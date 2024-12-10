「小鹿亭」是主打咖哩飯、烏龍麵、丼飯的公館美食、台電大樓美食，餐點最低只要90元起，點主餐還送紅茶，小菜、湯品也只要30元，而且加醬、續湯、續紅茶都免費，經濟實惠的價格深受台大、師大學生以及附近的上班族喜愛，不只挺過疫情，還在今年擴大營業。

小鹿亭

食記：【公館咖哩】小鹿亭咖哩飯、烏龍麵 ，免費加醬續湯續飲料，4.5星台電大樓美食

「小鹿亭」創立於2019年，近期擴大營業，從台北羅斯福路三段247號搬遷到羅斯福路三段277-1號，鄰近捷運台電大樓站2號口，出站後步行3~5分鐘就到了，距離公館商圈及師大夜市也很近。

搬遷後的「小鹿亭」環境明亮舒適，坐位也從10多個增加到40個，可以同時容納更多用餐的客人，非常適合和小家庭跟時間有限的上班族或學生來用餐。

靠近門口的地方有個獨立座位的小角落，非常適合I人，而且坐位後方還有插座。

免費加醬續湯續紅茶

「小鹿亭」主打咖哩飯、咖哩烏龍麵，但也有提供丼飯、豚骨拉麵、番茄肉醬、和風烏龍麵（柴魚高湯）、肉燥系列，餐點最低90元起，點主餐還附贈一小杯紅茶，湯品、小菜也只要30元，經濟實惠的親民價格，深受台大、師大學生以及附近的上班族喜愛，每到用餐時刻人潮絡繹不絕。

❚ 只收現金

❚ 外帶醬、飯會分開包裝

❚ 外帶湯、麵會分開包裝

咖哩的部分有野菜、雞肉、牛肉、牛雞綜合等選擇，胃口比較大的，還可加肉（50元）、加菜（20元）、加飯（20元）、加麵（40元）。

如果你跟PEKO一樣有選擇障礙，就從TOP3下手準沒錯。

「小鹿亭」走的是快餐的路線，餐點都用免洗紙碗、紙杯盛裝，再使用托盤上餐。

牛肉咖哩飯

「小鹿亭」點播率最高的就是牛肉咖哩飯，咖哩屬於日式咖哩風味，口感甘甜濃郁，肥瘦相間的牛五花嫩口不膩，一旁的花椰菜和紅蘿蔔都只經過簡單川燙，沒有調味，搭配濃郁的咖哩嘟嘟好，白飯也煮的不錯，黏度與彈性都恰到好處，不會軟爛，跟咖哩醬均勻攪拌後，，讓PEKO一口接一口，完全停不下來，如果咖哩醬料不夠，還可到櫃台請店員免費加醬。

點主餐就會附贈紅茶，味道有點像摩斯的紅茶，微甜不膩，喝完可免費再續杯。

牛雞滷肉飯便當

肉控必點！一碗就能吃到牛肉、雞肉和豬肉（肉燥），而且還包含一顆滷蛋跟三種配菜，滷蛋是跟肉燥一起燉煮，口感香Ｑ，連蛋黃都有入味，肉燥鹹香不膩，牛五花、雞腿肉嫩口不柴，高麗菜、花椰菜、紅蘿蔔都是沒有調味的原型食物，「小鹿亭」雖然賣的是快餐，但都有幫大家的健康把關哦！

牛肉和風烏龍湯麵

除了飯食，烏龍麵也十分受歡迎，PEKO選了柴魚湯頭的和風烏龍麵，牛肉軟嫩、烏龍麵Q彈、湯頭清甜，還吃的到蘿蔔，看似普通的料裡，卻有一股魔力，尤其是那清甜的湯頭，好喝到讓PEKO去找老闆加湯（免費續湯）。

料理選擇雖不多，但用餐環境舒適，價格經濟實惠，上餐的速度非常快，不論你是喜歡吃咖哩、烏龍麵，還是用餐時間有限的上班族，都可以筆記起來！

小鹿亭

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