大肚筒仔米糕， 大肚美食推薦 。經朋友介紹這間大肚筒仔米糕很好吃，連食尚玩家都有來介紹，早上跑完大肚山越野，下山剛好來吃個早午餐。大肚筒仔米糕主打筒仔米糕、麵食、小菜、湯類，都是傳統美味小吃，是個很方便飽足一餐的地方。

大肚筒仔米糕

地址:台中市大肚區沙田路二段760號

電話:04-2699-3510

時間:09:30–14:00、16:30–19:00(周一休息)

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大肚筒仔米糕在哪裡?

大肚筒仔米糕位在熱鬧的沙田路二段路上，就在大肚公有零售市場附近，我先們先去市場裡面吃了超人氣的蔥仔條，接著來這間大肚筒仔米糕吃早午餐。

大肚筒仔米糕分兩時段營業，中間有休息，內用外帶皆在櫃檯點餐

大肚筒仔米糕環境介紹

簡單乾淨的用餐空間，還有電視、電風扇算蠻舒服的，餐點都現做要稍微等一下

大肚筒仔米糕菜單價位

聽說他們家的筒仔米糕很有名，特地來嘗鮮看看，牆壁上也有媒體採訪的報章新聞，感覺就很厲害

基本點個幾樣就能飽足一餐，幸福就是這樣簡單

筒仔米糕 $45

我好愛米糕上面的肉，口感肥瘦均勻，滷的入味幾乎入口即化，帶點膠質的口感。米糕的米粒香Q軟糯，配上甜辣醬簡直無敵啦~

另外加點了一顆滷蛋，也是很好吃~

乾麵 $45

乾麵是我喜歡的那種傳統黃麵條，會淋上一些滷汁非常香，口感Q彈好吃，份量也很夠

豬血湯 $30

吃麵當然也要配個湯，點了一碗簡單的豬血湯，有韭菜薑絲，湯頭濃郁順口，豬血塊也給很多

切粉腸 $70

嘴饞切個粉腸來配，搭配薑絲跟醬油整個很對味，沒有什麼腥味，QQ的有嚼勁，越吃越涮嘴，推一個。

店家資訊

大肚筒仔米糕

地址:台中市大肚區沙田路二段760號

電話:04-2699-3510

時間:09:30–14:00、16:30–19:00(周一休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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