桃園這間千層螺旋酥外型可給到90分！真的是最美中式糕點，拾瑞甜點咖啡捨棄傳統豬油與色素粉，使用成本較高AOP認證發酵奶油、進口食材自己手作，很限量一小時只能烤出10顆左右，巴斯克乳酪蛋糕好多種口味，有南瓜、抹茶、蕃薯、海鹽焦糖、玫瑰荔枝…等，連玫瑰荔枝口味裡面的果醬泥也是自己做～

買整盒千層酥、蛋黃酥、巴斯克乳酪生起司！自取送美式咖啡～

拾瑞甜點咖啡 在哪？

拾瑞甜點咖啡在桃園中正藝文附近！離南桃園交流道約7分鐘車程，門口中埔二街就有機車停車格，開車可附近找停車場或寶慶路汽車停車格，距離桃園最美圖書館約5分鐘車程～

地址：桃園市桃園區中埔二街114號

聯絡電話：03-3013889

營業時間：9:00~21:00

公休：每週二

拾瑞咖啡烘培在社區大樓一樓店面！真的不太明顯，要不是注意到騎樓立牌，有寫巴斯克生起司、生日蛋糕、蛋黃酥與芋頭酥，真會以為是一般手沖咖啡館～

手做甜點｜咖啡

拾瑞咖啡烘是一家人經營！主打自家做手工甜點，手工限量賣完就沒有，小老闆之前是做水果買賣相關工作，對水果類很了解，水果蛋糕要先預訂，接到訂單才會開始做，才會吃到最新鮮水果蛋糕～

除了西式的巴斯克生起司蛋糕，這也有中式點心，像這天老闆娘正忙著做千層酥～

店內提供用餐空間！只有兩桌可容納約10人，其中一桌藏在邊角看起來像小包廂～

冷藏櫃有多種點心選擇！都是以當天現場為主，這天有巴斯克乳酪、蛋黃酥、泡芙、布朗尼、生吐司、手工餅乾…等，禮盒有6吋巴斯克蛋糕、10入蛋黃酥千層酥，提供自取、宅配與店到店服務～

◎支付方式：現金、LINE PAY、街口支付、、全支付、icash Pay、悠遊付、台灣 Pay..等。

拾瑞甜點咖啡 菜單

別看拾瑞好像小小一間！看到菜單才知道好多品項，光飲品咖啡多達30種，巴斯克乳酪有10種口味，有原味、南瓜、抹茶、紅茶、檸檬與巧克力，其它像是蕃薯、海鹽焦糖、布朗尼、玫瑰荔枝都滿特別，分成1/4片與6吋兩種，中式糕點有蛋黃酥與千層酥～

