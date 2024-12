台北東區新開幕不限時寵物咖啡廳「OH MY ZOO cafe」，這裡不只有鹹食餐點，根本是抹茶控的天堂！還有可愛的狐獴、貓咪陪伴各位～

台北東區新開幕不限時寵物咖啡廳「OH MY ZOO cafe」,這裡有超可愛的狐獴、貓咪陪伴各位~室內還有明亮的天井,搭配日式侘寂風裝潢,真的隨邊拍都超美!「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」抹茶系列甜點很有水準,顏質高又好吃,有戚風蛋糕、布丁、生乳捲、提拉米蘇等等選擇,竟然還有職人現刷抹茶,抹茶控必收藏!鹹食也有日式定食、義式餐點可以選擇,擺盤也很有儀式感,而且「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」只要低消一杯飲料,就能不限時坐上一整天。

「OH MY ZOO cafe 寵物咖啡廳」位在統領百貨後方的巷子內,鄰近國父紀念館、台北大巨蛋,捷運忠孝敦化站2號出口,步行2分鐘即可抵達。

趁剛開幕鮮少人知道,趕快去用餐~店裡店外都是簡約的日式侘寂風裝潢,搭配大片透明天井,美到會讓你捨不到離開,可惜當天天氣不好,不然肯定很美~

店內有兩隻超調皮的狐獴,就是獅子王裡面那隻很多話的丁滿!注意注意,這裡雖然是寵物咖啡廳,但不能攜帶寵物進來唷!

原本有垂耳兔,可惜比較怕生,之後會先讓牠休息~所以之後會增加貓咪來陪伴各位~

「OOH MY ZOO cafe 寵物咖啡廳」餐點選擇非常多元,提供日式定食、薄皮Pizza、燉飯、義大利麵以及各式飲料,還有超厲害的各式抹茶甜點。

🔺抹茶戚風蛋糕 $220

這款「抹茶戚風蛋糕」蛋糕體相當蓬鬆,帶有濃濃抹茶香,上頭還有新鮮水果及抹茶奶霜妝點,還可自行淋上抹茶淋醬,真的好拍又好吃,推薦必點!

🔺抹茶布丁 $180

「抹茶布丁」口感相當綿密,焦糖味與抹茶味並重,擠上滿滿鮮奶油妝點,一旁還附上極濃抹茶冰淇淋,可以平衡布丁的甜度,搭在一起非常好吃。

🔺抹茶生乳捲 $200

「抹茶生乳捲」不論是口感濕潤度還是香氣,都很有水準,只能說他們家的抹茶系列甜點,可以說是隨便點都無雷!

🔺抹茶起司蛋糕 $250

「抹茶起司蛋糕」濃濃抹茶味中帶有奶油乳酪的鹹香,整體吃起來完全不膩口,淋上抹茶淋醬後,抹度更加倍,也是非常濃郁好吃!

🔺抹茶牛奶 $280

🔺白雲抹茶 $220

飲料部分,推薦可以試試抹茶系列,當天點的兩杯都有職人現刷抹茶的過程,充滿儀式感!「白雲抹茶」以鹹香奶蓋搭配現刷濃抹茶,怎麼可以那麼好喝!「抹茶牛奶」一入口就是正統抹茶才有的淡雅海苔香氣,與鮮乳融合在一起就是濃醇香,非常順口好喝~

餐點選擇真的很多元,其中日式定食還有附木盒小菜,看起來更豐盛~加購$90元,白飯還能升級成茶泡飯!

🔺日式雞肉芝麻醬沙拉 $350

「日式雞肉芝麻醬沙拉」很大一盤,還有數塊的舒肥雞胸肉以及各種生菜沙拉,淋上帶點酸度的日式胡麻醬,開胃又好吃!

🔺和風培根豆乳蛋黃義大利麵 $300

「和風培根豆乳蛋黃義大利麵」就是經典的培根蛋黃義大利麵,只是把奶油白醬改成了豆乳醬,吃起來更為清爽不膩口,義大利麵條更是有種日式冷麵的口感,非常滑順~

🔺貝貝南瓜味噌海鮮燉飯 $450

「貝貝南瓜味噌海鮮燉飯」將海鮮白醬燉飯塞入蒸熟的貝貝南瓜裡面,吃起來海味十足,搭配南瓜享用更有層次感,一旁還有芥末馬鈴薯泥以及日式味噌湯。

🔺瑪格麗特薄片 $180

🔺煙燻雞菇白醬披薩 $230

「瑪格麗特薄片」是經典番茄加上羅勒的組合,薄片餅皮吃起來就像餅乾,酥脆又涮嘴,很適合一個人獨享的份量。「煙燻雞菇白醬披薩」餅皮稍微厚一些,但是還是保有脆口,整體味道不會太厚重。「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」不只有好吃的抹茶甜點,還有可愛的垂耳兔以及狐獴陪伴,內用低消一杯飲料,就可以不限時在這裡坐上一整天,下回來台北東區,想找間咖啡廳休息,那麼這間「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」推薦給你!