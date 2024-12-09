香緹果子咖啡館， 台中甜點下午茶推薦 。台中居然也吃的到媲美日本HARBS的水果千層蛋糕！這間香緹果子咖啡館原先在大坑開店，後來搬到崇德路上生意越來越好。香緹果子咖啡館主打千層蛋糕、甜點、咖啡、特調飲品，老闆極力研發好吃的千層蛋糕，以及不斷的做調整，網路評價也頗高。周末下午茶時段幾乎都是座無虛席，想來吃真的要碰碰運氣~

香緹果子咖啡館

地址:台中市北區崇德路一段256巷1號

電話:04-2235-5693

時間:11:30–18:00(一二休息)

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香緹果子咖啡館在哪裡?

香緹果子咖啡館原先開在大坑步道入口處，那時候有去吃一次，千層蛋糕用料很有誠意也很好吃，讓我印象深刻。現在已經搬到台中崇德路上，生意依然很好，騎樓附近可以停放幾輛機車蠻方便的。

香緹果子咖啡館環境介紹

走進香緹果子咖啡館，質感深藍裝潢充滿古典優雅的氛圍，裡面約可坐20個人，這天是周末下午來用餐，幾乎都已坐滿人，假日期間3~4人才能坐沙發。臨時想來吃甜點的朋友可能需要碰碰運氣~

當天現做千層蛋糕都在前方櫃台的甜點櫃裡，可以去前面挑選，口味都以當天現場為主。這天下午到，甜點櫃幾乎快被掃蕩一空，幸好還有我最愛的水果千層。

香緹果子咖啡館菜單價位

千層蛋糕單片約$200出頭不等，外帶餐具、紙袋、保冰劑則需要另外加購，這邊要注意一下。

另有提供整模的千層蛋糕預訂，可至店家網站或LINE訂購。

內用低消每人是$200元或一杯飲品，飲品選擇還蠻豐富的，有手沖咖啡、義式咖啡、茶類跟特調飲品。

義式咖啡是老闆自己挑選的豆子，香氣濃郁醇厚，在研磨的時候就能聞到陣陣咖啡香。

水果茶也是依比例下去調配，每杯飲品精心製作，過程不馬虎。

黑糖拿鐵

一杯香醇濃郁的咖啡，搭配美麗拉花圖案真讓人滿足。選了黑糖風味的熱拿鐵，綿密口感帶著牛奶香濃的氣息，其中還帶著黑糖甜甜的滋味，與咖啡完美融合在一起，一口甜點一口咖啡真是享受。

加勒比海水果茶

充滿熱帶風味的水果茶，酸甜平衡不會太過突兀，能吃到滿滿水果餡料是今日小確幸。

水果天然的香甜氣息在嘴裡散開，帶點酸感也讓我吃多了甜點也不覺得膩口。

水果千層

看到網路打卡最多的就是他們家的水果千層，老闆嚴選當季新鮮水果，隨季節更換水果餡料，

前陣子去日本吃過HARBS的水果千層蛋糕，也是像這樣滿滿的水果餡料。但口味上我反而更喜歡香緹果子，甜度平衡抓得很好，口感輕盈的軟綿千層派皮，甜而不膩口的鮮奶油內餡，每一口都是完美搭配。

蕾檬乳酪千層

以新鮮檸檬下去製作的檸檬乳酪奶油餡，酸V酸V的感覺就像初戀的滋味，酸甜在舌尖交融，是那種沒有負擔的清爽感，看著切面層層堆疊非常的療癒，也是需要職人精神才有辦法做出這麼漂亮的千層。

鮮奶雪紡

老闆耗時3個月研發的鮮乳雪紡，堅持使用在地酪農鮮奶，搭配諾曼第生鮮奶油。蛋糕質地蓬鬆軟綿，很接近戚風蛋糕的口感，尤其生乳餡帶來的香醇乳香整個愛不釋手。這款也有做伴手禮盒跟彌月蛋糕，可以至店家網站洽詢喔。

手沖咖啡-香緹配方豆

吃著甜點又想來杯手沖咖啡，這支是香緹獨家調配的配方豆，帶有焦糖、可可、堅果的風味香氣，喝起來也不會太酸，很適合大眾的口味，喝著熱呼呼的手沖咖啡，整個身心都放鬆了。

香緹果子咖啡館

地址:台中市北區崇德路一段256巷1號

電話:04-2235-5693

時間:11:30–18:00(一二休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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