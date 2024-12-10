「ABV串串啤酒館」是結合傳統川味與現代精釀啤酒的餐酒館，提供重慶火鍋（賓士鍋＋麻辣串串），串串有近50種，最低只要15元，不吃鍋的，也能點江湖菜、下酒菜，「ABV串串啤酒館」的精釀啤酒不只能用喝的，還能做成啤酒雪花冰用吃的；內用空間寬敞，營業到凌晨3點，非常適合多人聚餐跟團體包場！

ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館

原文出處：【西門町火鍋】ABV串串啤酒館，吃麻辣串串火鍋配精釀啤酒，西門宵夜新選擇

「ABV串串啤酒館」位於西門商圈的昆明街上，這裡鄰近捷運西門站，開車前往的朋友可以停在峨眉停車場，營業時間從下午5點到凌晨3點，可說是西門宵夜聚餐的新選擇。

只要是ABV旗下的餐廳都會看到這個擺滿精釀啤酒的招牌大冰箱，裏頭總共擺放了德式、英式、比利時式、美式啤酒、西打酒、酸啤酒等300多款世界各地的精釀啤酒，有選擇障礙的，建議直接請店員推薦，不然你真的會毫無頭緒，不知從何下手。加價就能升級成啤酒雪花冰

位於三樓的「ABV串串啤酒館」 空間非常寬敞，非常適合多人聚餐包場，裝潢融合復古與現代，有一整片環繞的玻璃，用餐的同時，還能往下看西門町來往的行人，喜歡拍照的朋友，店裡也有許多適合拍照的特色打卡牆。

一整面的串串櫃，想吃什麼自取即可。

串串火鍋開吃啦~~

這裡沒有鴛鴦鍋，只有賓士鍋，可任選3款湯底，PEKO選了牛油麻辣鍋+七彩菌菇養生鍋+酸辣金湯酸菜。

牛油麻辣鍋的辣度有6個層級，重慶重辣>重慶中辣>重慶微辣>台灣大辣>台灣中辣>台灣小辣，要特別注意重慶微辣比台灣大辣更辣，PEKO這回挑了重慶微辣，整個有被辣到，真的不能開玩笑。

自助醬料區有白芝麻、蒜、辣椒、香油、醋以及蔥花，也能加價30元點干碟蘸料，但PEKO覺得其實用牛油麻辣鍋涮過就很夠味了，不須任何沾醬。

牛油麻辣鍋裏頭沒有鴨血、豆腐等配料，除了肉盤是直接點，其餘都請自行到串串櫃中拿取。

火鍋串串有將近50款，以竹籤來計價，1根竹籤15元，PEKO個人推薦豆皮、排骨酥、香菜牛肉捲、凍豆腐、滷牛筋、滷大腸。

重慶火鍋除了串串，也可以單點整盤的肉片，這回點了牛小排跟松阪豬，牛小排適合放紅鍋，松阪豬則適合酸菜金湯鍋。

美人魚酸艾爾啤酒

布薩峇花神精釀白啤酒

富樂園水蜜桃水果白啤酒

接骨木檸檬啤酒

如果你對精釀啤酒沒有非常懂，可以參考菜單上的建議，或者請店員直接推薦，PEKO這回是選擇請店員推薦，除了拿去做啤酒雪花冰的水蜜桃水果白啤酒，另外三款精釀啤酒，PEKO最喜歡接骨木檸檬啤酒，清新順口。

小酥肉

「ABV串串啤酒館」用豬里肌來製作，外酥內嫩，口感紮實，滿嘴都是肉香味，沾點辣椒麵（辣椒粉）好吃極了，套一句中國的順口溜，有了小酥肉，再也不愛小鮮肉。

川渝口水雞

肉質軟嫩，鹹度偏低，辣椒油很帶勁，花椒很香，如果比較重口味的朋友可以沾點小酥肉的辣椒麵（辣椒粉）。

壁山來鳳魚

來鳳魚是江湖菜鼻祖，本來以為魚的品種叫來鳳魚，後來經店員介紹才知道＂來鳳魚＂指的是料理方式，用的是黑魚（烏鯉魚），嚐起來麻＞辣，下方還有豆芽菜，PEKO覺得有點像水煮牛肉的感覺。

鍋巴肉片

川菜大多是辣的，如果要點不辣的川菜，那鍋巴肉片絕對是首選，這道菜有點像兩面黃的做法，把酥脆的鍋巴放置在下方，再淋上配料芡汁，香氣撲鼻，肉片滑嫩，醬汁酸甜，豐盛度百分百！

干鍋臘味土豆

干鍋臘味土豆是經典的川菜，這裡的土豆可不是花生，而是馬鈴薯，裡面還有炒到焦香的臘肉，鹹香夠味，超級下飯！

重慶豌雜小麵

看到豌雜小麵就讓PEKO想起去中國重慶吃的花市豌雜麵，鹹香中帶點麻辣的氣息不斷撲鼻而來，讓人迫不及待用筷子拌了又拌，讓豌豆、雜醬和麵底下的佐料均勻附著在麵條上，豌豆燉煮的火侯適中，入口綿沙，雜醬用的是粗肉末，倆者混合後，清甜的豌豆降低了重鹹的雜醬，誰也沒搶了誰的風采，反而襯托出彼此的優點。

啤酒雪花冰

啤酒的新吃法！想要什麼口味的啤酒雪花冰，就直接到冰箱裡挑選精釀啤酒，店員推薦PEKO選擇果香味的啤酒，所以PEKO選了比利時水蜜桃白啤來製作，入口完全沒有啤酒的苦味，只有啤酒的香氣，辣完來點甜，真的很過癮！

糖油果子

用糯米，紅糖，白芝麻製成，口感外硬脆內軟糯，有點像裹了糖葫蘆外層糖衣的炸湯圓。

紅糖冰粉

冰粉吃起有點像台灣的愛玉，口感咕溜滑順，沒甚麼特別的味道，但淋上紅糖水，加上配料，整碗冰粉就豐富起來。

從沒想過麻辣串串火鍋的初體驗會結合精釀啤酒，更沒想過會有啤酒雪花冰這種甜點，很特別的一間西門町啤酒館，「ABV串串啤酒館」交通方便，環境好，座位舒適，餐食的部分也有一定的水準，營業時間從晚餐時段到深夜3點，真的非常適合三五好友週末來聚餐，分享給你們！

ABV Bar & Kitchen 串串啤酒館

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