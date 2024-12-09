臺北陽明山文化大學旁的「白房子」美式餐廳創辦人同時也是天母洋蔥餐廳的老闆，在天母洋蔥餐廳時期，開創超值西式套餐的風潮。為了提供給民眾在繁忙都市中有個喘息、享受美食、精品手沖咖啡的去處、費時一年將荒廢的美式宿舍改建成老屋餐廳，承襲洋蔥餐廳經典菜式並研全發新菜單、導入機器人手沖咖啡。 在老洋房用餐，感受美式生活之外，餐廳也是一間藝廊與欣賞古物的空間，桌椅、擺設、展示老闆藝術家好友的畫作，無處不體現老闆重情惜物的個性。

白房子營業資訊

白房子 Yang Ｍing Caf’e

地址：台北市士林區愛富二街厚生巷2號（台銀行訓所對面巷子）

電話：02-2861-1777

營業時間 : 平日(週一~週五)9:00-21:00（供餐時間09:00 - 20:00）

假日(週六日及例假日) 8:30-21:00（供餐時間08:30 - 20:00）

粉絲團：https://www.facebook.com/yangmingcafe

手沖咖啡機器手臂「白阿酷」

▼白房子最大亮點是老闆斥資百萬研發出來的手沖咖啡機器手臂「白阿酷」，為全臺灣第一台手沖咖啡機器 ，現在已經開發到第二代，持買單的單據，到機器手臂旁掃碼 QR Code， 選擇想要的精品咖啡豆，機器就會自動幫你沖一杯咖啡。沖出來的咖啡在燈光照射下看起來更好喝了！燈具還是來自北海道小樽的手工玻璃。

▼機器人手臂是德國大廠製造，按造咖啡豆不同的風味、烘焙程度，以及咖啡豆種口味的不同，設計高達上百種路徑的程式，並且模擬咖啡師的注水高度、水量、力道，讓空氣、水、咖啡粉精準融合，沖出來的咖啡跟專業咖啡師沖的一樣好喝。尤其是注出來的水要呈現「鏈珠」式的細節都有考慮到，沖完後還會自動沖洗，為現在到未來缺工的餐飲業尋找出路。

白房子菜單

▼白房子全日供餐，無休息時間，菜單內的菜色，在營業時段都有供應，注意最後點餐時間即可。這次造訪剛好趕上 2024 年菜單，種類有超值餐、新推出的火焰牛排系列、大拼盤、單點菜是、手沖咖啡、飲品、甜點、早午餐等。點一客排餐或超值餐均附有沙拉、公司湯、麵包、飲品。

前菜 黑胡椒烤田螺

▼烤田螺是洋蔥餐廳的招牌菜色，田螺的熟度得到完美掌控，有濃郁的胡椒味、蒜味、洋蔥的甜味，與香嫩的田螺結合。

香蒜麵包

▼麵包邊酥脆，內裡軟 Q ，將麵包沾著烤田螺的醬汁吃更出色。

香柚檸檬生菜沙拉

▼鮮脆的生菜沙拉淋上酸甜柚子醬汁，果香足無負擔。

手工可頌酥皮濃湯

▼酥皮烤得香軟，濃湯口味是蘑菇濃湯，蘑菇處理得很細緻，完整融入湯品中，稠感與香味都很足，湯也是維持一上桌就可入口的溫度，不會太燙口。

膠原蛋白燉土雞湯

▼來自花蓮半野放的方式飼養的土雞，經由熬煮後，膠質與脂肪受到乳化，雞湯呈現黃白色，當雞骨分解後，會釋出膠原蛋白。土雞汁多肉甜，湯品甘醇少油，用陶鍋可以使湯品持續保溫，更能拉長時間慢慢品嘗。

紐西蘭炙燒香料奶油菲力

▼服務人員會先灑上義大利帕米吉阿諾乳酪，再進行炙燒的動作。

▼牛排表面上的奶油、乳酪讓牛排增添油香，菲力肉質柔軟，油脂也不會太多，我們選擇 5 分熟，比較能吃出肉質的軟度、甜味。若你不習慣吃五分熟的牛排，可用一旁附上的加熱石，把牛排切塊上放上加熱石，增加熟度，順便為牛排加溫，同時體驗自己動手的樂趣。

煙燻鮭魚三明治

▼煙燻鮭魚三明治份量大，富有兩顆太陽蛋、薯條、柚子醬沙拉。三明治內夾了大片的煙燻鮭魚、酸黃瓜、番茄、薯泥，都是很有飽足感的搭配，卻不失清爽。麵包用鷹牌麵粉製作，發酵時間長，吐司口感綿密且有足夠的麥香味。

