甲店菜單

使用QRCODE點餐，而且店內不定期的活動好多！

桌上有各式調味粉，可自行灑上！

內用可免費續泡菜

餐點介紹

▼ 梅花豬肉串 $49 ／花椰菜 $33 ／百頁 $19 ／甜不辣 $25 ／花枝丸 $39 ／豆皮 $30 ／豬血糕 $23 ／秘醬燒米腸 $32 ／豆干 $19

串燒每個都很美味可口！神醬加調味粉的搭配真的神級好吃！不會過鹹又香氣四溢！

豬肉串不會料理得過老，吃起來也是很彈牙！

蔬菜類也是很不錯～

豆皮、豆干這類需要表面微焦、裡頭嫩口的，他們也料理得很好～加上神醬真的無敵！

其他串燒也料理得很剛好！一邊嚼一邊感受神醬的醬香！

▼ 生食級日本生蠔（ 3 顆） $235

來居酒屋應該不能錯過海鮮吧！來柒息地也吃得到超大顆的生食級日本生蠔！

擠上檸檬再一口吃掉，爆漿海味在口中蔓延開來～絕對是生蠔控不能錯過的美味！

▼ 烤香酥肥腸 $110

肥腸炸過再烤，外酥又有嚼勁的滋味讓人愛不釋手！來當下酒菜再適合不過了！

▼ 正宗台越月亮蝦餅 $170

酥脆外皮裡頭夾著滿滿蝦肉泥～也能吃到蝦肉塊！一口接一口停不下來！

▼ 柒息地拉麵 $165

想吃飽的朋友可以點這道！韓式泡麵除了蔬菜、肉片以外再加上罪惡起司！整體更添濃郁！

▼ 剝皮辣椒雞湯 $130

湯頭清澈、喝起來清甜帶點剝皮辣椒的辣感，喝一兩口就能暖起來了！重點這雞肉量沒在手軟耶！雞肉超嫩～真材實料看的見！

▼ 1664 白生啤 $150

店家推薦了這款比較少見的1664白生啤～喝起來更順口！不常喝酒的我也覺得很不錯！

▼ 炸冰淇淋 $65

沒錯！來居酒屋也吃得到甜點！竟然有炸冰淇淋！吐司外皮酥口，裡頭飽滿冰心，冷熱口感真的很特別！

總結

整體來說，柒息地串燒居酒屋逢甲店很適合與三五好友來相聚的好地方！不只串燒美味～還有各式居酒屋料理可以點，一口美食一口生啤可謂是人生一大享受！要實現這樣的享受也不用花大錢，來高CP值的柒息地串燒居酒屋就可以實現了！

店家資訊

【 柒息地串燒居酒屋逢甲店 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/qixidi_6/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/qixidi6/

▸ 地址｜台中市西屯區福星路365號

▸ 電話｜04-24525824

▸ 營業時間｜17:30-01:00

▸ 外帶／內用／訂位



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