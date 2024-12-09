台中燒肉吃到飽推推OH!YAKI！牛排.戰斧豬排都能吃到飽

文章最後更新時間: 2024-12-05 / 作者: 棉花糖

台中燒肉吃到飽這家CP值真的爆表！OH!YAKI菜單上超多肉肉可以選擇～都是滿滿好料，大片牛排、整隻魷魚～大尺寸的戰斧牛排…每一盤上桌阿季都嚇一跳，難怪連平日來OH!YAKI人潮也不少！公司聚餐、家人團聚～三五好友慶生吃好料記得要早點預約唷！



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OH!YAKI燒肉吃到飽目前在台中有兩家分店～一家在廣三SOGO的後面、一家就在崇德路上，阿季今天來的OH!YAKI崇德分店距離崇德文心捷運站也不會太遠喔！坐捷運來吃燒肉想要來點小酒也沒問題～

OH!YAKI燒肉吃到飽菜單、必點推薦

OH!YAKI的消費方式分成三個價位～最便宜只要599元肉類的部分就有超過20種好料可以無限續點吃到飽！看到699元的菜單阿季本來還以為只能點這一區～結果沒想到是699元這一排加上599元這一排通通都可以認點任選吃到飽！加加起來有超過40種肉肉可以吃到飽～太划算了啦！

而且現在店裡全面改成掃碼點餐～想要續加餐點只要用手機按一按就會送到桌邊來，不管是牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、海鮮…還是飯後甜點通通點的到~又快又方便！雖然是無限量吃到飽的但是肉片也都是現切現準備，現場看到服務人員的手幾乎沒停過阿！

為什麼一定要大推699的菜單呢～先看上桌的這兩盤就知道了！16盎司的安格斯嫩肩牛排、特選超大鮮魷魚～還有下面的特選戰斧豬排，這每一樣在外面就要好幾百塊，來到OH!YAKI可以無限續加吃到飽！而且都是沒有在客氣的大尺寸、大份量～光是這幾盤就讓人覺得值回票價！

菜單上嫩煎肩牛排有8盎司和16盎司兩個選擇，阿季手上這一盤就是16盎司的～真的超大一塊！放上烤盤幾乎整個就滿了～想到可以大口吃肉就興奮！

在OH!YAKI自己烤自己吃～大家一邊聊天一邊烤超級開心！牛排建議可以不要一次烤到想要的熟度～離火在旁邊靜置一下讓牛排繼續熟成，就可以獲得跟阿季一樣的粉紅切面牛排喔～

特選戰斧豬排再外面也是要好幾百才能點到的，在OH!YAKI的699菜單裡面就能無限量吃到飽！這戰斧牛排還帶著厚度的～烤完來吃還帶著肉汁，口感完全不輸牛排耶～推薦大家一定也要點來試試！

阿季每次去夜市一定要買的大魷魚～來OH!YAKI也可以點好點滿！尺寸更大～而且想要幾隻就點幾隻，烤起來QQ彈牙的好口感～吃起來真的超級過癮的啦！也是一定要點的好料～

OH!YAKI燒肉吃到飽更多肉肉好料

肉片類的選擇也不少～推薦也可以先點一些來墊墊肚子再來烤牛排，板腱牛、牛五花或是要來一盤安格斯黑牛都很可以！阿季最愛的肉捲一定要點爆～甜辣甜辣的剝皮辣椒豬肉捲、鹹香夠味的培根蘆筍捲都很推，不用什麼技術烤起來就很好吃！

再來一盤也是滿滿的好料！右上角的椒鹽肥腸～阿季要推推，高溫把油脂逼出來～吃起來表皮還帶一點脆，烤雞軟骨更是下酒必備～推薦有喝一杯的朋友一定要點！

起司奶香土雞腿肉都是整塊整塊的雞腿也是不用什麼功夫就能烤得好吃的，重點是旁邊還附上一小盒的起司～一起放上烤爐讓他融化之後沾著吃，看看這個牽絲的畫面超誘人~吃起來真的超香的啦！

