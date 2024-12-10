最近常帶小朋友在竹北騎車亂逛，這次逛到韓食館韓式料理附近就決定在這裡晚餐，這裡的銅盤烤肉、鐵盤烤肉是必吃特色韓式料理，重點是韓式小菜還能無限吃到飽CP值超高，老闆娘親切和藹，當天還送了小朋友糖果，很有來到鄰家用餐的親切感。

之前吃過類似的店有韓國館(金山街)和韓國館(竹北)，正好比較一下這三家有什麼不同？

開車前往可停附近的Times 竹北文信路停車場或Times 竹北三民路停車場。

▲餐廳位在仁愛中學旁，招牌為白底黑字，店門口可停機車。

▲韓食館韓式料理菜單：有銅盤烤肉、鐵盤烤肉、飲料、經濟套餐、鍋類、湯類、乾湯麵、煎餅、快炒類、涼拌類，種類很多元。

▲店內用餐環境寬闊乾淨，上方掛了韓國燈籠氣氛營造得很好。

▲店內提供免費溫水和熱茶，天冷的季節很暖胃。



▲小菜區提供滿滿的特色韓國小菜，完全免費想吃多少就吃多少(但記得不要浪費)，很少看這種不怕客人拿的免費小菜，真的很豪氣！(當天還看到一桌一個男客人拿太少被老闆娘關切...XD)

▲小菜以涼拌類的居多，而且種類還不少，雖然份量不多但品質還不錯，也有像是粉粿的甜點，女兒超愛！

▲海鮮煎餅 240元：海鮮煎餅極為厚實，外皮煎得有點酥酥的口感很好，裡面還能吃到一整隻蝦仁很真材實料，煎餅附上沾醬，沾著一起吃更入味。

▲韓國烤肉飯(雞肉) 280元：烤肉飯附了一碗白飯和湯，白飯有滿滿一碗份量很多。

▲烤肉飯有滿滿的高麗菜，雞肉肉質軟嫩入味，醬汁有濃濃的烤肉香氣，淋在白飯一起配著吃超下飯。

▲附餐的湯是柴魚豆腐湯，配料給得不少。

▲銅盤烤豬肉 340元：我們選的主餐是豬肉，配菜有金針菇、火鍋料、高麗菜、南瓜等等，上鍋服務員會協助放肉和加水，等食物軟化熟了就可以開吃了！

▲銅盤烤肉附了兩種沾醬，一碟是醬油另一碟有點像是豆瓣醬，吃起來有鹹香味不會辣。

▲豬肉的肉質普通，我們加點了生菜和洋蔥包著一起吃，這才是正統韓式烤肉的吃法阿！

雞蛋糕短評：老闆非常熱情對小朋友很友善，店內小菜無限量供應種類多元，銅盤烤肉肉質普通，肉量蠻多的，海鮮煎餅很厚實本身沒有太多調味，需沾醬增加味道，烤肉飯很夠味。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★☆



【韓食館韓式料理美食資訊】

地址：新竹縣竹北市文田街128號

電話：035583692

官網：無

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00 (周三公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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