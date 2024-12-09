現代人出門在外，只怕兩件事。
第一，忘記帶手機出門！
第二，手機不來電！！！
有時候想著早上公司開會時，還可以把手機先放在座位上充電，至少開完會可以充個半飽
可是，代誌不是憨人想的那麼簡單... ...
常常不是忘了帶豆腐頭，就是忘了帶充電線，
若是想跟同事借用一下，也常遇到接頭不合（同事是非蘋果手機）
為了充電的問題，搞的好煩喔
現在，
終於有個解方了
GEYAN萬用行動電源2.0｜多功能五合一 行動電源，一顆搞定！
帶一顆GEYAN萬用行動電源2.0，是行動電源，也是豆腐頭！
行動電源本身具備折疊式的AC插頭，
插上電源，隨插就可蓄電。
而且，電量螢幕還會顯示目前電量，一點都不會有電量焦慮發生。
在電量螢幕同惻，還有兩個快充輸出口。
一個USB，一個Type-C的快充，擁有22.5W的智能協議輸出，
根據官網上的數據，以iPhone 14為例，充電30分鐘，就可以充滿50%的電量。
另外，這個Type-C的孔，還可以反向為行動電源蓄電，
在插座間距比較小的地方，真的就很方便了，也不用跟人家搶位子。
行動電源本身有兩種格式的自帶充電線，
所以不論Lightning或是Type-C的行動裝置，
都可以透過GEYAN萬用行動電源2.0來充電
隨插隨充，輕鬆來電
GEYAN萬用行動電源2.0主體的背面，
是MagSafe磁力圈無線充電盤，
15W的電量輸出，不論手機、耳機（目前僅支援airpods4、airpods pro2），都一樣充好充滿。
吸力強，手機可以牢牢吸住
15W的充電效能，一樣給力
GEYAN萬用行動電源2.0在AC插頭的同惻，
有一個設計小巧思，拉開就可以當作手機架。
拉開後手機可以輕鬆的支撐，追劇、滑手機都方便
除了功能齊全之外，外觀也不輸。
265g左右的重量，不論放在包包裡，或是隨手拿著，都不會造成太多負擔。
10000mAh的容量，要充飽手邊的行動裝置綽綽有餘，開會上課都不用擔心。
外殼材質升級，阻燃耐高溫達240度！！
有了這一顆，我就不用再擔心落下豆腐頭或是充電線的失誤了
廠商資訊：
GEYAN格衍數位
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