阿季每次吃燒肉必點牛肋條～當然也不能錯過菜單上的秘傳壺漬牛肋條，還真的用一個小壺裝著上桌～很有高級感耶！如果喜歡吃原味肉的話這調味可能會稍微重一些，但搭配生菜或烤餅一起吃就剛剛好！

OH!YAKI吃到飽海鮮、甜點、主食選擇多

除了上面的超大鮮魷魚之外～699套餐還有很多海鮮選擇！先來一盤特選鮮蝦加上白醬起司扇貝，服務人員都會根據用餐人數來調整上菜的份量。

鮮蝦吃起來口感很彈牙～一吃就知道新鮮好味道，白醬起司扇貝烤過之後醬料會包裹著扇貝～奶奶的味道超級好吃！特別是看白醬在烤爐上啵啵啵冒泡的樣子真的會讓人想要再來一份～

蛤蠣絲瓜直接用小鐵皿裝上來～可以直接放上烤爐，烤熟之後蛤蜊鮮甜湯汁完全留在碗裡原汁原味！一人一定要來一碗～

一直吃肉難免會有點膩口～OH!YAKI也準備了野菜、冷食讓大家搭配喔！玉米筍還是帶殼的非常專業～包肉的生菜還有搭配的洋蔥、泡菜也都是可以無限量加點的！真的很超值阿～

店裡還有準備煮食和湯品可以讓大家挑選，除了一般的白飯、味噌湯～還有上面有出現的烤餅，竟然還有韓式石鍋拌飯、茶泡飯，阿季這鍋石鍋拌飯味道就非常夠～還可以自己烤牛肉烤豬肉加進去喔！

店裡也幫大家準備了飯後甜點～先來一份日式麻糬和香蕉阿華田，麻糬放到烤爐上烤軟之後沾上花生粉和煉乳超級好吃！香蕉阿華田烤熱之後上面的砂糖會微微化開～再沾著阿華田粉一起吃，幸福口感馬上爆表～

奶香起司地瓜本來阿季還沒有很看好～結果一吃就愛上，地瓜自然的香甜加上起司的微微鹹味真的超級對味～大家記得一定要留一點肚子點一份來嚐嚐！

自助吧區還有多種口味冰淇淋可以自己裝，阿季很愛泰國明果冰淇淋～特別是泰奶口味加上椰子口味真的超級對味！敢吃榴槤的朋友這裡也有榴槤冰淇淋喔～

現場還有飲料、冰沙、咖啡可以隨便喝，每人加價77元還可以享有啤酒、HIGHBALL等微醺飲料無限暢飲！晚上9點以後來用餐還直接免費升級喔～

OH!YAKI燒肉吃到飽最新好康

又到了年底大家要聚餐的日子啦！不管是要吃尾牙、聖誕晚會、跨年交換禮物…約一波來OH!YAKI吃到飽都很可以！2025年一月底之前OH!YAKI都有買十送一的超值優惠！記得一定要提前預約唷～

另外只要是生日在用餐當天的前後三天～用餐日在平日週一到週五，壽星約朋友一起來吃燒肉～三人同行壽星就可以有半價的優惠！另外來用餐還可以集點～只要集滿10點就可以免費折一位的費用！這麼好康還不趕快揪團一起來～

OH!YAKI燒肉吃到飽崇德店營業資訊

OH!YAKI燒肉吃到飽崇德店的位置交通很方便坐捷運就可以來吃，位置就在崇德路和北平路交叉口附近～

走進店裡座位區寬敞舒服，就算點來的好料超多～桌子也都夠大喔！分區分區的設計也很適合個大小團體一起來吃飯！

歲末年終大口吃肉最痛快！還在找年底聚餐地點的朋友～快來約一波OH!YAKI燒肉吃到飽好料滿滿、好康也滿滿！一定讓每個人都滿意笑呵呵啦～

====店家資訊====

Oh Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中崇德店

地址：台中市北屯區崇德路二段130號一樓

營業時間：17:30–00:00

電話： 04 2236 5959

粉絲專頁：Oh Yaki台中崇德店粉絲頁 Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中中美店

地址：台中市西區明義街6號1樓

營業時間：17:30–00:00

電話： 04 2328 8105

粉絲專頁：Oh Yaki台中中美店粉絲頁

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