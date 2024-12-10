每年的12月份就是我們一家人重要的慶生月！蔬果姊妹倆都是12月份生的小妞，不免就是要吃大餐慶生。而今年的慶生餐，因為玉米姊姊想要挑戰有辣度的料理，於是Ann和榜哥就選擇了中壢的川酒小館，品嘗一下道地好吃的重慶川菜料理。也要說，只要吃過川酒小館的人，都大推！

川酒小館-交通位置

川酒小館位在中壢大潤發對面，一旁就是中北黃昏市場，開車前來的朋友可將愛車停在大潤發的付費停車場或是餐廳後方的戶外付費停車場；其車前來的朋友，店門口是可以直接停放，但請記得千萬不要影響周邊店家的進出喔！

川酒小館-室內裝潢

川酒小館的室內裝潢算屬簡約，店內的用餐位置有圓桌、方桌等，都是可彈性調整座位，所以人多來這聚餐絕對不是問題！當然也很適合一家四口簡單來這用餐。

而這天我們在用餐的同時，巧遇一旁的客人準備了蛋糕在慶生，這時全店的人不分你我是否認識，全店的人齊唱生日快樂歌祝福當天的壽星，這氛圍真的熱鬧到爆炸。

川酒小館-菜單

川酒小館的餐點選擇很多樣豐富，來這必吃的川菜料理、風味小炒、烤物、炸物、湯品等等可以點選；而店家也會店門口旁的黑板上寫下當季或是當日的限定下酒飯菜，簡單說就是菜單上沒有的餐點。用餐時間無太多的限制，付現或是LINE PAY皆可，若是有飲酒的朋友，店內也有協助叫代駕的服務喔！

川酒小館-餐點

簡單分享我們這天來這用餐的餐點囉！

重慶麻辣烤魚-中辣

招牌的重慶麻辣烤魚是可以調整辣度，有分大中小辣，而這天我們是點中辣，除了一隻烤魚之外，一旁的配料也是給的誠意十足，有嫩豆腐、鴨血、黑木耳、杏鮑菇、豆干絲等等，配飯或是當下酒菜真的超適合，愛吃辣的Ann真的是一口接著一口沒停過。

刈菜雞湯

冬天才有的限定版餐點-刈菜雞湯，真心說料多又實在超好喝！冬天來上這一鍋雞湯，真的暖胃又暖心，而且還可以續湯，續湯後風味也不會減少。

十三香中卷

這道十三香中卷的炸物料理，淡淡的花椒的麻香味，入口不會過辣，真的很適合當下酒菜。

豆酥高麗菜

當季新鮮清甜的高麗菜，配上酥香豆酥，真的是很下飯，而愛辣的朋友還可以請店家炒辣一下，用辣度來刺激自己的味覺，好好的享受豆酥高麗菜的爽脆口感。

金湯酸菜滑牛

本以為是沒有辣度的金湯酸菜滑牛，想不到它是帶點辣度的川味湯品，湯頭帶點淡淡的金瓜味，而牛肉煮得很滑嫩順口，搭配著清脆爽口的酸菜等，口感層次挺豐富， 同時它也是道很暖胃的湯品喔！

川酒小館-整體評價

初次來川酒小館用餐，真心覺得川酒小館的餐點口味道地又重，每道餐點都能吃得出店家對餐點的用心，餐點用料實在絲毫都不馬虎，用餐環境乾淨又舒適，店家的服務也很熱情親切！真心推薦給南桃園的朋友們，愛吃辣、愛吃川式料理、重口味的朋友，一定要來川酒小館品嘗一下喔！

川酒小館-店家資訊