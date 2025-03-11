[ 台北森林系法式咖啡廳_Les Piccola ]

台北永康街區，是咖啡廳、早午餐密集度最高的區域，可以說是談天說地、聚餐的最佳選擇。享用完好吃的料理之後，周圍的小店舖、公園、夜市，都讓人不禁當個小文青

位於永康公園附近，有一幢法式咖啡廳-Les Piccola，除了餐點好吃外，森林系空間也是一大亮點，讓人不禁打卡拍照，來個網美體驗

因此，本篇為安妮王記錄 "Les Piccola" 的交通、環境以及推薦餐點

[ 初訪 - Les Piccola ]

"Les Piccola" 位於東門站5號出口，走路約3-5分鐘即可抵達，從地理位置來看，也算在 "永康街區" 的範圍

"Les Piccola" 的用餐環境主要以自然系的色彩為主，以植物、乾燥花、木製桌椅等，彷彿置身在森林中，讓人感受舒適愉悅。

"Les Piccola "在餐點選擇上也非常多元，依照早、午、晚各有主打的餐點，真得很會做生意

[ 安妮王推薦餐點 - Les Piccola ]

品名 : 焗烤干貝紅蝦海鮮短管麵

價格 : 360元

安妮王推薦 : "Les Piccola "的主餐之一，香濃的焗烤+新鮮的干貝、透抽、紅蝦，並加入香料調味，成為一盤人見人愛的法式料理。建議食量小的旅人，可以兩個人分食較剛好

品名 : 北海道十勝生乳拿鐵

價格 : 160元

安妮王推薦 : "Les Piccola "的咖啡也算是招牌飲品，小小一杯咖啡，配上一盤蛋糕、早午餐，就能飽餐一頓。

品名 : 招牌洋蔥湯

價格 : 180元

安妮王推薦 : "Les Piccola "的招牌洋蔥湯，滾得苦瓜爛熟的洋蔥，加入烤得軟嫩的麵包皮，最後加入起司粉下去烤，在品嘗湯品時，細細咀嚼牽絲的焗烤以及料多味美的配料，是一碗口感層次十分多元的開胃湯品。

品名 : 焦糖香蕉熟蛋糕

價格 : 160元

安妮王推薦 : "Les Piccola "的招牌甜品，凡事看許多部落客的食記，幾乎都會看到這一盤香蕉煎餅，於是安妮王就來點一下看看

以新鮮、色彩甜美的水果作為擺飾，烤得金黃的香蕉蛋糕，就像是戴著一頂厚重札實的高級皇冠，淋上焦糖後，顯得雍容華貴；切開的剎那，香氣四溢、真材實料的香蕉氣息席捲而來，熱騰騰的蛋糕+入口即化的香蕉，一口接著一口，品的是一種休閒的氛圍

"Les Piccola "在"焦糖香蕉熟蛋糕"，第一層口感，外酥內軟的厚重蛋糕體；第二層口感，香氣濃郁的香蕉餡，第三層口感，兩者相加，昇華香蕉、水果的香氣，是一盤口感層次豐富的甜點。

[ 總結 - Les Piccola ]

景點 : Les Piccola

地址 : 106台北市大安區金華街164巷5號

臉書 : https://m.facebook.com/lespiccola/?locale2=zh_TW

營業時間 : 10:00-22:00，禮拜一公休

交通方式 : 捷運東門站走路3-5分鐘，捷運古亭站走路5-10分鐘

安妮王推薦 : "Les Piccola" 的地理位置算是在鬧中取靜的地方，在老屋、高樓大廈中，冒出一棟充滿綠意盎然的建築物，成為非常醒目的法式森林系咖啡廳。在用餐環境上，屬於低調奢華、文青氣息的優雅氛圍，雖然餐點的價格偏高，不過餐點的美味程度、口感層次以及舒適的環境，讓人覺得物超所值，是適合姊妹淘一起談天說地、約會的場所。

附近景點 : 永康街、大安森林公園、師大夜市。