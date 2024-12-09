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台北大安-[春弄Seolleong 雪濃湯專門店] 東門站10分鐘永康街商圈，韓式餃子與海鮮煎餅推薦，小菜多樣爽口開胃，多口味道地溫暖雪濃湯料理專門

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2024-12-09 21:12:00 文字：Elisa
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Elisa

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在永康街一帶跟同事覓食的時候剛好路過

這才想起之前有在網路上看到新開了難得以雪濃湯專門的韓式料理

沒去過韓過但看了很多韓劇一直對雪濃湯非常感興趣

立刻決定趕在打烊之前來試試看春弄

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雖然已經是接近最後點餐的晚上8點

但店裡依舊有不少年輕客人

桌數目測約有十幾桌還好空間還蠻寬裕

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除了雙人座之外也有一整排靠牆的四人桌

用餐的時候聽到有韓語聊天看來韓國人也覺得不錯

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菜單用了很像灑了金粉的厚紙印刷質感加分

主食有各種口味配料組合的雪濃湯跟石鍋拌飯

多人用餐還可以再搭配許多耳熟能詳的單點菜色分享

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溫暖的熱茶自然回甘很潤喉

桌上有小牌子詳細說明雪濃湯的吃法

基本上一開始上桌的湯頭都是沒有額外調味非常清淡如水

大家可以品嘗原味後加入黑胡椒跟鹽巴調味成自己喜歡的鹹淡度

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如果點主食的話每份會搭配2到3種道地的韓式小菜

從最經典的韓式泡菜到辣蘿蔔、酸甜醃蘿蔔非常多樣

不過吃完就需要自費加點不是無限免費續

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經典韓式蒸餃 120元

看了各種韓劇終於能吃到圓滾滾造型的韓式餃子

一籠有三顆上桌時仍然有著靄靄熱氣煙霧

餃子的個頭頗大約有平常水餃的1.5倍

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內餡除了豬絞肉跟韭菜之外還有Q彈的粉絲

一口咬下非常紮實帶著肉湯

麵皮有點份量咀嚼中多了小麥香

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圓點點海鮮煎餅 190元

春弄的海鮮煎餅跟常見的一個大圓切片不同

三片小巧圓形有點像東北餡餅的外觀

搭配鹹甜醬汁非常美味

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外皮煎至金黃酥脆咬下去有著清脆聲響

吃起來帶點黏性隱約有種年糕的口感

餡料放了許多青菜切絲與蝦仁、魷魚塊很充足

建議趁熱吃避免冷了之後品嘗會有點油味膩感

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年糕湯餃雪濃湯 318元

花費16個小時6道工序熬煮十分費工

雪濃湯如同名稱呈現宛如初雪般的乳白半透明

灑滿海帶絲與蔥花清淡鮮甜

原味的雪濃湯真的可以說是淡如水沒有任何調味

但入口後舌尖上可以感受到牛骨熬煮的精華香氣與甜感

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我自己只有單加胡椒調味增加辛辣爽口

建議不要一次加太多避免吃到最後會過鹹

湯餃跟蒸餃是同款不同做法

年糕則是屬於柔軟彈性比較少的類型

 

第一次品嘗雪濃湯比我想像中好喝

自己調味也很有DIY的樂趣

是我會想在寒流或冬季雨天溫暖自己的暖胃料理

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/07/09

花費: TWD691(雪濃湯+煎餅+蒸餃各1)

春弄Seolleong 雪濃湯專門店

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Lunch: 11:00-14:30 (L.O. 14:00)

Dinner: 17:00-20:30 (L.O. 20:00)

公休日: 週四

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區愛國東路101號

電話: 02-2395-5288


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春弄Seolleong 雪濃湯專門店

phone02-23955288
place台北市大安區愛國東路101號
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美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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