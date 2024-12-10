在金門這片歷史悠久的小島上，有一間充滿人情味的老店——金瑞成貢糖。它不僅是一家糕餅品牌，更是一段跨越三代、見證愛與傳承的感人故事。這個品牌的創立，不只是為了讓人們品嘗到香甜可口的糕點，更是一份對傳統、對家人和對故鄉的承諾。透過洪金造與林瑞美夫婦的共同努力，以及後代的用心經營，金瑞成成為了金門人心目中不可或缺的美味記憶。透過金瑞成的起源、傳承之路與品牌理念，帶您深入了解這家老店的背後故事。

金瑞成的起源：從一個小餅舖開始的夢想 金瑞成的故事可以追溯到上世紀初，這是一個關於堅持與夢想的起點。一切都始於林瑞美的祖父——林烏目，他從福建惠安遷居到金門烈嶼，為了給家人更好的生活，他選擇了學習並引進漢餅的製作技術。當時，林烏目不僅聘請了廈門的漢餅師傅，還親自投入到每一個製作細節中。那時候的糕餅舖規模雖然不大，但它的出現為金門帶來了全新的味蕾體驗，並讓這個家族的糕餅事業從此有了基石。

隨著時代變遷，林烏目將這份事業傳給了下一代——林虎德與洪巧夫婦。他們成立了合成餅店，並秉持著一貫的用心與專業，讓糕餅事業逐漸壯大。民國38年，洪金造從新加坡回到金門，在姑母洪巧經營的餅舖中學習糕餅技藝，也在這裡遇見了他的生命伴侶林瑞美。兩人因為共同的夢想走到了一起，並於民國49年在小金門林邊創立了金瑞成（JRC金瑞成貢糖）。他們將彼此的名字融合成品牌名稱，象徵著「創業同心，希望成功」的信念，也希望這份甜蜜能為更多人帶來幸福感。代代傳承：從第一代到第二代的努力與堅持 隨著金瑞成的不斷發展，這家老店的經營權也傳到了第二代手中。洪金造與林瑞美的兒子洪松柏與洪松江接過了父母的重擔，肩負起延續品牌精神的責任。在這對兄弟的帶領下，金瑞成不僅保留了傳統的製作工藝，還融入了現代化的經營理念，使這家老店能夠在快速變遷的市場中依然屹立不搖。

嚴選原料，堅持品質 洪松柏與洪松江深知，只有高品質的原料才能製作出真正讓人感動的糕餅。因此，他們在選材上始終秉持著嚴謹的態度，堅持使用天然無添加的材料，確保每一塊糕餅都能呈現出最純粹的味道。這份對品質的堅持，不僅延續了父母的用心，更贏得了顧客的信任。

傳統與創新的結合 雖然金瑞成貢糖，但它並未止步於過去的成功。兄弟倆積極引入現代化設備，提升生產效率，同時保留了手工製作的精髓。他們還根據市場需求推出了多樣化的產品，例如將傳統貢糖與創新的風味結合，滿足不同世代顧客的喜好。這樣的傳統與創新融合，使得金瑞成不僅保有歷史韻味，還能展現時代感。

家庭的凝聚力與團隊精神 洪松柏與洪松江認為，家族的力量是支撐金瑞成走到今天的關鍵。他們不僅把金瑞成當成一份事業，更視它為家族情感的延續。因此，他們重視每一位員工的感受，將店內氛圍營造成一個溫暖的大家庭，讓所有人都能在這裡找到歸屬感。

金瑞成的核心理念：用心製作每一份美味 金瑞成的成功，在於它始終堅守的核心理念——用心製作每一份美味。他們相信，糕餅不僅僅是一種食品，更是一種文化的傳遞與情感的表達。

成功沒有捷徑，唯有用心 製作糕餅的過程，需要經歷多道繁瑣的工序，從選料、攪拌到烘烤，每一步都需要專注與耐心。金瑞成始終堅信，成功沒有捷徑，只有用心才能做出令人回味的美味。他們不追求快速量產，而是注重每一塊糕餅的細節，確保每一口都能帶給人驚喜。

傳遞家的溫暖 對於金門人來說，金瑞成的糕餅早已超越了食品的範疇，而成為了一種家的象徵。無論是過年過節，還是日常生活，金瑞成貢糖總能喚起人們對於家與團聚的溫馨回憶。他們希望，每一位顧客在品嘗金瑞成的糕餅時，都能感受到家的溫暖與幸福。

承諾與未來 展望未來，洪松柏與洪松江希望能將金瑞成的品牌精神傳遞給更多人。他們計劃開拓更廣闊的市場，讓這份來自金門的美味走向世界，同時也期待第三代的接班人能夠承擔起這份使命，讓金瑞成的故事繼續延續下去。

金瑞成的故事，是一段關於夢想、愛與堅持的傳奇。從林烏目開始，經過三代人的努力，這家百年老店用美味連結了家族與顧客的情感，也讓金門這片土地充滿了甜蜜的氣息。在現代社會中，像金瑞成這樣堅守傳統、用心製作的品牌已經越來越少，但它的存在卻讓我們明白，真正能打動人心的，不僅僅是產品本身，而是那份深植於心的初心與使命。

未來，無論時代如何變遷，金瑞成都將繼續以「用心」為核心，用一塊塊糕餅傳遞家的溫暖與幸福。當我們品味這份甜蜜時，也在細細體會著那份跨越百年的感動與堅持。這將是金瑞成的魅力所在。



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店家資訊：JRC金瑞成貢糖-官網