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台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心

2024-12-10 13:04:00 文字：柚香魚子醬
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柚香魚子醬

柚香魚子醬

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心

準備迎接2025新的一年啦！台中人氣春酒尾牙餐廳「印月餐廳」，可以說是不少政商名流與公司行號的首選，不但主打創意上海料理；今年更強勢推出七套頂級圍爐外帶菜色，從小家庭適合的「團圓花雕雞燉宴」，到適合大家庭的「龍蝦、帝王蟹頂級桌菜」都有得選擇！像我們這次選的是龍蝦滿漢全席，不僅吃得到用料實在的上湯全雞燉花雞，竟然還直接贈送鍋子，實在好佛心！

台中年菜外帶、春酒尾牙餐廳｜印月餐廳

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心印月餐廳位在公益路二段與益豐路四段交叉口附近，氣派的外觀在夜裡特別顯眼閃耀；附近路旁兩側均有收費停車格，而印月本身自有兩個停車場，第一停車場在餐廳正後方，第二停車場則在第一停車場再往前100公尺，聚餐不怕找不到車位。

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如果是和我們一樣要來外帶年菜，目前的供應日期為小年夜到初五，取餐時間為除夕當日的11:30、13:30、15:00，初一至初三的11:30、17:30，想要預訂的朋友可以提早訂購。

台中年菜外帶｜印月餐廳外帶桌菜菜單

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心印月餐廳的外帶桌菜，價位在$6790元-$20800元之間，可以滿足小家庭與大家庭的不同需求，而且也有提供單點能夠彈性搭配；最棒的是，他們家提供的是熱年菜，基本上帶回家就能直接吃，開心大啖年菜又不用搞得手忙腳亂。

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印月餐廳外帶年菜｜龍蝦滿漢全席$14800元

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心如果特別愛吃海鮮的話，魚編會推薦這套龍蝦滿漢全席，澳洲水姑娘龍蝦與上湯全雞燉花雞一次就能滿足，而且整套共有10道菜色，適合8-10人享用。

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心菜色皆有獨立的包裝，醬汁與調味料也有另外包裝，回家後可以依個人口味添加，同時也不影響菜色本身的口感。

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龍蝦滿漢全席｜上湯全雞燉花膠

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心冷冷的天氣，最適合來上一大鍋用料實在的上湯全雞燉花膠啦！撈起來就能看到份量十足的全雞，而且鍋子直接內含在套餐裡贈送給大家～

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心整鍋選用了紮實又不失嫩口的土雞、花膠、凍豆腐與扁尖筍慢火燉煮而成，光喝湯頭就格外鮮甜濃郁，好喝又不油膩。

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心選用的花膠等級也不馬虎，入口極其彈嫩，也完全沒有腥味，甚至還富含了大量的膠質，難怪上桌後大家都搶著撈來吃呢～

龍蝦滿漢全席｜澳洲水姑娘龍蝦

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心澳洲水姑娘龍蝦不僅個頭肥美，重點是選用的是活龍蝦、而非冷凍過的龍蝦，所以吃起來更加鮮甜有嚼勁！

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心蝦頭建議可以拿來做成活龍蝦春雨，加入味噌湯與寬冬粉，寬冬粉吸飽了滿滿的精華，口感咕溜又順口。

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心蝦身的部份則可以搭配蒜蓉醬烹調，飽滿緊實的肉質特別有飽嘴感，吃起來夠味又相當過癮呢～

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龍蝦滿漢全席｜牡丹竹筍

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心繽紛的牡丹竹筍爽口好吃，可以吃得到鮮嫩綠竹筍、龍蝦沙拉、飛魚卵與綠卷生菜等多重口感層次，而且也很開胃耶！

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龍蝦滿漢全席｜烏魚子

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心沒想到外帶的年菜也能吃得到烏魚子，以烏魚子、蒜苗與白蘿蔔的組合看似簡單，卻是奢華感滿滿！極其濃郁的鹹甜滋味，單吃下酒都百搭～(未滿18歲請勿飲酒)

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龍蝦滿漢全席｜金沙中卷

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心有別於一般餐廳常見的金沙中卷，印月餐廳是以彈牙的中卷包裹住鹹蛋黃，帶回家擺盤起來也相當有質感。

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心每一口除了鮮嫩的中卷之外，同時還有鹹蛋黃的香濃風味，入口鹹甜交織、又有獨特的口感層次。

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龍蝦滿漢全席｜蔥㸆香魚烤麩

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心這道對於魚編來說，也很適合作為下酒菜！將香魚油炸之後，再以小火長時間燒煮，直至裡面的魚刺都化開來了，所以從頭到尾巴通通都是可以吃的！

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心口味不腥不鹹、相當入味，搭配多汁的烤麩與小冬菇就很耐吃。

龍蝦滿漢全席｜櫻花蝦米糕

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心印月餐廳相當經典的櫻花蝦米糕，米糕裡面加入了香菇與肉絲，香氣飽滿又不膩口。

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心雖然是外帶年菜，但櫻花蝦的份量真的很敢給！選用的是東港櫻花蝦，略帶酥脆的口感，每口咬下都散發出濃郁的獨特蝦香，讓人忍不住食慾大開。 

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龍蝦滿漢全席｜五香肋排

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心無肉不歡的朋友最期待的就是這道五香肋排，每根肋排都頗有份量，拿起來沉甸甸的，另有提供蔥花與七味粉可以提味。

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心烤過的肋排外表香酥、內裡紮實卻又不顯乾柴，特別有肉感～算是偏重口味的調味，拿來下酒也是絕配！

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龍蝦滿漢全席｜香煎白鯧

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心年菜裡的三牲，當然少不了魚！看這麼大尾的白鯧就知道多有誠意～不用在廚房裡搞得滿頭大汗，對於我們這種廚藝新手來說，真是一大福音！

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心肉厚刺少的大尾白鯧，外表煎得香酥、內裡肉質水嫩細緻，現擠檸檬汁、再沾點椒鹽就很鮮甜。

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龍蝦滿漢全席｜鮑魚西魯長生津白

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心還在煩惱過年必備的長年菜應該要如何料理嗎？這道鮑魚西魯長生津白，以肥美嫩彈的鮑魚、鮮甜的山東白菜、長年菜與肉絲烹調而成。

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心可以感受到海鮮、肉絲與蔬菜的多重鮮甜，風味爽口解膩，搭配年節的大魚大肉再適合不過啦～

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印月餐廳伴手禮｜平裝版禮盒$1088元

台中市南屯區外帶年菜開跑啦！小家庭也不用傷腦筋，熱呼呼年菜直接帶回家，還送鍋子也太佛心除了多款外帶年菜之外，印月餐廳也有推出方便送禮的平裝版禮盒！裡頭集結了各式熱門經典菜色，像是中卷、滿罈香、肋排、豬腳、無骨牛與酸菜魚，退冰之後簡單烹調就能輕鬆上桌，送禮體面又美味，分享給你們哦！

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印月餐廳
營業時間：11:30-14:30，17:30-21:30
電話：04 2251 1155
地址：台中市南屯區公益路二段818號
粉絲專頁：印月餐廳

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印月餐廳

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美味度
4.53
服務品質
4.56
裝潢氣氛
4.56
CP值
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