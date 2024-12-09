芋頭控看過來！！！鮮芋仙在今年冬天推出『 椰奶印象派 』，以芋頭椰奶湯為基底，推出２款暖呼呼的冬季新品『 超芋圓主義 』、『 浪漫紫芋』，其中超芋圓主義搭配了今年全新配料『 巨無霸芋圓 』，一口咬下，吃得到地瓜、芋圓顆粒，配上奶呼呼的芋頭耶奶，真的超好吃，而浪漫紫芋，可以吃到口感滿滿的紫米粥還有綿密的芋頭丁、包餡紫薯圓..等，甜而不膩，愛吃芋頭系列的你，絕對不能錯過這次推出的冬季新品喔！

鮮芋仙 台中太平店

地址： 411台中市太平區樹孝路192號

營業時間：11:30–22:00

電話：04 2393 5912

外送：, foodpanda.com.tw

店面不大，但室外跟室內都有些許座位可以內用喔！

還有吧台座位可以坐

完整菜單

品項、價錢如有調整，請以店家為主喔！

椰奶印象派

芋頭椰奶湯再度回歸！推出２款暖呼呼的冬季新品『 超芋圓主義 』、『 浪漫紫芋』，芋頭控的你絕對不能錯過

超芋圓主義

內容物：紫米球、紅豆、巨無霸芋圓、芋泥椰奶湯底

喜歡吃芋圓的你絕對要點這一道，今年新配料『巨無霸芋圓』，尺寸比一般芋圓再大4倍的超大芋圓！一口咬下，還吃得到顆粒的Ｑ彈芋圓

地瓜圓吃得到地瓜香跟顆粒

芋頭口味的好好吃，配上紫米、芋泥椰奶，口感滿滿，飽腹感也很重喔！

浪漫紫芋

內容物：芋頭丁、紫薯圓、白玉湯圓、紫米粥紅豆、芋泥椰奶湯底

如果你是芋頭控，可以點這碗，除了有Ｑ彈的湯圓、紫薯圓，還有甜而不膩口的芋頭丁

其中紫薯圓是有包餡的喔！

這個冬天就來鮮芋仙，來碗暖呼呼的芋頭甜品吧！

一起來看看影片吧！

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