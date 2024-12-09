你喜歡吃串燒嗎~年輕時，我曾有一陣子在下班之餘

會跟著同事跑去居酒屋吃個幾串或是關東煮，再來杯啤酒

真的很爽

但是，好吃的串烤真的不多

有時候想吃個白飯都沒有

有的人想吃串烤，有的人想吃炸物，到底要怎麼辦咧

走~~咱們今天來去羅東吃一波！！

宜蘭羅東-人生百味居酒屋

電話：03 950 5989

地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路56號 （點選這裡開始導航）

營業時間： 17：30-01：00

公休日：有事才公休

停車資訊：有專用停車場

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

羅東這家人生百味屋酒屋，算是2024年夏天新開的店家

離羅東火車站後站的轉運站不遠

光榮路算是羅東鎮靠近五結的區塊

所以晚上這邊相對的就比較清幽一點







裡面的位子看起來不多

但是後面還有兩個包廂，可以坐上二三十人

前面的座位與座位之間

還有做了竹簾做了空間的區隔

可以形成一個獨立小空間，相當的有巧思

來到人生百味，最讓人興致盎然的就是這一大個冷藏櫃

裡面擺了超多種食材

讓你想吃串烤不再只能是看著菜單名點菜

而是可以直接拿取，想吃多少就拿多少，相當方便







至少價格，我覺得人生百味很貼心的地方就在於

他們都把價格給透明化了，用竹籤上面的顏色來判定串烤的價格

這樣大家也可以清楚自己拿的食材價格

完全公開化，這一點讓我很是欣賞

除了串烤，這邊還有其他餐點

只要直接抽取餐點卡，放在木盒裡面跟著其他食材一起交給工作人員

等一下就可以直接上桌嚕~







來吧來吧~想吃多少就拿多少

這邊還有少見的豬五花蘋果卷，還有背肩牛肉串

更有我愛的糯米椒~那個糯米椒烤起來的味道超香

今年才發現節瓜的美味，人生百味這邊也有！！







來把~串串花~~~

四個人點這樣多~一開始緯哥都很擔心會吃不完

哦不~~四個人其實這樣吃剛剛好啦~~（那泥？！）

那麼~這次我們吃了什麼呢~我把幾個特別的食材列出來跟大家分享一下

人生百味的串烤是真的好好吃呀~~~







滷肉飯 20元

在串烤店吃滷肉飯，倒也頗為玩味

人生百味的滷肉飯鹹香四溢，每一口都巴覆著肉汁

店長說還蠻多人會來他們家點完串烤之後再來一碗滷肉飯才滿足的離去呢~

北海道干貝 兩顆80元

這個干貝實在超級好吃

多汁鮮嫩，我一口就把它ko掉

那干貝肉嫩的很，好甜~好好吃呀！！！







生蠔 一顆80元

瞧瞧~這比手大的生蠔

這樣一大顆80元真的很划算

小緯哥說他去別家串烤店吃，點的生蠔都沒有這麼大顆這麼飽滿~~

而且師傅的烤功算是很不錯

那個生蠔.干貝的熟度真的是恰到好處

一口下去，滿嘴都是鮮味，相當好吃~~

米血這個食材算是比較不好烤的

烤的太久會外表過硬乾煸，烤太快則是裡面會生

但人生百味這邊師傅的烤功甚好

那個米血真的軟爛好吃，醬料都煨進去了，好好吃呀







如果你跟我一樣喜歡吃肉串的話

那麼蔥肉串跟培根蘋果串你一定要拿

蘋果中和了培根的鹹味，烤熟加熱過的蘋果分泌出獨特的香氣與甜味

這個組合很特別，水果與培根的滋味相當獨特

米腸是店家特別去找的，那個米腸烤過之後的味道特香

再搭配上店家自己調的獨門醬汁，我沒有想到米腸咬下去是綿綿的口感，也很溼潤不會乾硬

香腸咬下去是有肉汁的

這個我下次要是帶小孩來，我家小孩肯定會愛死這個香腸啊！







肉肉的部份，我個人很愛牛背肩還有雞腿肉

小緯哥則是把票投給了松阪豬

而串烤店裡面常見的雞心雞胗雞屁股，這邊也都有，只是我們不愛就沒有拿了~







如果你喜歡吃肥腸的話

那麼大腸你們記得要點

裡面塞了蔥段烤好的肥腸超香~脆脆的外皮相當的涮嘴啊

豆皮也是我這次感到意外的食材

之前我對於炸豆皮其實是不愛的

我覺得炸過的豆皮是很油的

可是這次我在人生百味吃到的炸豆皮是多汁的

醬汁把豆皮裡面的內餡給浸的溼潤

一咬下去馬上就有汁液噴出來，這炸豆皮烤過了怎麼還這麼多汁好吃呀

令我驚艷不已







店長一開始跟我說，他們家的鹹酥雞非常好吃

我不相信

我又愛吃地瓜球

索性兩種都點來吃看看

後來我發現，那個鹹酥雞真的好吃，就算我們拍了一段時間

那個鹹酥雞也不會過油，冷掉的鹹酥雞也是香酥好吃，鹹酥雞真的必點

地瓜球炸的也不錯，裡面是有包內餡的，很涮嘴好吃

雞蛋豆腐也很不錯

熱呼呼的豆腐入口，再搭配個啤酒，那真的是爽~

說到酒~來居酒屋就是要喝酒啊~是吧是吧是吧

以下開始介紹酒類，咱們來細心叮嚀一下

喝酒不開車，開車不喝酒

未成年不得飲酒，飲酒過量有礙身心健康

現在人生百味居酒屋有推出活動

週一到週四，在限時2小時內讓你299元生啤酒無限暢飲

一次就先出三公升的生啤酒讓你喝到開心







整整三公升啊~真的很大一壺

這個只有在平日才有特價299元哦

不然這樣一大壺單點要800元

生啤的口感也是很滑順，也不會苦澀，算是好喝的啤酒

人生百味完整酒單品項

酒單就給大家參考一下

這邊也有無酒精的軟性飲料，所以大家來用餐也不用擔心只有酒能喝哦







環遊世界 300元

這杯調酒我超愛~~~

三公升的朝日生啤我喝不完，那這一杯漸層這麼美的調酒~我可以~~

喝起來甜甜的好好喝哦~~我覺得沒啥酒味啊，反而像果汁

我可以很輕鬆的就喝完他~~~

人生百味 380元

這組調酒SHOT上桌時，我們都覺得新奇

何謂人生百味，說白了點

酸甜苦辣鹹澀不就是人生的各種生命的經歷滋味嗎~

第一杯代表的則是酸的檸檬酒

依序就是甜苦辣鹹







代表著甜味的甜奶酒

很苦的咖啡酒還有加著辣椒的辣酒

最後一杯則是代表著鹹味的葡萄柚

每一杯Shot都有自己的故事

那麼~最後一杯呢~~最後一杯，就等你們自己來體會嚕~~







你喜歡吃串烤嗎~

喜歡跟著三五好友在晚間暢飲一番，吃著小點配著啤酒，聊著人生嗎

下次來羅東，你可以有另一種不一樣的選擇~~

現在到12/20前，平日還有內用85折，外帶8折的活動

快點衝一波！！

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

店家/景點資訊

店家名稱： 人生百味串燒居酒屋

所在地址：265臺灣宜蘭縣羅東鎮光榮路56號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-01:00

店家電話：03 950 5989

評價：★★★★★





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