好久沒吃日料了,和友人約吃晚餐~

來到一家中興大學與國資圖館附近,隱身巷弄中的日式料理餐廳

店內提供多樣化日式美食,從精緻生魚片到經典丼飯、炸物、烤物,超豐富菜單滿足客人們的挑剔味蕾！

外觀以木質和石材打造,歐風式的建築裡享用日式料理,有種輕井澤風味

特別要提醒來用餐的大家~ 入口處在左側的大門

透明落地窗之後會做無障礙設施的入口











店內環境

用餐空間寬敞舒適,座位不多,來用餐前記得先預約~





用餐完才付費,目前僅以現金結帳







Menu

丼飯定食、生魚片、握壽司、捲壽司、炸物、烤物都能order的到~



吧台一旁有開水,味噌湯還可以一直免費續用



味噌湯鹹度合宜



旨味盛和刺身、蔥鹽炙午握壽司、海鮮焗烤壽司、江戶前散壽司、味噌雞腿排丼、祕製唐揚雞、鹽烤櫛瓜、鹽烤松阪豬

套餐： 生菜沙沙、松露茶碗蒸、金揚豆腐、甜點

和友人看了Menu都想點...最後點了這些平時都愛吃的~



江戶前散壽司 $380、味噌雞腿排丼 $240

加點套餐 $120：生菜沙拉、松露茶碗蒸、金揚豆腐、甜點



滿滿已看不到飯的散壽司,絕對值得點來享用,價值上也很划算



超多生魚片,不同的魚類各有不同口感,已淋上醬汁的飯,不用再加上任何醬料,吃起來美味

多樣化的口感,每一口都感受到海洋的味道~



味噌雞腿排丼

雞腿排經過炙烤後,鮮嫩多汁.. 味噌的香氣與雞肉的鮮味完美融合,帶來鹹香微甜的口感



雞腿排無骨之外,每一塊雞腿肉皮薄肉多~



套餐~生菜沙沙、松露茶碗蒸、金揚豆腐、甜點

只需加價120元,就能享受店家搭配的升級套餐！



除了新鮮清脆的生菜沙拉,香氣四溢的松露茶碗蒸,帶來奢華的口感

茶碗蒸裡還有美味海鮮,一點都不單調



金黃酥脆的金揚豆腐外酥內嫰,滑嫩的雞蛋豆腐柔軟而富有彈性,單吃或搭配醬汁一起品嚐皆美味,最後的甜點更是完美收尾~

海鮮焗烤壽司 $260



由上層的起司、其次是龍蝦沙拉配上清爽黃瓜,再來是醋飯,最下是海苔

第一次吃到這樣像壽司pizza的組合...兼具了海鮮的鮮甜和Q彈的米飯,還有海苔的鹹香口感

吃起來很飽足又富有多層次口感,是一道吃完會令人回味無窮的創意日料~

看看這個起司牽絲有多銷魂~ 起司控絕不能錯過!!





旨味盛和刺身 $320

基本的綜合生魚片基本都會有大家喜愛的鮭魚、鮪魚、旗魚等

生魚片每一塊都新鮮厚實,吃起來鮮甜在口中又彈性十足



蔥鹽炙牛握壽司 $85

外層炙燒到微焦而內面保持多汁,搭配細緻的醋飯和撒上香蔥與海鹽的調味

炙燒的牛肉與壽司的精緻完美結合~



鹽烤松阪豬 $190



松阪豬鹽烤後外皮微焦,吃起來脆脆的又鹹香~



祕製唐揚雞 $160

唐揚雞金黃酥脆,不需要沾醬也讓人食指大動...

咬下去時,外皮的酥脆感與鮮嫩肉質,令人一塊接一塊吃不停~

不僅僅適合搭配白飯,也是絕佳的下酒菜



鹽烤櫛瓜 $85

櫛瓜外層微微焦香,烤製時,櫛瓜的水分被鎖住,咬下一口豐含湯汁

每一口都能吃到櫛瓜其獨特的口感和風味

這家隱藏在靜謐巷弄中的『洵首日式料理』,每一道菜品都充分展現了日本料理的精髓

餐廳不僅讓人感受到職人的專注與熱情,更引領味蕾展開一場絕妙的日本美食之旅

無論是精緻的擺盤還是豐富的口感,都讓人忍不住親自來此體驗!!

洵首日式料理

【店址】台中市南區永和街264號

【TEL】04-2223-5288