海鮮墨魚義大利麵

▼白房子用的墨魚麵條不會讓你吃了唇齒發黑，約會可以放心點來吃（笑）料理用的油品也是品質不錯的橄欖油。算一算海鮮至少有蝦子、透抽、魚、蛤蜊等多種食材，拌炒食海鮮鮮甜的湯汁被面體吸收，帶點蒜香與辣度，越吃越開胃。

檸檬塔

▼甜點都是在法國製作空運來台，義大利西西里島黃檸檬，做出來的檸檬塔，果香成熟厚實，酸度飽滿但不過於尖銳，質地絲滑。塔殼則用法國天然奶油與麵粉製作，塔殼厚度適中。不愛塔殼的人很怕吃到硬、厚的塔殼啊！

瑪德蓮、覆盆莓、巧克力口味馬卡龍

▼瑪德蓮很鬆軟，奶油的香味很清爽。馬卡龍表層很薄且脆，內層黏又甜，又甜，綿密、散發淡淡杏仁香味，配拿鐵、黑咖啡都對味。

拿鐵咖啡

▼拿鐵的咖啡豆挑選花果香較為明顯的新鮮咖啡豆，讓甜味大於苦味，也加入小農鮮乳製作，讓入口的口感溫和順口，提高接受度。

新鮮水果茶

▼用新鮮水果慢火熬煮的果醬，搭配每日現泡茶，並放入新鮮水果，用料實在也兼顧視覺感，沁涼、健康，一年四季都適合飲用。

白房子環境

▼白房子緊鄰文化大學，位置在美軍宿舍群 F 區，有不少公車會經過，建議自行開車最方便，平日前來避開假日交通管制是最佳時機。

▼白房子建築寬，有寬廣的庭院，庭院內有停車位，大約可停 3-4 部車子，平日早點來一定有位置可停放，假日會不夠停，先來停先贏。

▼不冷不熱的秋季，陽光溫和又溫暖，最適合坐在戶外區，吸收陽明山的芬多精。

▼進入餐廳會先經過吧檯區，吧檯區後方為廚房，其他空間為用餐區，包括兩個包廂，廁所在戶外，是獨立一棟木造建物。吧檯區光線通透，安裝了軌道燈，可想像晚上氣氛一定很不錯。

▼我最喜歡吧檯區前方的座位，光線好，且能看到庭院一角。

▼老闆費時一年翻修原來是頹圮多時、已成廢墟的美軍宿舍，但是保留老洋房內部的結構，且適度保留古舊的氣息。從房屋空間、壁畫、裝飾、料理設備、環境，都親自設計規劃，如天母洋蔥餐廳草創時期的初心。

▼用餐空間有老闆精心挑選的家具，有些是古董、老物件。有些是老闆在國內外挑選來搭配，有些以廢棄原木製作，搭配起來一眼望去竟然無違和感。因為老闆在年輕時認識一位藝術老師，從老師身上學習到藝術及美感的概念。

▼壁爐區是舊宿舍的客廳，是真的保存下來的壁爐，在冬天會啟用來燒柴火保暖，在現代也能感受傳統的歐美式生活感。

▼靠近壁爐的座位肯定更搶手，好想來這裡過聖誕節，一定很有氣氛。

▼每個用餐區的氣氛與環境都不ㄧ樣，共同點是傳遞復古的樸實與溫暖。

▼另有大、小包廂，小包廂容納人數約 10-12 人，大包廂容納人數約 20-24 人，均有低消規定，但是基本上一人點一客餐點，基本上都能達到。

▼白房子內部空間處處可見一系列均ㄧ風格的畫作，都是來自老闆的法國藝術家好友「歐笠嵬」的作品，作品顏色豐富，充滿奇魅感，餐廳名片、杯墊也都有歐笠嵬的創作，喜歡他的作品可以隔一段時間再來晃晃，作品會定期更換。

老闆自己也會繪畫，左下圖的畫作是老闆作品，把小女孩眼神描繪得很有靈動感，曾有知名人士想出價收購，不過，是非賣品。

結語

老闆創立的天母洋蔥餐廳是帶領臺灣平價西式套餐風潮的先驅，白房子白房子延續天母洋蔥餐廳的經典美食，在老洋房的空間呈現更多樣化的美食，引進科技化、現代的器材設備，但兼顧手感製作的精神，與歷史建物一點都不衝突。對天母洋蔥餐廳有所記憶點的老臺北人，都能在白房子找到你記憶中熟悉的味道，對沒到訪過天母洋蔥餐廳，喜愛老物件、藝術者，也是一處流連忘返的空間。

白房子 Yang Ｍing Caf’e

地址：台北市士林區愛富二街厚生巷2號（台銀行訓所對面巷子）

電話：02-2861-1777

營業時間 : 平日(週一~週五)9:00-21:00（供餐時間09:00 - 20:00）

假日(週六日及例假日) 8:30-21:00（供餐時間08:30 - 20:00）

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