[ 台北人氣鬆餅_米朗琪咖啡館 (Melange Cafe) ]

台北的美食非常多、有名的咖啡館也很多。其中，位於台北捷運中山站附近的米朗琪咖啡館 (Melange Cafe)，有著超級高的人氣，獲得2016全台十大人氣餐廳。

有著精緻高貴的用餐環境、充滿罪惡感的鬆餅，以及各種美味的咖啡、早午餐與甜點，加上良好的交通位置(離台北車站+一站即可抵達)，眾多優點組合下，吸引不同年齡層的旅人朝聖。

在此，安妮王記錄米朗琪咖啡館 (Melange Cafe)的交通位置、用餐環境以及餐點 (真心覺得人潮多多、一位難求 QQ)

[ 如何前往_米朗琪咖啡館 (Melange Cafe) ]

米朗琪咖啡館 (Melange Cafe) 位於台北捷運中山站4號出口，出站後走路約3-5分鐘即可抵達。

附近是百貨商圈，新光三越南西店、誠品等，也離台北車站僅一站距離，算是台北車站的高級後花園 :D

[ 初訪_米朗琪咖啡館 (Melange Cafe) ]

米朗琪咖啡館 (Melange Cafe)的總店、中山二店相隔不遠，不過裝潢風格大致差不多，屬於高級精緻的氛圍；利用大量的木頭(咖啡色)元素，舉凡桌椅、櫃台、牆壁等等，營造溫暖舒適的用餐環境。

米朗琪咖啡館 (Melange Cafe) 除了在家具的選用上有挑過外，在燈具、燈光的選擇上也不馬虎。幾何簡潔的溫煦燈光，不會太刺眼、也不會太昏暗，是一種舒適的氛圍。

[ 安妮王推薦_米朗琪咖啡館 (Melange Cafe) ]

可圈可點的用餐環境已經讓人嘆為觀止，在菜單的設計上，符合咖啡館所營造的精緻風格，尤其是鉚釘設計，為這菜單畫龍點睛，增加質感外，也與整個咖啡色的室內裝潢相呼應。

以下為安妮王一夥人的餐點，總共是兩份輕食、兩份甜點、三杯飲料，記錄如下

品名 : 盤克夏火腿巧巴達

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : 這是米朗琪咖啡館 (Melange Cafe)的人氣早午餐，小巧精緻的自然風格，滿滿的餡料+札實的麵包皮，一看就很健康

安妮王解剖著盤克夏火腿巧巴達，豐富的火腿、起士、香草等配料組合的餐點，補充滿滿的精力與能量。

品名 : 總匯三明治

價格 : 170台幣

安妮王推薦 : 因為太餓不小心偷吃了一塊三明治，總共是四塊三明治+些許洋芋片，覺得洋芋片換成切片水果會比較健康

品名 : 焦糖香草冰淇淋鬆餅

價格 : 140台幣

安妮王推薦 : 烤得恰到好處的厚實鬆餅+濃郁香甜的焦糖，冰與火構築的甜點，營造多方面的口感層次。

品名 : 檸檬塔

價格 : 100台幣

安妮王推薦 : 如果鬆餅是口感的多層次挑戰，那檸檬塔則是豐富的視覺饗宴，小巧玲瓏的擺盤，彷彿優雅的畫作，讓人捨不得破壞。

品名 : 米朗琪咖啡

價格 : 130台幣

安妮王推薦 : 一天早晨、一杯咖啡、充實一天吧

品名 : 俄羅斯果茶

價格 : 160台幣

安妮王推薦 : 北方的戰鬥民族，在高冷的外表下，沒想到喜愛甜飲料??

品名 : 鮮果茶

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : 隨著季節、水果的甜度而變化的茶飲，豐富飽滿，溫暖了早晨還未清醒的味蕾

[ 總結_米朗琪咖啡館 (Melange Cafe) ]

景點 : 米朗琪咖啡館 (Melange Cafe)

地址 : 104台北市中山區中山北路二段16巷23號

網址 : http://melangecafe.com.tw/

營業時間 : 07:30-22:00 (一到五)、08:30-22:00 (六、日)

交通方式 : 台北捷運中山站4號出口步行約3-5分鐘

安妮王推薦 : 價格親民、良好的用餐環境+交通位置，不難想像人氣一路往上飆；真心建議剛開始營業就去朝聖，比較不會人擠人，而且用餐品質也比較好。以餐點而言，網友瘋狂推薦的鬆餅，安妮王反而覺得還好，不過輕食是真得份量十足，除此之外，不管是甜點、鬆餅、咖啡等等，都是真材實料，很難踩雷 :D

在台北的輕旅行中，不妨以米朗琪咖啡館 (Melange Cafe)的早午餐當作美好的開始，之後探索台北的景點之旅

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