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[開箱]MONITORMATE MS-3 3和1 Qi2 磁吸無線充電座+CP3 氮化鎵GaN 140W PD3.1 超能快充

MS-3 CP3 MONITORMATE 氮化鎵GaN 140W more
2024-12-09 15:50:00 文字：旅咖
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旅咖

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如果你是個忠實果迷，手上一定少不了 iPhone、AirPods 或 Apple Watch 吧？今天就來跟大家分享兩款超適合蘋果產品的周邊：Monitormate MS-3 Qi2 磁吸無線充電座CP3 氮化鎵GaN 140W PD3.1 超能快充。不管你是重度使用者還是愛好者，這兩款充電神器絕對能讓你的蘋果體驗再升級！

Monitormate MS-3 Qi2 磁吸無線充電座評測：果粉必備！

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外盒，就能看到 MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 的外觀，真的是「顏值擔當」！有兩種顏色可以選：純潔白和經典黑，不管你是喜歡簡約還是酷炫風，都能輕鬆駕馭。白色清新大方，黑色沉穩有型，無論哪一款放在桌上都超時尚，瞬間提升整個桌面的質感！

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這次開箱的 MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 是純白色款，整體看起來簡約又有質感。盒內內容物也很實在，包括：MS-3 3合1 Qi2 磁吸無線充電座USB-C 充電線，還有使用說明書，一應俱全，拆開後直接就能上手使用，超方便！

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附贈的 USB-C 充電線 長達 2 公尺，這可是 加長版 的喔！不僅給你更多活動空間，還是 雙頭 USB-C 設計，插拔方便又未來感十足，無論是放在桌上還是床邊都超實用，讓充電再也不受限制！

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充電座的主要材質是 鋁合金，真的穩固又有質感，拿在手上就能感受到那種紮實感。說真的，Monitormate 的產品一向很注重質感，簡約又精緻，跟 蘋果 的產品放在一起，完全是絕配。

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如果你有支援無線充電的 AirPods，這款 Qi2 磁吸無線充電座 底盤完全相容！只要輕輕一放，就能開始充電。

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另外，MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 的後方還貼心設計了 Apple Watch 快充模組，只要把手錶一靠上去就能立刻充電，真的超方便！

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底盤前方為充電指示燈，10秒後即會熄滅。

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可以看到邊角都有導角設計，除了有質感之外，還不會刮到手。

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磁吸面還可以 上下調整角度，最高可達 50 度，完全依照你的需求來調整。無論是放桌上當支架、邊充電邊追劇，還是辦公時看訊息，都能輕鬆找到最舒適的視角。

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這款充電座內建 16 顆強力磁鐵，排列精準，磁力超強，不僅能完美相容 MagSafe，還能大幅提升無線充電效率。不管是 iPhone 直放、橫放還是平擺，都能穩穩吸住，完全不用擔心掉落！放上就開始充電，釋放雙手，看電影、追劇、辦公都更方便，再也不用擔心電量不足。

WPC+Apple MFW雙認證品質保證

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最棒的是，這款採用了通過 WPC 認證 的最新 Qi2 充電模組，只要是 iPhone 12 及後續機型，最高支援 15W 快充！充電速度又快又穩，讓你的手機瞬間回血！

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Apple Watch 充電部分採用了 蘋果原裝 C962 快充模組，並通過 Apple MFW 認證，確保與所有 Apple Watch 型號完美相容。尤其是 Apple Watch Series 7 及後續機型，更支援 快充功能，讓充電速度大幅提升！

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MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 支援同時為 三個裝置充電，不論是 iPhone、AirPods 還是 Apple Watch，都能一次搞定，超方便！不用再準備一堆充電器，桌面更整潔，充電更有效率！

MS-3 Qi2 磁吸無線充電座規格

  • 型號：MS-3-WH / MS-3-BK
  • 包裝內容物：MS-3 磁吸無線充電座 x 1，USB-C 2米充電線 x 1
  • 顏色：白色，黑色
  • 輸入：USB-C IN | 9V ⎓ 3A （需使用 35W 以上的 USB-C PD 充電頭）
  • 輸出：Qi2 無線充電盤（上）- 15W Max，無線充電區（下）- 5W Max，手錶充電區 - 5W Max
  • 充電座尺寸：120.7mm（長）x 108mm（寬）x 164.5mm（高）
  • 重量：298.8g
  • 材質：鋁合金主體，塑膠，磁鐵，PCB
  • 產品保固：18 個月
  • BSMI 證號：R3C250
  • NCC 證號：CCAJ24LPAIU0T7
  • Made in China
  • 支援裝置：iPhone 12 之後全系列，AirPods Pro / AirPods 需有無線充電殼的版本，Apple Watch 全系列。
  • 如有使用手機殼，需要支援 MagSafe 的 iPhone 手機殼才能使用磁吸充電功能。
  • Apple Watch Series 7 後續機種與 Ultra 系列才有支援全新快充規格。
  • 指示燈號說明：當充電座插上 USB-C PD 電源時，指示燈會亮 2 秒，然後熄滅進入待機模式。當 iPhone 或 AirPods 放上充電座時，指示燈會持續亮 10 秒，然後熄滅進入持續充電模式。

CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充：快速為你的蘋果設備補充電力

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現在許多設備的充電孔已經從傳統的 USB-A 轉為 USB-C，但能找到支援快充的充電器還真不多。而 CP3 氮化鎵 GaN 140W PD3.1 超能快充 就能輕鬆解決這個問題！它不僅能同時為 iPhone、MacBook、AirPods 等設備提供充電，還支援超高效的快充，讓你一次搞定所有裝置，充電更快、更方便！

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這款 CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 有兩種顏色可選：白色炭灰色。旅咖手邊的是 白色 款，整體簡約又不失質感。盒內的內容物包括 CP3 140W 快充頭PD3.1 充電線，還有 使用說明書，一應俱全。

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這條 充電線 的材質是結實的 編織線，不僅耐用，還有一種超有質感的感覺。手感很好，質感滿分，絕對不會像一般的充電線那麼容易磨損。

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這款 CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 採用最新的 Injoinic PI 協議晶片，將輸出功率提升到 140W 的超高功率，真的是非常強大！更厲害的是，它一次提供 兩個 140W 充電端口，非常適合手邊有很多台 3C 產品同時需要充電，外出也非常適合。

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從外觀來看，原廠充電頭 只有一個充電孔，使用上有點限制；但 CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 就完全不一樣，提供了 三個充電端口，而且瓦數更高，達到 140W，充電效率更強大！這樣一來，無論是為多個設備充電，還是想要快速充電，CP3 都是完勝選擇，超級實用又高效！

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插頭部分，CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 完全收納進去，設計非常簡潔，攜帶時不佔空間，也不容易勾到其他東西。而相比之下，原廠充電頭 還有一點凸出，放進包包裡有時候會不小心勾到，讓人很困擾。

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曾經使用多孔充電器時，可能會遇到這種情況：已經接上一台設備充電，結果再接上另一台設備時，突然就斷電了。其實這不是充電器壞掉，而是因為大多數充電器採用單迴路設計，才會導致這樣的情況。

CP3 採用了 雙迴路設計，其中 C1 是第一組迴路，C2C3 則屬於第二組迴路。兩個迴路是獨立運作的，這樣一來在 C1、C2C3 接口間插拔時，就不會影響其他設備的供電，避免了工作中的意外中斷，提供更加穩定的充電體驗。

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CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 搭載全新 GaNFast 氮化鎵晶片，溫升更低、效率更高，支持 140W 超大充電功率。三個 USB-C 端口 讓你一次快速充三台設備，輕鬆應付多設備充電需求！

CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充規格

  • 型號：CP3-PD140
  • 包裝內容物：CP3 140W PD3.1 氮化鎵三孔電源供應器 x 1, USB-C PD3.1 充電線 x 1
  • 輸入額定：100-240V ~ 50/60Hz 2.0A
  • USB-C1 輸出：5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A (20W Max)
  • USB-C2 輸出：5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A(140W Max)
  • USB-C3 輸出：5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A(140W Max)
  • USB-C1+USB-C2 輸出：20W+120W（最高 140W）
  • USB-C1+USB-C3 輸出：20W+120W（最高 140W）
  • USB-C2+USB-C3 輸出：65W+65W（最高 130W）
  • USB-C1+USB-C2+USB-C3 輸出：20W+60W+60W（最高 140W）
  • 機身本體尺寸：74 x 74 x 32mm
  • 重量：312g
  • 充電線規格：PD3.1（最高 240W） Type-C 公對公, 150 公分
  • 產品保固：18 個月
  • BSMI 證書號碼：CI3C1062500043
  • MONITORMATE 全系列產品投保兆豐 2,000 萬產品責任險
  • Made in China

購買資訊

MS-3 Qi2 磁吸無線充電座

CP3 氮化鎵GaN 140W PD3.1 超能快充

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