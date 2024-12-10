讓你一秒到日本的超美老宅「虎川千代居酒屋」，餐點都有超高水準表現，竟然還有賣將近兩公升的巨無霸生啤酒，絕對是台中串燒居酒屋首選推薦！

「虎川千代居酒屋」讓你一秒到日本的超美老宅居酒屋！竟然還有賣將近兩公升的巨無霸生啤酒！還能黑啤混搭白啤，一杯還不用$500元！「虎川千代居酒屋」整體裝潢、餐點都非常日式，擺盤也很用心，桌桌免費招待炸牛蒡，脆脆甜甜非常涮嘴好吃！解酒湯必點「廣島牡蠣鍋」，牡蠣大顆又肥美，味噌山藥蔬菜湯底超鮮甜，還能免費加湯！他們家串燒還是費工的炭火燒烤，吃起來就是特別香，無腦點「綜合烤肉串」就對了，一次滿足店內7種招牌！主食也都有超高水準表現，必點加入櫻花蝦、烏魚子下去大火快炒的「櫻花蝦烏魚子炒飯」，搭配美乃滋，整個鹹香又下酒！「干貝炒烏龍麵」整盤滿滿都是料，鑊氣十足非常香～這間就是位在台中勤美綠園道附近的「虎川千代居酒屋」，絕對是台中串燒居酒屋首選推薦！

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「虎川千代居酒屋」在台中有兩間分店，一間位在中國醫藥大學附近，這次來的是位在勤美綠園道附近的勤美店，附近有不少收費停車場，也可以停在草悟道周邊的路邊停車格再步行過來。

「虎川千代居酒屋-台中勤美店」是一間以老屋改造的日式庭園風居酒屋，日式屋瓦、木門、日式燈籠，再到門口的注連繩及牆面日式塗鴉，每個細節都讓人感受到濃濃日式風情，走進來彷彿置身於日本巷弄中的居酒屋。

座位區以2-6人座為主，也有8人座的私人包廂，想要吞雲吐霧，這裡也有室外座位區。

題外話，他們家菜單非常精緻，圖文並茂超加分！所以每道都想點來試試啊！

🔺銀杏 $200

🔺炸牛蒡(來用餐就招待)

一上桌，還會招待這盤「炸牛蒡」，咬下去像洋芋片般酥脆，又帶有甜甜的滋味，非常涮嘴好吃！雖然是免費招，但真的神好吃！好吃到還問了店員是否有單獨販售XD很特別的是竟然吃得到「烤銀杏」，這可是高級日料店才會出現的！

🔺綜合烤肉串 $460

「綜合烤肉串」包含店裡最熱賣的雞腳筋、土雞心、七里香、手羽燒、海老豚、扇貝串、明太子雞肉以及黃金泡菜，他們家是用費工的炭火燒烤，吃起來就是特別香！裡面我最喜歡「海老豚」，以豬肉片包著鮮蝦拿去烤，海陸雙享的滋味真的很好吃～「雞腳筋」Q脆帶有膠質口感誰能不愛？還有這又脆又香的「七里香」、「手羽燒」、「土雞心」，還特別把食材剪開來烤，吃起來更入味～「扇貝串」烤過把味道更濃縮，鹹香滋味非常下酒～「明太子雞肉」鹹中帶甜滋味濃郁，令人回味無窮！

🔺揚出豆腐 $140

「揚出豆腐」吃起來外脆內嫩，搭配滿滿柴魚片，沾上日式蘿蔔泥醬油，好吃必點！

🔺山藥細麵 $150

這道「山藥細麵」可是師傅拿整根日本山藥新鮮刨成細絲的，再淋上日式醬油以及用鮭魚卵妝點，吃起來鹹鹹甜甜又滑口，帶點芥末的嗆味，相當清爽開胃。

🔺酒蒸海老 $290

「酒蒸海老」也是必點！鍋蓋打開來就飄來陣陣酒香，裡頭有不少隻鮮紅色的蝦子，都幫你去腸剝好殼了，酒香濃郁蝦肉又脆彈好吃。

🔺干貝炒烏龍麵 $160

「干貝炒烏龍麵」也好好吃！有大干貝、白菜、洋蔥、豬肉幾乎一半都是料，大火爆炒的鑊氣融合醬香、青菜的清甜以及三層肉油脂的香氣，怎麼能不好吃？

🔺櫻花蝦烏魚子炒飯 $150

這盤「櫻花蝦烏魚子炒飯」也非常厲害，加入櫻花蝦、烏魚子下去大火快炒，最後還淋上美乃滋、撒上海苔粉，鹹香滋味非常開胃，推薦必點！

🔺綜合生魚片(小) $320

來居酒屋，當然也要來份「綜合生魚片」，一次滿足鮭魚、旗魚、鮪魚，而且給得很厚實又大片，其中鮭魚肉真的鮮甜又肥美～

🔺蔥鹽牛小排 $350

🔺碳烤伊比利豬肋條 $390

「蔥鹽牛小排」切成一片片略帶厚度的牛小排，吃起來又嫩又甜，搭配蒜片、蔥鹽更對味。當天的MVP就是這盤「碳烤伊比利豬肋條」，脆脆外表咬下去滿滿肉汁，有嚼勁同時保有軟嫩口感，會讓你越嚼越香，不說還以為在吃牛肉，搭配黑松露洋蔥，真的有夠銷魂好吃。

🔺烤杏鮑菇 $100

🔺明太子山藥 $150

「明太子山藥」厚厚一層明太子用料超實在，滑滑脆脆又濃郁的口感，深得我心。「烤杏鮑菇」超級多汁，很考驗師傅的烤功，搭配芥末椒鹽更好吃。

🔺廣島牡蠣鍋 $360

想要來碗解酒湯，點這鍋「廣島牡蠣鍋」準沒錯！牡蠣又大顆又肥美，味噌山藥蔬菜湯底，帶點稠稠的口感，喝起來非常鮮甜～使用卡式爐加熱，讓你每一口都能熱熱喝，重點是能免費加湯，這點很加分～

🔺30公分香烤鮭魚肚 $280

「30公分香烤鮭魚肚」咬下去鮮嫩又充滿油脂感，非常過癮好吃～

🔺朝日黑啤+白啤1800c.c $490

來「虎川千代居酒屋」一定要先來杯巨無霸生啤酒，大到需要雙手才捧得住！1800c.c讓你喝個過癮，還可以黑啤酒混搭白啤酒，喝起來就像甜甜的黑麥汁，非常順口好喝～

🔺木村汽水 $130/瓶

無酒精飲料也有日本木村汽水可以選擇，會另外附上冰塊杯，讓你每一口都是沁涼爽口～

🔺水果爆珠布丁 $120

🔺日本酒冰淇淋 $190

沒想到虎川千代居酒屋還有供應精美甜點，竟然吃得到帶有酒香的冰淇淋，這款是日本進口的「荔枝奶酒霜淇淋」，就是要讓你不醉不歸？也有提供療癒的「水果爆珠布丁」，奶香濃郁、口感綿密，還有爆爆珠來增添口感。

「虎川千代居酒屋」可以說是我近期最喜歡的台中串燒居酒屋了，整體餐點都很滿意，用餐氛圍更是滿意的不得了！真的非常適合三五好友、家庭聚餐，也絕對是下班後小酌的好去處～