內用低消130元

內用不收服務費

甜點都是小老闆花兩年時間研發改良！

中式糕點放在玻璃蛋糕櫃，整個提升更精緻化！

傳統糕點還是很有魅力！一顆顆金黃蛋黃酥看起來很討喜～

這的千層酥外型與價格都是精品級！很少看到千層酥那麼漂亮～

老闆娘剛好在做千層酥！芋頭千層酥外型好夢幻～

捨棄傳統豬油與色素粉，使用成本較多的AOP認證的發酵奶油，搭配進口麵粉，全程手工耗時又費工，一小時只能烤出10顆左右，真的有限量，千層酥需要10天前訂購喔～

包裝禮盒美觀又大方，跳脫傳統標配大紅色，禮盒保留喜慶氣氛有質感～

自取蛋黃酥 送美式咖啡

訂購蛋黃酥、千層酥(10入)或巴斯克盒裝

來店自取送美式咖啡一杯

或加購70元升級小農拿鐵

訂購兩盒以上打95折～

千層螺旋酥｜酥脆層次結合視覺饗宴

這千層酥表面螺旋狀層次分明！這外型可給到90分耶！千層酥層次好分明，視覺結合味覺雙重享受，絕對是中式糕餅裡最美的甜點～

外層酥皮經過手工反覆摺疊！依照不同口味加入黑芝麻粉、進口抹茶粉，延伸出螺旋雙色層次感～

▲ 抹茶紅豆、芋頭蛋黃、紅茶鳳梨、黑芝麻蛋黃

千層酥有四種不同口味！切面看起來不錯很吸眼球～

其中兩種口味加了一整顆鹹蛋黃，鹹蛋黃用金門高粱酒先浸泡，再用低溫烤到香～

和風抹茶風．中式甜點

外皮經過烘烤酥脆可口！每口都能感受到薄脆感，外層散發著抹茶香！裡面紅豆餡綿密甜度適中，好適合來杯咖啡或熱茶～

香濃芝麻．鹹香蛋黃

芝麻控會喜歡這甜點！從外皮到內餡都有醇厚芝麻香，一口咬下吃得到芝麻結合蛋黃，口感濕潤加上甜度不高，一不小心就吃完一整顆～

經典中式點心．芋頭酥

千層皮好像飄上了一層雪！這視覺效果沒話說就是好看，台灣人最愛的經典芋泥餡，加上蛋黃吃起來挺有層次，還吃得到蛋黃細細沙沙的顆粒感～

台灣天然養生．紅茶鳳梨

這年來除了蛋黃酥創新口味！千層酥也同樣跟進！這千層酥吃得到滿滿鳳梨餡，吃起來很有鳳梨酥的影子~

蛋黃酥｜紅豆蛋黃、綠豆沙蛋黃、芋頭酥

蛋黃酥系列｜綠豆沙蛋黃酥

紅豆餡改成綠豆餡，綠豆餡溫潤還有淡淡豆香，口感一致吃起來很清爽～

蛋黃酥系列｜芋頭蛋黃酥

渾圓芋頭酥都是天然芋頭色！外皮薄到快忘記它的存在，香甜芋頭結合鹹蛋黃，鹹甜對比有層次～

蛋黃酥系列｜經典原味蛋黃酥

咬一口還真的挺好吃耶！外層餅皮層層堆疊，餅皮爽口不油膩，紅豆餡帶有甜香味，重點是鹹蛋黃飽滿又濃郁，每一層都很有味道～

自家手工荔枝果醬

玫瑰荔枝巴斯克蛋糕裡面添加100％荔枝果醬！不是用市售果醬產品，是小老闆自己手工熬煮～

巴斯克乳酪生起司蛋糕

（6吋盒裝/重量約550公克）

巴斯克乳酪｜需冷藏保存(保存期限5天)

玫瑰荔枝巴斯克蛋糕

巴斯克蛋糕撒上浪漫玫瑰花瓣！用進口原料製作，有法國Le Gall燈塔發酵奶油塊、萊思克發酵奶油與小農鮮乳，加入小老闆自己做的荔枝果泥醬，乳酪除了有荔枝果香還有一絲玫瑰香～

稍微退冰後口感最好，不但口齒留香還很滑順～

沒預訂就看現場有什麼口味！有想要的口味建議三天前預訂～

原味巴斯克乳酪蛋糕

巴斯克乳酪粗獷外表！和它綿密內心很反差，拿起來相當有份量，艾瑪自己也做過很多次，只有真材實料才能做出來～

很原始純粹乳酪香！就像吃重乳酪蛋糕一樣濕潤綿密，味覺比想像中還要更清爽～

客製水果生日蛋糕要提前預訂！麝香葡萄看起來好好吃，這顆是別人訂的啦～

這的核桃布朗尼與以往吃過布朗尼很不一樣，布朗尼口感酥香不會過乾，巧克力香氣夠濃郁，還有核桃粒在裡面～

手工餅乾

手工餅乾不是記憶中的手工餅乾！杏仁片是餅乾重點靈魂，用大量天然杏仁片煮焦糖，口感酥脆又鬆香，焦糖也不過硬，還吃得到水果乾～

＊店內甜點都是自家手工做，精品級千層酥螺旋漸層很漂亮，送人有面子，蛋黃酥我覺得滿好吃，玫瑰荔枝巴斯克裡的原料荔枝果醬也是自己做，聞得到玫瑰香吃得到荔枝果香～

買整盒自取！送美式咖啡或加購70元升級小農拿鐵(原價120元)。

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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