鄰近澄清路、文山特區，星野肉肉鍋回歸囉!!!

正義車站旁刷一整排的鍋物店，都是泉成餐飲集團旗下品牌

只要想吃鍋物，就可以來這裡

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店新開幕，很受到家庭客喜歡

加上高雄人愛吃鍋物，看到鍋物都非常感興趣

各式時令蔬食、多款特色火鍋料、飲料冰淇淋，不定期更換各類熟食

也很適合帶孩子一起來用餐，有可愛超萌的星野熊



四人同行壽星 半價！（需提前一天預定） 當月壽星驚喜

提前一天預定，即可獲得 星野熊乙隻！

尾牙聚餐可以約起來，10人送1人

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店

地址：高雄市三民區鐵道街300號

電話：07-3835588

時間：週一～週五 11:30~15:00；17:00~23:30

週六、週日11:30~23:30(最後收客時間22:30)

線上訂位：https://reurl.cc/04gKqY

線上菜單：VIEW

粉絲團：Facebook

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店就在 正義車站旁

鄰近行政區、文山特區，聚餐吃鍋物最便利

火鍋吃到飽

特色鍋底、開胃小菜、米飯麵食、節令時蔬、飲料冰品、風味醬料

不僅鄰近正義車站，旁邊就是收費停車場、聚餐宴客都很方便

午餐最超值 498元唷!就可以享用五種肉品無限續點

100分鐘吃到飽，三種等級

。極品人氣系列 午餐 498元、晚餐/假日 558元

。冷藏熟成系列 午餐 558元、晚餐/假日 638元

。頂級奢華系列 午餐 638元、晚餐/假日 698元

中午用餐時段受到附近居民喜歡，真的很超值划算~

多人聚餐都可以先訂位，白天來用餐環境很明亮唷!

熟食區都是自家主廚每日做變化供應

讓民眾來用餐都會有變化，台式、日式、川味都會隨機出現

還有白飯可自取，奶油野菌炊飯香甜好吃，連小孩也吃了一大碗

加上薑汁豚肉燒也美味，喜歡吃肉肉來星野肉肉鍋最超值

多種麵食可以做選擇，小孩當然都選擇王子麵、科學麵

季節時令蔬菜、特色鍋物料

最愛自選菜盤，因為我愛吃大量的蔬菜~~所以來用餐都夾很多當令蔬菜熬煮火鍋，滿滿膳食纖維

家人、孩子喜歡吃鍋物料，就夾鍋物料大口享受

時蔬用量都很霸氣，對愛吃蔬菜的朋友非常友善

季節蔬菜樣式很多，可以滿足大家的喜好

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店 還有可愛兔子魚漿、特色魚漿

+138元 升級海陸套餐，高達8種海鮮可無限續加

無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、香脆鴨腸、手工花枝滑、軟嫩巴沙魚、鮮嫩牛百頁、珍味雪螺肉、QQ小花枝

海鮮控可以追起來，我們都會持續加點 無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、QQ小花枝

手工花枝滑，上面有波波魚卵

等待鍋底可以先夾取菜盤

達八種湯底可以挑選

挑選了 巴蜀麻奶鍋、蔥滿骨氣鍋

熟食吧有麻辣鴨血、麻辣豆腐可以夾取，再放入鍋內繼續熬煮唷!

香麻夠味不嗆辣，對愛吃麻辣鍋底的人太開心了

一鍋裡面有高達3大根的大骨，帶有肉與軟骨

有滿滿的蔥花，超適合補足你的精氣神

極品松阪豬、特選沙朗牛

只要點頂級奢華系列

就可以享有澳洲黑毛和牛、澳洲和牛後腿肉無限放題

和牛鍋物免千元，還可以無限續點，這才是最霸氣吃法

都切得很大塊帶有厚度，涮完後不擔心縮小無口感

和牛控就狂涮和牛肉，太超值了

油花豐富、吸附麻辣香氣夠味，保有牛肉本身香氣

長木盤 冷藏霜降板腱牛、冷藏厚脂雪花牛

冷藏熟成肉肉，都是老饕的愛

冷藏霜降板腱牛口感豐富，帶有濃厚牛肉香

冷藏厚脂雪花牛軟嫩好咀嚼，油脂細膩香氣

記得升級熊熊鍋，只要點起司鍋、巴蜀麻奶鍋，就會有星野熊

加價158元，就可以升級熊熊鍋唷!

增加乳香滋味，記得升級 熊熊鍋

使用升降鍋很方便，不用怕湯汁濺出來，直接放上，即可下降鍋底快速熬煮

不吃牛，還有極品松阪豬、梅花豬、酒香雞腿丁、彈牙東坡豬可以選

極品松阪豬無腥味，帶有微脆軟嫩口感

帶出大骨湯香醇與蔥花甜

最超值鍋物吃到飽，不僅自助吧無限放題，連肉盤都吃到飽

聚餐吃火鍋推薦 星野肉肉鍋

汽水飲品、茶飲、無酒精沙瓦、熱咖啡飲品都有

沙瓦無酒精，小孩也可以喝

還偶日本樂天冰淇淋、泰國明果冰淇淋、霜淇淋可享用

霜淇淋口味都會貼在機台上

自己的湯底自己夾唷!

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店 新開幕

快點來找星野熊吃鍋囉!

月底省錢，中午來用餐最超值



四人同行壽星 半價！（需提前一天預定） 當月壽星驚喜

提前一天預定，即可獲得 星野熊乙隻！

打卡評論可以享有鍋底5選1

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店

地址：高雄市三民區鐵道街300號

電話：07-3835588

時間：週一～週五 11:30~15:00；17:00~23:30

週六、週日11:30~23:30(最後收客時間22:30)

線上訂位：https://reurl.cc/04gKqY

線上菜單：VIEW

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