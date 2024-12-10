準備迎接2025新的一年啦！台中人氣春酒尾牙餐廳「印月餐廳」，可以說是不少政商名流與公司行號的首選，不但主打創意上海料理；今年更強勢推出七套頂級圍爐外帶菜色，從小家庭適合的「團圓花雕雞燉宴」，到適合大家庭的「龍蝦、帝王蟹頂級桌菜」都有得選擇！像我們這次選的是龍蝦滿漢全席，不僅吃得到用料實在的上湯全雞燉花雞，竟然還直接贈送鍋子，實在好佛心！

台中年菜外帶、春酒尾牙餐廳｜印月餐廳

印月餐廳位在公益路二段與益豐路四段交叉口附近，氣派的外觀在夜裡特別顯眼閃耀；附近路旁兩側均有收費停車格，而印月本身自有兩個停車場，第一停車場在餐廳正後方，第二停車場則在第一停車場再往前100公尺，聚餐不怕找不到車位。



如果是和我們一樣要來外帶年菜，目前的供應日期為小年夜到初五，取餐時間為除夕當日的11:30、13:30、15:00，初一至初三的11:30、17:30，想要預訂的朋友可以提早訂購。

台中年菜外帶｜印月餐廳外帶桌菜菜單

印月餐廳的外帶桌菜，價位在$6790元-$20800元之間，可以滿足小家庭與大家庭的不同需求，而且也有提供單點能夠彈性搭配；最棒的是，他們家提供的是熱年菜，基本上帶回家就能直接吃，開心大啖年菜又不用搞得手忙腳亂。

印月餐廳外帶年菜｜龍蝦滿漢全席$14800元

如果特別愛吃海鮮的話，魚編會推薦這套龍蝦滿漢全席，澳洲水姑娘龍蝦與上湯全雞燉花雞一次就能滿足，而且整套共有10道菜色，適合8-10人享用。

菜色皆有獨立的包裝，醬汁與調味料也有另外包裝，回家後可以依個人口味添加，同時也不影響菜色本身的口感。

龍蝦滿漢全席｜上湯全雞燉花膠

冷冷的天氣，最適合來上一大鍋用料實在的上湯全雞燉花膠啦！撈起來就能看到份量十足的全雞，而且鍋子直接內含在套餐裡贈送給大家～

整鍋選用了紮實又不失嫩口的土雞、花膠、凍豆腐與扁尖筍慢火燉煮而成，光喝湯頭就格外鮮甜濃郁，好喝又不油膩。

選用的花膠等級也不馬虎，入口極其彈嫩，也完全沒有腥味，甚至還富含了大量的膠質，難怪上桌後大家都搶著撈來吃呢～

龍蝦滿漢全席｜澳洲水姑娘龍蝦

澳洲水姑娘龍蝦不僅個頭肥美，重點是選用的是活龍蝦、而非冷凍過的龍蝦，所以吃起來更加鮮甜有嚼勁！

蝦頭建議可以拿來做成活龍蝦春雨，加入味噌湯與寬冬粉，寬冬粉吸飽了滿滿的精華，口感咕溜又順口。

蝦身的部份則可以搭配蒜蓉醬烹調，飽滿緊實的肉質特別有飽嘴感，吃起來夠味又相當過癮呢～

龍蝦滿漢全席｜牡丹竹筍

繽紛的牡丹竹筍爽口好吃，可以吃得到鮮嫩綠竹筍、龍蝦沙拉、飛魚卵與綠卷生菜等多重口感層次，而且也很開胃耶！

龍蝦滿漢全席｜烏魚子

沒想到外帶的年菜也能吃得到烏魚子，以烏魚子、蒜苗與白蘿蔔的組合看似簡單，卻是奢華感滿滿！極其濃郁的鹹甜滋味，單吃下酒都百搭～(未滿18歲請勿飲酒)

龍蝦滿漢全席｜金沙中卷

有別於一般餐廳常見的金沙中卷，印月餐廳是以彈牙的中卷包裹住鹹蛋黃，帶回家擺盤起來也相當有質感。

每一口除了鮮嫩的中卷之外，同時還有鹹蛋黃的香濃風味，入口鹹甜交織、又有獨特的口感層次。

龍蝦滿漢全席｜蔥㸆香魚烤麩

這道對於魚編來說，也很適合作為下酒菜！將香魚油炸之後，再以小火長時間燒煮，直至裡面的魚刺都化開來了，所以從頭到尾巴通通都是可以吃的！

口味不腥不鹹、相當入味，搭配多汁的烤麩與小冬菇就很耐吃。

龍蝦滿漢全席｜櫻花蝦米糕

印月餐廳相當經典的櫻花蝦米糕，米糕裡面加入了香菇與肉絲，香氣飽滿又不膩口。

雖然是外帶年菜，但櫻花蝦的份量真的很敢給！選用的是東港櫻花蝦，略帶酥脆的口感，每口咬下都散發出濃郁的獨特蝦香，讓人忍不住食慾大開。

龍蝦滿漢全席｜五香肋排

無肉不歡的朋友最期待的就是這道五香肋排，每根肋排都頗有份量，拿起來沉甸甸的，另有提供蔥花與七味粉可以提味。

烤過的肋排外表香酥、內裡紮實卻又不顯乾柴，特別有肉感～算是偏重口味的調味，拿來下酒也是絕配！

龍蝦滿漢全席｜香煎白鯧

年菜裡的三牲，當然少不了魚！看這麼大尾的白鯧就知道多有誠意～不用在廚房裡搞得滿頭大汗，對於我們這種廚藝新手來說，真是一大福音！

肉厚刺少的大尾白鯧，外表煎得香酥、內裡肉質水嫩細緻，現擠檸檬汁、再沾點椒鹽就很鮮甜。

龍蝦滿漢全席｜鮑魚西魯長生津白

還在煩惱過年必備的長年菜應該要如何料理嗎？這道鮑魚西魯長生津白，以肥美嫩彈的鮑魚、鮮甜的山東白菜、長年菜與肉絲烹調而成。

可以感受到海鮮、肉絲與蔬菜的多重鮮甜，風味爽口解膩，搭配年節的大魚大肉再適合不過啦～

印月餐廳伴手禮｜平裝版禮盒$1088元

除了多款外帶年菜之外，印月餐廳也有推出方便送禮的平裝版禮盒！裡頭集結了各式熱門經典菜色，像是中卷、滿罈香、肋排、豬腳、無骨牛與酸菜魚，退冰之後簡單烹調就能輕鬆上桌，送禮體面又美味，分享給你們哦！

印月餐廳

營業時間：11:30-14:30，17:30-21:30

電話：04 2251 1155

地址：台中市南屯區公益路二段818號

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