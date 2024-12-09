台中火鍋這裡也吃得到溫體牛! 牛老總五權店雙人套餐超划算

文章最後更新時間: 2024-11-06 / 作者: 棉花糖

想吃牛肉火鍋不用跑遠～台中就能吃到溫體牛！牛老總每日都有專車從台南直送溫體牛～還有少見的全牛菜色可以預約喔！牛老總五權店的雙人套餐就可以享受兩大盤的溫體牛肉～真的超級划算！天氣變涼啦～店裡還有準備藥膳湯頭…現在來吃最對味！



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牛老總五權店可不是一般的涮涮鍋～他們的的位置就在五權路和五權七街的交叉口附近，距離美術館文化中心都還算近，2013年在台中開幕～在地經營的好長一段時間，內行人都知道來這裡就可以吃到台南溫體牛肉！阿季今天就要帶大家一起來吃吃雙人套餐～

牛老總五權店雙人套餐兩大盤溫體牛超豐盛

沒想到雙人套餐定價1680就可以有兩盤寶島鮮牛肉！而且每一盤給的份量都不少耶～值得值得！現切的溫體牛肉肉眼就可以看出來彈性跟保濕度完全不一樣～就算是這樣看起來沒有什麼油花的部位吃起來也一點都不會乾柴！

其中一盤阿季還升級成寶島極品牛肉～這可是每日限量提供的喔！極品牛肉的油花就比較豐富了，一盤只要加價100元阿季推薦一定要加一盤來試試，喜歡的記得打電話的時候就先預定～要不然很容易撲空喔！

如果直接把溫體牛肉下鍋燙的話～記得大概上下三秒就可以入口了！帶一點粉紅色這樣吃起來口感超好，這溫體牛如果燙到全熟…真的就太浪費了！記得不要燙太久喔～

另外一種吃法阿季超愛的～大推特推！就是像照片裡這樣把牛肉放進碗裡～加一點點薑絲，接著直接把滾燙的湯底沖進碗裡～就很像是現沖牛肉湯那樣，這樣吃起來牛肉更加的嫩～更能控制肉片的熟度！推薦大家一定要試試看～

講完肉類大家一定很想要馬上開動吧?!千萬別忘了牛老總特製的醬料～除了特製的醬油之外裡面還加了洋蔥、蔥花和芝麻，喜歡辣的朋友阿季推薦可以加一點辣椒醬油，直接用肉片夾一點洋蔥吃～超級對味而且非常爽口！醬油本身是帶一點鹹甜鹹甜的風味～搭配牛肉真的很讚！

或是想要吃傳統台南醬料搭配～牛老總也有準備！特別從台南買來的醬油膏加上薑絲就是在地人的吃法，我有台南朋友推薦我可以加一點醋更爽口，沒開車的朋友也可以加一點米酒～香氣也是不一樣的耶！

牛老總五權店雙人套餐更多好料

牛老總雙人套餐的好料除了牛肉之外還有更多！第一個先來看看湯頭～原本套餐搭配的是牛骨高湯一種口味，只要補差價就可以升級成鴛鴦鍋，另外一邊就來一點很適合秋冬的養生藥膳吧～

招牌牛骨湯都是用了大量的牛骨和蔬菜水果一起熬煮而成的，光是這個湯頭就要煮4到5個小時～自然的甜味是溫體牛肉的最佳夥伴，養生藥膳鍋底用的中藥材還蠻不少的～但是吃起來味道不會太重，基底用的也是牛骨湯～兩種湯頭裡面都已經先加入了不少蔬菜呢！

外面少見的手工牛肉漿在雙人套餐裡面也有搭配，這裡面用的牛肉也都是溫體牛喔！用看的就知道真材實料～吃起來紮實有彈性，裡面還加了一點芹菜增加風味，建議大家要下鍋煮的時候不要挖太大一丸，這樣煮的時間才不會太長～

雙牛拼盤裡面有牛筋加上牛腩～一上桌就可以直接放到湯底裡，這比吃牛肉片還要方便～因為越煮越好吃完全不用顧著。

牛腩煮到幾乎入口就會化開～連筋的部分都軟爛軟爛，整塊的牛筋用牙齒輕輕一抿就會散開～滿滿的膠原蛋白怎麼可以錯過啦！

套餐裡面搭配的熱炒原本是芥蘭牛肉～一樣也可以補差價升級成自己喜歡的喔！推薦大家這一份香噴噴又營養滿點的鐵板牛柳，光是這道菜就可以嗑掉好幾碗白飯耶～

主廚在製作的時候加了一些奶油，所以一上桌奶油的香氣就撲鼻而來！大量的洋蔥和青椒熟度也剛剛好，重點是牛肉的熟度也掌握的恰到好處～上桌還帶一點誘人的粉嫩！超級好吃、超級下飯的啦！

雖然阿季本身是個飯桶～但是牛老總的拌麵線口感真的值得推推，一吃就知道有特別選過的唷！不會軟爛鹹度也剛好，加上了一些油蔥吃起來味道更豐富！推薦加一點藥膳湯頭來攪拌也很對味～

牛老總五權店環境介紹

牛老總五權店的空間不小，店裡有準備適合小家庭的四人桌～也有準備家庭團聚、公司聚餐需要的大圓桌！深色調的搭配看起來沉穩又不失大方。

不管是三五好友要來吃飯敘舊或是公司行號下班之後要來個慶功趴踢～選擇牛老總都很可以！現在來吃火鍋五星評論還有送好料喔～還不趕快手刀預約起來！

牛老總五權店營業資訊

不用千里迢迢跑到台南就可以吃到好吃的台灣溫體牛肉，嘴饞的時候馬上就可以到牛老總來一碗鮮甜的牛肉湯～真的太幸福啦！

牛老總五權店的雙人套餐CP值真的高到爆炸，兩大盤的溫體牛～外加青菜、熱炒、手工漿、麵線，我們兩個人吃根本吃不完還外帶回家咧！還有很多特別的牛部位～下次預約訂位的時候就要先訂好來嚐嚐看！

====店家資訊====

牛老總涮牛肉五權店

地址：台中市西區五權路1-130號

營業時間：11:00–14:00, 16:30–23:00(週一、週四公休)

電話：04 2378 2929

粉絲專頁：牛老總五權店粉絲頁

牛老總五權店完整菜單點這裡

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