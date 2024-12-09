桃園中正路這間匠夯日式無煙燒肉吃到飽！真是好評不斷！開幕不到半年，沒做過評論打卡活動，還能累積破千評4.9顆星評價，朋友吃完隔兩天就回訪，想簡單吃就點689元吃到飽，個人推薦1089元最划算，可以吃到生食級干貝、日本進口帶殼生蠔，12月推出平日週一到週四，限時三分鐘點菜活動，有機會吃A5和牛耶～

匠夯日式無煙燒肉 在哪？

匠夯日式無煙燒肉在桃園中正路與桃園同德二街交叉口！熱鬧的中正路上，附近可找機車停車格，周邊有三間汽車收費停車場，最近停車場步行約3分鐘可抵達，離桃園最美圖書館約4分鐘車程，吃飽可以去藝文廣場走走～

地址：桃園區中正路841號

聯絡電話：03-3582582

營業時間：11:00~15:00、17:00~23:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃)

招牌上有清楚標示停車場位置！附近有三間收費停車場，搭乘大眾交通公車151、117、152或GR路公車，慈文國中下車，後步約2分鐘可抵達～

Times桃園中正路第3停車場：桃園市桃園區中正路784號（無現金付款、只有電子支付與悠遊卡/刷卡）

耐克力停車場：桃園市桃園區同德二街55號

鹿過停車場大興站：桃園市桃園區大興西路二段69巷26號

◎停車場：Times 桃園中正路第3停車場、耐克力停車場、鹿過停車場大興站

剛好中正路這段目前在捷運施工！從這個角度就能看到慈文國中～

今年七月才開幕真的很新！外觀布條沒任何google五星評論活動，短短時間可以累積1250則，4.9顆星滿厲害～

用餐環境很寬敞！裡面可容納上百位顧客，雖然是燒肉店卻沒什麼油煙味，地板桌面也乾淨，沒有一絲黏膩感～

真的是名符其實無煙燒肉！下面採下吸式抽風設備，身上油煙味都被吸光光，吃完還可以續攤喝咖啡～

匠夯 四種吃到飽價位

匠夯日式燒肉有四種吃到飽！最便宜吃到飽只要689元！依照不同品項還有879元、1089元，想吃好一點也有1357元吃到飽，用餐時間120分鐘吃到飽，時間很夠吃～

1089元菜單近70種選擇！有澳洲M9和牛、澳洲M9無骨牛小排、依比利豬、熟成橫隔膜..等，海鮮草蝦、藍鑽蝦、奶油扇貝、澎湖小卷，最特別的竟然有刺身、生食級干貝與日本全殼生蠔。

《兒童吃到飽｜收費如下》

90公分以下免費

90-110公分$100元

110-140公分為孩童價

140公分以上為成人價

吃到飽限時3分鐘！

超過3分鐘日本a5和牛免費吃！

12月平日(週一到週四) 推出超過3分鐘，日本a5和牛免費吃活動～

店內採掃碼QRcode點餐，平日週一到週四來用餐，點好餐送出去按下計時器倒數3分鐘，3分鐘內未送餐完成(限定牛.豬.雞.羊)，即可舉起道具手掌，告知服務生超過3分鐘，即可送下次內用升級肉品兌換卷～

◎活動日期：12月開始！限定：平日週一到週四

《肉品兌換卷》

點689價位送：熟成安格斯沙朗or熟成頂級嫩肩or西班牙松阪豬

點879價位送：熟成安格斯翼板or熟成橫隔膜or伊比利豬梅花or伊比利豬叻條

點1089價位送：日本A5和牛牛霜降or日本和牛A5赤身

點1357價位送：日本A5和牛霜降or伊比利老饕豬

備註：1~2次3分鐘內未上菜完成，送上敘肉品兌換卷。3次以上3分鐘未送完成，送下次用餐9.5折卷(不限人數)。

冷熱飲自助區喝到飽

飲料自助吧不錯！兩面都是飲料機，有麝香葡萄汁、薏仁水，大紅袍烏龍、卡曼橘果汁、蔬果汁、雀巢研磨咖啡機、冰沙、日式無糖煎茶、冬瓜檸檬、可樂機…等，小朋友光是在這喝一圈都飽了～

歐耶！有我喜歡HERSHEY’S 冰沙真是好喝！

冰淇淋使用比利時進口蜂雪頌冰淇淋，還有霜淇淋喔～

這一桌是1089元菜單MENU！先點一輪基本盤！

肉品海鮮依人數送餐，吃到飽適合找多點人來吃，就有機會看到滿桌，這桌有澳洲和牛M9嫩角尖、澳洲和牛M9牛小排、熟成橫膈膜、熟成安格斯沙朗、綜合刺身、生食級干貝、日本全殼生蠔、藍鑽蝦..等。

這月亮打卡盤好吸睛！還以為我在吃日料！

熟成安格斯沙朗、熟成帶骨牛小排、特選豬小排！有厚度我喜歡～

每道肉品都有擺飾很加分！拍照儀式感很重要的～

蔬菜盤有鮮香菇、玉米、帶殼玉米筍、青椒～

綜合刺身．生食級干貝

這盤真的很讚！有綜合刺身、生食級干貝、日本全殼生蠔、澎湖小捲、奶油扇貝、淡菜！綜合刺身獨立放一盤，一人一顆生食級干貝擠點檸檬汁，咀嚼起來很清爽加上淡淡干貝鮮味，鮭魚刺身有厚度口感偏軟嫩，喜歡刺身可以多來幾盤～

