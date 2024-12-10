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肉肉蔬菜控最超值的星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店，家庭客聚餐、和牛吃到飽、熟食飲料冰淇淋、新鮮季節蔬菜鍋物料自取吃到飽 - SayDigi | 點子科技生活

2024-12-10 14:26:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
肉肉蔬菜控最超值的星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店，家庭客聚餐、和牛吃到飽、熟食飲料冰淇淋、新鮮季節蔬菜鍋物料自取吃到飽 - SayDigi | 點子科技生活
尼力


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肉肉蔬菜控最超值的星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店，家庭客聚餐、和牛吃到飽、熟食飲料冰淇淋、新鮮季節蔬菜鍋物料自取吃到飽 - SayDigi | 點子科技生活

鄰近澄清路、文山特區，星野肉肉鍋回歸囉!!!

正義車站旁刷一整排的鍋物店，都是泉成餐飲集團旗下品牌
只要想吃鍋物，就可以來這裡

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店新開幕，很受到家庭客喜歡
加上高雄人愛吃鍋物，看到鍋物都非常感興趣
各式時令蔬食、多款特色火鍋料、飲料冰淇淋，不定期更換各類熟食
也很適合帶孩子一起來用餐，有可愛超萌的星野熊

 當日壽星優惠
 四人同行壽星 半價！（需提前一天預定）

當月壽星驚喜
 提前一天預定，即可獲得 星野熊乙隻！

尾牙聚餐可以約起來，10人送1人

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店
地址：高雄市三民區鐵道街300號
電話：07-3835588
時間：週一～週五 11:30~15:00；17:00~23:30
週六、週日11:30~23:30(最後收客時間22:30)
線上訂位：https://reurl.cc/04gKqY
線上菜單：VIEW
粉絲團：Facebook

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星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店就在 正義車站旁
鄰近行政區、文山特區，聚餐吃鍋物最便利

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火鍋吃到飽
特色鍋底、開胃小菜、米飯麵食、節令時蔬、飲料冰品、風味醬料

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不僅鄰近正義車站，旁邊就是收費停車場、聚餐宴客都很方便

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午餐最超值 498元唷!就可以享用五種肉品無限續點

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100分鐘吃到飽，三種等級
。極品人氣系列 午餐 498元、晚餐/假日 558元
。冷藏熟成系列 午餐 558元、晚餐/假日 638元
。頂級奢華系列 午餐 638元、晚餐/假日 698元

中午用餐時段受到附近居民喜歡，真的很超值划算~

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多人聚餐都可以先訂位，白天來用餐環境很明亮唷!

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熟食區都是自家主廚每日做變化供應
讓民眾來用餐都會有變化，台式、日式、川味都會隨機出現

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還有白飯可自取，奶油野菌炊飯香甜好吃，連小孩也吃了一大碗
加上薑汁豚肉燒也美味，喜歡吃肉肉來星野肉肉鍋最超值

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多種麵食可以做選擇，小孩當然都選擇王子麵、科學麵

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季節時令蔬菜、特色鍋物料

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最愛自選菜盤，因為我愛吃大量的蔬菜~~所以來用餐都夾很多當令蔬菜熬煮火鍋，滿滿膳食纖維
家人、孩子喜歡吃鍋物料，就夾鍋物料大口享受

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時蔬用量都很霸氣，對愛吃蔬菜的朋友非常友善

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季節蔬菜樣式很多，可以滿足大家的喜好

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星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店 還有可愛兔子魚漿、特色魚漿

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+138元 升級海陸套餐，高達8種海鮮可無限續加
無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、香脆鴨腸、手工花枝滑、軟嫩巴沙魚、鮮嫩牛百頁、珍味雪螺肉、QQ小花枝

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海鮮控可以追起來，我們都會持續加點 無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、QQ小花枝

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手工花枝滑，上面有波波魚卵

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等待鍋底可以先夾取菜盤

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達八種湯底可以挑選
挑選了 巴蜀麻奶鍋、蔥滿骨氣鍋

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熟食吧有麻辣鴨血、麻辣豆腐可以夾取，再放入鍋內繼續熬煮唷!
香麻夠味不嗆辣，對愛吃麻辣鍋底的人太開心了

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一鍋裡面有高達3大根的大骨，帶有肉與軟骨
有滿滿的蔥花，超適合補足你的精氣神

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極品松阪豬、特選沙朗牛

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只要點頂級奢華系列
就可以享有澳洲黑毛和牛、澳洲和牛後腿肉無限放題

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和牛鍋物免千元，還可以無限續點，這才是最霸氣吃法

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都切得很大塊帶有厚度，涮完後不擔心縮小無口感

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和牛控就狂涮和牛肉，太超值了

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油花豐富、吸附麻辣香氣夠味，保有牛肉本身香氣

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長木盤 冷藏霜降板腱牛、冷藏厚脂雪花牛

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冷藏熟成肉肉，都是老饕的愛

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冷藏霜降板腱牛口感豐富，帶有濃厚牛肉香

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冷藏厚脂雪花牛軟嫩好咀嚼，油脂細膩香氣

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記得升級熊熊鍋，只要點起司鍋、巴蜀麻奶鍋，就會有星野熊

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加價158元，就可以升級熊熊鍋唷!
增加乳香滋味，記得升級 熊熊鍋

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使用升降鍋很方便，不用怕湯汁濺出來，直接放上，即可下降鍋底快速熬煮

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不吃牛，還有極品松阪豬、梅花豬、酒香雞腿丁、彈牙東坡豬可以選

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極品松阪豬無腥味，帶有微脆軟嫩口感
帶出大骨湯香醇與蔥花甜

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最超值鍋物吃到飽，不僅自助吧無限放題，連肉盤都吃到飽
聚餐吃火鍋推薦 星野肉肉鍋

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汽水飲品、茶飲、無酒精沙瓦、熱咖啡飲品都有

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沙瓦無酒精，小孩也可以喝

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還偶日本樂天冰淇淋、泰國明果冰淇淋、霜淇淋可享用

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霜淇淋口味都會貼在機台上

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自己的湯底自己夾唷!

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星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店 新開幕
快點來找星野熊吃鍋囉!

月底省錢，中午來用餐最超值

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打卡評論可以享有鍋底5選1

星野肉肉鍋 高雄鐵道園區店
地址：高雄市三民區鐵道街300號
電話：07-3835588
時間：週一～週五 11:30~15:00；17:00~23:30
週六、週日11:30~23:30(最後收客時間22:30)
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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