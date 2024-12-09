在永康街一帶跟同事覓食的時候剛好路過

這才想起之前有在網路上看到新開了難得以雪濃湯專門的韓式料理

沒去過韓過但看了很多韓劇一直對雪濃湯非常感興趣

立刻決定趕在打烊之前來試試看春弄

雖然已經是接近最後點餐的晚上8點

但店裡依舊有不少年輕客人

桌數目測約有十幾桌還好空間還蠻寬裕

除了雙人座之外也有一整排靠牆的四人桌

用餐的時候聽到有韓語聊天看來韓國人也覺得不錯

菜單用了很像灑了金粉的厚紙印刷質感加分

主食有各種口味配料組合的雪濃湯跟石鍋拌飯

多人用餐還可以再搭配許多耳熟能詳的單點菜色分享

溫暖的熱茶自然回甘很潤喉

桌上有小牌子詳細說明雪濃湯的吃法

基本上一開始上桌的湯頭都是沒有額外調味非常清淡如水

大家可以品嘗原味後加入黑胡椒跟鹽巴調味成自己喜歡的鹹淡度

如果點主食的話每份會搭配2到3種道地的韓式小菜

從最經典的韓式泡菜到辣蘿蔔、酸甜醃蘿蔔非常多樣

不過吃完就需要自費加點不是無限免費續

經典韓式蒸餃 120元

看了各種韓劇終於能吃到圓滾滾造型的韓式餃子

一籠有三顆上桌時仍然有著靄靄熱氣煙霧

餃子的個頭頗大約有平常水餃的1.5倍

內餡除了豬絞肉跟韭菜之外還有Q彈的粉絲

一口咬下非常紮實帶著肉湯

麵皮有點份量咀嚼中多了小麥香

圓點點海鮮煎餅 190元

春弄的海鮮煎餅跟常見的一個大圓切片不同

三片小巧圓形有點像東北餡餅的外觀

搭配鹹甜醬汁非常美味

外皮煎至金黃酥脆咬下去有著清脆聲響

吃起來帶點黏性隱約有種年糕的口感

餡料放了許多青菜切絲與蝦仁、魷魚塊很充足

建議趁熱吃避免冷了之後品嘗會有點油味膩感

年糕湯餃雪濃湯 318元

花費16個小時6道工序熬煮十分費工

雪濃湯如同名稱呈現宛如初雪般的乳白半透明

灑滿海帶絲與蔥花清淡鮮甜

原味的雪濃湯真的可以說是淡如水沒有任何調味

但入口後舌尖上可以感受到牛骨熬煮的精華香氣與甜感

我自己只有單加胡椒調味增加辛辣爽口

建議不要一次加太多避免吃到最後會過鹹

湯餃跟蒸餃是同款不同做法

年糕則是屬於柔軟彈性比較少的類型

第一次品嘗雪濃湯比我想像中好喝

自己調味也很有DIY的樂趣

是我會想在寒流或冬季雨天溫暖自己的暖胃料理

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/07/09

花費: TWD691(雪濃湯+煎餅+蒸餃各1)

春弄Seolleong 雪濃湯專門店

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:00-14:30 (L.O. 14:00)

Dinner: 17:00-20:30 (L.O. 20:00)

公休日: 週四

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區愛國東路101號

電話: 02-2395-5288



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