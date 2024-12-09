如果你是個忠實果迷，手上一定少不了 iPhone、AirPods 或 Apple Watch 吧？今天就來跟大家分享兩款超適合蘋果產品的周邊：Monitormate MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 和 CP3 氮化鎵GaN 140W PD3.1 超能快充。不管你是重度使用者還是愛好者，這兩款充電神器絕對能讓你的蘋果體驗再升級！

Monitormate MS-3 Qi2 磁吸無線充電座評測：果粉必備！

外盒，就能看到 MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 的外觀，真的是「顏值擔當」！有兩種顏色可以選：純潔白和經典黑，不管你是喜歡簡約還是酷炫風，都能輕鬆駕馭。白色清新大方，黑色沉穩有型，無論哪一款放在桌上都超時尚，瞬間提升整個桌面的質感！

這次開箱的 MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 是純白色款，整體看起來簡約又有質感。盒內內容物也很實在，包括：MS-3 3合1 Qi2 磁吸無線充電座、USB-C 充電線，還有使用說明書，一應俱全，拆開後直接就能上手使用，超方便！

附贈的 USB-C 充電線 長達 2 公尺，這可是 加長版 的喔！不僅給你更多活動空間，還是 雙頭 USB-C 設計，插拔方便又未來感十足，無論是放在桌上還是床邊都超實用，讓充電再也不受限制！

充電座的主要材質是 鋁合金，真的穩固又有質感，拿在手上就能感受到那種紮實感。說真的，Monitormate 的產品一向很注重質感，簡約又精緻，跟 蘋果 的產品放在一起，完全是絕配。

如果你有支援無線充電的 AirPods，這款 Qi2 磁吸無線充電座 底盤完全相容！只要輕輕一放，就能開始充電。

另外，MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 的後方還貼心設計了 Apple Watch 快充模組，只要把手錶一靠上去就能立刻充電，真的超方便！

底盤前方為充電指示燈，10秒後即會熄滅。

可以看到邊角都有導角設計，除了有質感之外，還不會刮到手。

磁吸面還可以 上下調整角度，最高可達 50 度，完全依照你的需求來調整。無論是放桌上當支架、邊充電邊追劇，還是辦公時看訊息，都能輕鬆找到最舒適的視角。

這款充電座內建 16 顆強力磁鐵，排列精準，磁力超強，不僅能完美相容 MagSafe，還能大幅提升無線充電效率。不管是 iPhone 直放、橫放還是平擺，都能穩穩吸住，完全不用擔心掉落！放上就開始充電，釋放雙手，看電影、追劇、辦公都更方便，再也不用擔心電量不足。

WPC+Apple MFW雙認證品質保證

最棒的是，這款採用了通過 WPC 認證 的最新 Qi2 充電模組，只要是 iPhone 12 及後續機型，最高支援 15W 快充！充電速度又快又穩，讓你的手機瞬間回血！

Apple Watch 充電部分採用了 蘋果原裝 C962 快充模組，並通過 Apple MFW 認證，確保與所有 Apple Watch 型號完美相容。尤其是 Apple Watch Series 7 及後續機型，更支援 快充功能，讓充電速度大幅提升！

MS-3 Qi2 磁吸無線充電座 支援同時為 三個裝置充電，不論是 iPhone、AirPods 還是 Apple Watch，都能一次搞定，超方便！不用再準備一堆充電器，桌面更整潔，充電更有效率！

MS-3 Qi2 磁吸無線充電座規格

型號：MS-3-WH / MS-3-BK

包裝內容物：MS-3 磁吸無線充電座 x 1，USB-C 2米充電線 x 1

顏色：白色，黑色

輸入：USB-C IN | 9V ⎓ 3A （需使用 35W 以上的 USB-C PD 充電頭）

輸出：Qi2 無線充電盤（上）- 15W Max，無線充電區（下）- 5W Max，手錶充電區 - 5W Max

充電座尺寸：120.7mm（長）x 108mm（寬）x 164.5mm（高）

重量：298.8g

材質：鋁合金主體，塑膠，磁鐵，PCB

產品保固：18 個月

BSMI 證號：R3C250

NCC 證號：CCAJ24LPAIU0T7

Made in China

支援裝置：iPhone 12 之後全系列，AirPods Pro / AirPods 需有無線充電殼的版本，Apple Watch 全系列。

如有使用手機殼，需要支援 MagSafe 的 iPhone 手機殼才能使用磁吸充電功能。

Apple Watch Series 7 後續機種與 Ultra 系列才有支援全新快充規格。

指示燈號說明：當充電座插上 USB-C PD 電源時，指示燈會亮 2 秒，然後熄滅進入待機模式。當 iPhone 或 AirPods 放上充電座時，指示燈會持續亮 10 秒，然後熄滅進入持續充電模式。

CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充：快速為你的蘋果設備補充電力

現在許多設備的充電孔已經從傳統的 USB-A 轉為 USB-C，但能找到支援快充的充電器還真不多。而 CP3 氮化鎵 GaN 140W PD3.1 超能快充 就能輕鬆解決這個問題！它不僅能同時為 iPhone、MacBook、AirPods 等設備提供充電，還支援超高效的快充，讓你一次搞定所有裝置，充電更快、更方便！

這款 CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 有兩種顏色可選：白色 和 炭灰色。旅咖手邊的是 白色 款，整體簡約又不失質感。盒內的內容物包括 CP3 140W 快充頭、PD3.1 充電線，還有 使用說明書，一應俱全。

這條 充電線 的材質是結實的 編織線，不僅耐用，還有一種超有質感的感覺。手感很好，質感滿分，絕對不會像一般的充電線那麼容易磨損。

這款 CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 採用最新的 Injoinic PI 協議晶片，將輸出功率提升到 140W 的超高功率，真的是非常強大！更厲害的是，它一次提供 兩個 140W 充電端口，非常適合手邊有很多台 3C 產品同時需要充電，外出也非常適合。

從外觀來看，原廠充電頭 只有一個充電孔，使用上有點限制；但 CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 就完全不一樣，提供了 三個充電端口，而且瓦數更高，達到 140W，充電效率更強大！這樣一來，無論是為多個設備充電，還是想要快速充電，CP3 都是完勝選擇，超級實用又高效！

插頭部分，CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 完全收納進去，設計非常簡潔，攜帶時不佔空間，也不容易勾到其他東西。而相比之下，原廠充電頭 還有一點凸出，放進包包裡有時候會不小心勾到，讓人很困擾。

曾經使用多孔充電器時，可能會遇到這種情況：已經接上一台設備充電，結果再接上另一台設備時，突然就斷電了。其實這不是充電器壞掉，而是因為大多數充電器採用單迴路設計，才會導致這樣的情況。

而 CP3 採用了 雙迴路設計，其中 C1 是第一組迴路，C2 和 C3 則屬於第二組迴路。兩個迴路是獨立運作的，這樣一來在 C1、C2 或 C3 接口間插拔時，就不會影響其他設備的供電，避免了工作中的意外中斷，提供更加穩定的充電體驗。

CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充 搭載全新 GaNFast 氮化鎵晶片，溫升更低、效率更高，支持 140W 超大充電功率。三個 USB-C 端口 讓你一次快速充三台設備，輕鬆應付多設備充電需求！

CP3 氮化鎵 GaN 140W 快充規格

型號：CP3-PD140

包裝內容物：CP3 140W PD3.1 氮化鎵三孔電源供應器 x 1, USB-C PD3.1 充電線 x 1

輸入額定：100-240V ~ 50/60Hz 2.0A

USB-C1 輸出：5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A (20W Max)

USB-C2 輸出：5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A(140W Max)

USB-C3 輸出：5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A(140W Max)

USB-C1+USB-C2 輸出：20W+120W（最高 140W）

USB-C1+USB-C3 輸出：20W+120W（最高 140W）

USB-C2+USB-C3 輸出：65W+65W（最高 130W）

USB-C1+USB-C2+USB-C3 輸出：20W+60W+60W（最高 140W）

機身本體尺寸：74 x 74 x 32mm

重量：312g

充電線規格：PD3.1（最高 240W） Type-C 公對公, 150 公分

產品保固：18 個月

BSMI 證書號碼：CI3C1062500043

MONITORMATE 全系列產品投保兆豐 2,000 萬產品責任險

Made in China

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MS-3 Qi2 磁吸無線充電座

CP3 氮化鎵GaN 140W PD3.1 超能快充