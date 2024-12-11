台北東區新開幕不限時寵物咖啡廳「OH MY ZOO cafe」，這裡不只有鹹食餐點，根本是抹茶控的天堂！還有可愛的狐獴、貓咪陪伴各位～

台北東區新開幕不限時寵物咖啡廳「OH MY ZOO cafe」，這裡有超可愛的狐獴、貓咪陪伴各位～室內還有明亮的天井，搭配日式侘寂風裝潢，真的隨邊拍都超美！「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」抹茶系列甜點很有水準，顏質高又好吃，有戚風蛋糕、布丁、生乳捲、提拉米蘇等等選擇，竟然還有職人現刷抹茶，抹茶控必收藏！鹹食也有日式定食、義式餐點可以選擇，擺盤也很有儀式感，而且「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」只要低消一杯飲料，就能不限時坐上一整天。

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「OH MY ZOO cafe 寵物咖啡廳」位在統領百貨後方的巷子內，鄰近國父紀念館、台北大巨蛋，捷運忠孝敦化站2號出口，步行2分鐘即可抵達。

趁剛開幕鮮少人知道，趕快去用餐～店裡店外都是簡約的日式侘寂風裝潢，搭配大片透明天井，美到會讓你捨不到離開，可惜當天天氣不好，不然肯定很美～

店內有兩隻超調皮的狐獴，就是獅子王裡面那隻很多話的丁滿！注意注意，這裡雖然是寵物咖啡廳，但不能攜帶寵物進來唷！

原本有垂耳兔，可惜比較怕生，之後會先讓牠休息～所以之後會增加貓咪來陪伴各位～

「OOH MY ZOO cafe 寵物咖啡廳」餐點選擇非常多元，提供日式定食、薄皮Pizza、燉飯、義大利麵以及各式飲料，還有超厲害的各式抹茶甜點。

🔺抹茶戚風蛋糕 $220

這款「抹茶戚風蛋糕」蛋糕體相當蓬鬆，帶有濃濃抹茶香，上頭還有新鮮水果及抹茶奶霜妝點，還可自行淋上抹茶淋醬，真的好拍又好吃，推薦必點！

🔺抹茶布丁 $180

「抹茶布丁」口感相當綿密，焦糖味與抹茶味並重，擠上滿滿鮮奶油妝點，一旁還附上極濃抹茶冰淇淋，可以平衡布丁的甜度，搭在一起非常好吃。

🔺抹茶生乳捲 $200

「抹茶生乳捲」不論是口感濕潤度還是香氣，都很有水準，只能說他們家的抹茶系列甜點，可以說是隨便點都無雷！

🔺抹茶起司蛋糕 $250

「抹茶起司蛋糕」濃濃抹茶味中帶有奶油乳酪的鹹香，整體吃起來完全不膩口，淋上抹茶淋醬後，抹度更加倍，也是非常濃郁好吃！

🔺抹茶牛奶 $280

🔺白雲抹茶 $220

飲料部分，推薦可以試試抹茶系列，當天點的兩杯都有職人現刷抹茶的過程，充滿儀式感！

飲料部分，推薦可以試試抹茶系列，當天點的兩杯都有職人現刷抹茶的過程，充滿儀式感！「白雲抹茶」以鹹香奶蓋搭配現刷濃抹茶，怎麼可以那麼好喝！「抹茶牛奶」一入口就是正統抹茶才有的淡雅海苔香氣，與鮮乳融合在一起就是濃醇香，非常順口好喝～

餐點選擇真的很多元，其中日式定食還有附木盒小菜，看起來更豐盛～加購$90元，白飯還能升級成茶泡飯！

🔺日式雞肉芝麻醬沙拉 $350

「日式雞肉芝麻醬沙拉」很大一盤，還有數塊的舒肥雞胸肉以及各種生菜沙拉，淋上帶點酸度的日式胡麻醬，開胃又好吃！

🔺和風培根豆乳蛋黃義大利麵 $300

「和風培根豆乳蛋黃義大利麵」就是經典的培根蛋黃義大利麵，只是把奶油白醬改成了豆乳醬，吃起來更為清爽不膩口，義大利麵條更是有種日式冷麵的口感，非常滑順～

🔺貝貝南瓜味噌海鮮燉飯 $450

「貝貝南瓜味噌海鮮燉飯」將海鮮白醬燉飯塞入蒸熟的貝貝南瓜裡面，吃起來海味十足，搭配南瓜享用更有層次感，一旁還有芥末馬鈴薯泥以及日式味噌湯。

🔺瑪格麗特薄片 $180

🔺煙燻雞菇白醬披薩 $230

「瑪格麗特薄片」是經典番茄加上羅勒的組合，薄片餅皮吃起來就像餅乾，酥脆又涮嘴，很適合一個人獨享的份量。「煙燻雞菇白醬披薩」餅皮稍微厚一些，但是還是保有脆口，整體味道不會太厚重。「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」不只有好吃的抹茶甜點，還有可愛的垂耳兔以及狐獴陪伴，內用低消一杯飲料，就可以不限時在這裡坐上一整天，下回來台北東區，想找間咖啡廳休息，那麼這間「OH MY ZOO 寵物咖啡廳」推薦給你！