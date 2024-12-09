為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電源，幫你備足電量充好充滿

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電源，幫你備足電量充好充滿

miyagi 行動電源 GEYAN 磁吸 more
2024-12-09 20:48:00 文字：Miyagi
share
Miyagi

Miyagi
close

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

現代人出門在外，只怕兩件事。

第一，忘記帶手機出門！

第二，手機不來電！！！

有時候想著早上公司開會時，還可以把手機先放在座位上充電，至少開完會可以充個半飽不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

可是，代誌不是憨人想的那麼簡單... ...

常常不是忘了帶豆腐頭，就是忘了帶充電線，

若是想跟同事借用一下，也常遇到接頭不合（同事是非蘋果手機）

為了充電的問題，搞的好煩喔不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

現在，

終於有個解方了不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

GEYAN萬用行動電源2.0｜多功能五合一 行動電源，一顆搞定！不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

帶一顆GEYAN萬用行動電源2.0，是行動電源，也是豆腐頭！

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

行動電源本身具備折疊式的AC插頭，

插上電源，隨插就可蓄電。

而且，電量螢幕還會顯示目前電量，一點都不會有電量焦慮發生。

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

在電量螢幕同惻，還有兩個快充輸出口。

一個USB，一個Type-C的快充，擁有22.5W的智能協議輸出，

根據官網上的數據，以iPhone 14為例，充電30分鐘，就可以充滿50%的電量。

另外，這個Type-C的孔，還可以反向為行動電源蓄電，

在插座間距比較小的地方，真的就很方便了，也不用跟人家搶位子。

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

行動電源本身有兩種格式的自帶充電線，

所以不論Lightning或是Type-C的行動裝置，

都可以透過GEYAN萬用行動電源2.0來充電不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

隨插隨充，輕鬆來電不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

GEYAN萬用行動電源2.0主體的背面，

是MagSafe磁力圈無線充電盤，

15W的電量輸出，不論手機、耳機（目前僅支援airpods4airpods pro2），都一樣充好充滿。

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

吸力強，手機可以牢牢吸住

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

15W的充電效能，一樣給力不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

GEYAN萬用行動電源2.0在AC插頭的同惻，

有一個設計小巧思，拉開就可以當作手機架。

拉開後手機可以輕鬆的支撐，追劇、滑手機都方便不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

除了功能齊全之外，外觀也不輸。

提供四種顏色可以選擇，有曜石黑夢幻紫抹茶綠梨花白

265g左右的重量，不論放在包包裡，或是隨手拿著，都不會造成太多負擔。

10000mAh的容量，要充飽手邊的行動裝置綽綽有餘，開會上課都不用擔心。

外殼材質升級，阻燃耐高溫達240度！！

有了這一顆，我就不用再擔心落下豆腐頭或是充電線的失誤了不怕不來電，GEYAN萬用行動電源2.0，多功能五合一行動電

 

 

 

廠商資訊：

GEYAN格衍數位

官網：https://geyan.tw/

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100094779001361

IG：https://www.instagram.com/geyan.digital

蝦皮：https://tw.shp.ee/Ntyyhn6

 

 

 

 

文章標籤
miyagi GEYAN 行動電源 磁吸 充電 自帶插頭 防爆 快充 多孔輸出 手機 3C 手機配件 手機週邊 配件 自帶線
創作者介紹
創作者 Miyagi 的頭像
Miyagi

米亞基遊樂視界

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up