日本空運來台！全殼生蠔

點879元吃到飽升級一個價位1089！就可以吃到日本空運來台全殼生蠔，沒限量隨你吃到飽，多吃個幾顆生蠔就回本，每顆生蠔都好肥美，生食級擠點檸檬汁咕嚕吃下肚，不敢吃生食朋友，也能放到烤網上烤幾分鐘，我是一定吃生的啦！生蠔滑嫩又鮮甜～

桌邊代烤服務！

海鮮基本盤有泰國蝦、藍鑽蝦、大草蝦與天使蝦，還有小花枝、澎湖小卷、刻花魷魚、鳳螺與小鮑魚！

上面雖然是常見的海鮮，但烤出來好不好吃才是重點！我承認我手殘不會烤肉烤蝦，我很需要代烤服務，我很懶吃烤蝦都是朋友撥，這吃蝦不會麻煩到朋友，服務生會幫忙剝蝦殼還會代烤～

服務生說人力夠就會幫忙代烤肉！想要享受代烤服務，建議還是平日來機會高喔～

泰國蝦肉質緊實有燒烤香！草蝦有彈性又鮮甜，蝦頭還會幫忙放一邊，大口咬碎蝦頭吸起來～

小花枝口感Q彈帶點微軟！適合沾點燒肉醬吃，小鮑魚很有彈性，用筷子一掰輕鬆吃，鳳螺烤到冒水泡就差不多，撒點胡椒粉台味十足～

專業代考就是不一樣！以往帶殼扇貝或淡菜類我都不愛，因為都烤不好，這的加上一小匙特製奶油，烤到滋滋作響很誘人耶～

這道奶油扇貝超濃郁！扇貝肉質很飽滿，一入口先是香濃烤奶油香，接著是淡淡扇貝鮮味，連吃兩顆會有點膩，搭配可樂一起吃很過癮～

日本A5和牛系列

12月平日(週一到週四) 推出超過3分鐘！目前還沒有確認活動截止日，想爽吃和牛趁現在～

點1089價位送：日本A5和牛牛霜降or日本和牛A5赤身

點1357價位送：日本A5和牛霜降or伊比利老饕豬

日本和牛A5赤身、日本A5和牛霜降、日本A5和牛霜降雪花

建議如果沒有代考，和牛系列請放網邊烤，才不會不小心烤壞掉！烤到表面滲出血水立刻翻面，再烤幾秒五分熟最剛好，每個人喜歡熟度不一樣，我喜歡越嫩多汁越好吃，不用沾醬就好好吃，我只能說專業烤出來就是讚～

肉香多汁軟嫩沒話說！一入口立刻嘴角上揚～好吃好吃～

熟成安格斯沙朗真大片！一片佔滿整個烤網！適合四人以上再點來吃，不然吃完一片都半飽了～

熟成安格斯沙朗肉質纖維細緻！烤到七分熟口感軟嫩很剛好～

吃膩原味可以沾點醬換換風味～

吃燒肉生菜包肉一定要！加一點泡菜更解膩好吃～

菜單有黃金泡菜與韓式配菜可選！這組合搭配可以提升味覺～

牛舌加點鹽蔥醬捲起來，立刻塞進嘴裡！趁熱吃才有這爽脆感，冷掉吃會需要咀嚼，朋友覺得厚一點吃更爽～

熟成帶骨牛小排烤到七分熟！骨邊肉啃起來特別香，肉質也很有咬勁～

戰斧豬排很可愛！不用怕太大支吃不完，一人一支挺剛好，油汁不停滴下來～

西班牙松阪豬就是讚！一次可以吃到Q彈脆口感！不用沾醬就好吃～

老饕肥腸烤到兩面赤赤焦黃！把多餘油脂都烤出來，外酥脆口好好吃～

帶骨羊肩排肉質緊實！Q彈帶有嚼勁，帶有獨特羊騷味～

烤熟成牛五花大火旺不停！店家換烤網速度快又頻繁！每次烤肉都能吃到肉香，不用擔心烤網卡油肉容易焦黑～

熟成橫膈膜

熟成橫膈膜帶點嚼勁！香氣好逼人！肉品風味特別濃郁，這幾條一下就被我們吃完，好滿足還要吃～

有桌邊服務我一直吃肉肉！完全忘記旁邊這鍋湯！湯底是用大白菜與蘿蔔熬煮，再加點蔬菜與鍋料煮更甜～

桌邊拍照！送小禮物

店員還會幫忙桌邊拍合照！針對小朋友來用餐，還會送上小禮物，小禮物都是送完為止～

飯後烤點點心

飯後有棉花糖、烤麻糬、紫米粥與乳酪餅可選！乳酪餅吃起來像乳酪皮酥皮很香脆，日式麻糬沾上滿滿花生粉好吃，烤棉花糖趁熱拉會牽絲～

比利時進口蜂雪頌冰淇淋也不錯！有點像雪酪口感！鐵觀音霜淇淋自己擠，口感綿密茶香濃郁～

＊這間還真是相見恨晚！燒肉桌邊服務代考好加分，每一口都能吃到好吃肉肉，還可以和店員聊天、滑手機，google評論真的是實至名歸，回家續攤也不用擔心整身烤肉味！

平日週一到週四限定三分鐘活動！有來吃飯一定要參加一下，有A5和牛、綜合刺身、生食級干貝、日本帶殼生蠔..通通都要吃一輪～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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