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【南區】洵首日式料理｜巷弄中的隱藏版日式饗宴｜丼飯定食、生魚片、握壽司、捲壽司、炸物、烤物，一次享受日式經典美味與精緻手藝！

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2024-12-10 15:08:00 文字：黑門莉's 生活、旅遊、美食日記
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

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好久沒吃日料了,和友人約吃晚餐~

來到一家中興大學與國資圖館附近,隱身巷弄中的日式料理餐廳

店內提供多樣化日式美食,從精緻生魚片到經典丼飯、炸物、烤物,超豐富菜單滿足客人們的挑剔味蕾！

 

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外觀以木質和石材打造,歐風式的建築裡享用日式料理,有種輕井澤風味

特別要提醒來用餐的大家~ 入口處在左側的大門

透明落地窗之後會做無障礙設施的入口
 

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店內環境 

用餐空間寬敞舒適,座位不多,來用餐前記得先預約~ 

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用餐完才付費,目前僅以現金結帳

 

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Menu 

丼飯定食、生魚片、握壽司、捲壽司、炸物、烤物都能order的到~  
 

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吧台一旁有開水,味噌湯還可以一直免費續用  
 

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味噌湯鹹度合宜
 

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旨味盛和刺身、蔥鹽炙午握壽司海鮮焗烤壽司江戶前散壽司味噌雞腿排丼祕製唐揚雞鹽烤櫛瓜鹽烤松阪豬

套餐： 生菜沙沙、松露茶碗蒸、金揚豆腐、甜點

和友人看了Menu都想點...最後點了這些平時都愛吃的~ 
 

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江戶前散壽司 $380、味噌雞腿排丼 $240 

加點套餐 $120：生菜沙拉、松露茶碗蒸、金揚豆腐、甜點
 

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滿滿已看不到飯的散壽司,絕對值得點來享用,價值上也很划算
 

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超多生魚片,不同的魚類各有不同口感,已淋上醬汁的飯,不用再加上任何醬料,吃起來美味

多樣化的口感,每一口都感受到海洋的味道~
 

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味噌雞腿排丼

雞腿排經過炙烤後,鮮嫩多汁.. 味噌的香氣與雞肉的鮮味完美融合,帶來鹹香微甜的口感
 

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雞腿排無骨之外,每一塊雞腿肉皮薄肉多~
 

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套餐~生菜沙沙、松露茶碗蒸、金揚豆腐、甜點 

只需加價120元,就能享受店家搭配的升級套餐！
 

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除了新鮮清脆的生菜沙拉,香氣四溢的松露茶碗蒸,帶來奢華的口感

茶碗蒸裡還有美味海鮮,一點都不單調
 

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金黃酥脆的金揚豆腐外酥內嫰,滑嫩的雞蛋豆腐柔軟而富有彈性,單吃或搭配醬汁一起品嚐皆美味,最後的甜點更是完美收尾~  

 

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海鮮焗烤壽司 $260
 

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由上層的起司、其次是龍蝦沙拉配上清爽黃瓜,再來是醋飯,最下是海苔

第一次吃到這樣像壽司pizza的組合...兼具了海鮮的鮮甜和Q彈的米飯,還有海苔的鹹香口感

吃起來很飽足又富有多層次口感,是一道吃完會令人回味無窮的創意日料~

 

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看看這個起司牽絲有多銷魂~ 起司控絕不能錯過!! 

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旨味盛和刺身 $320

基本的綜合生魚片基本都會有大家喜愛的鮭魚、鮪魚、旗魚等

生魚片每一塊都新鮮厚實,吃起來鮮甜在口中又彈性十足
 

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蔥鹽炙牛握壽司 $85

外層炙燒到微焦而內面保持多汁,搭配細緻的醋飯和撒上香蔥與海鹽的調味

炙燒的牛肉與壽司的精緻完美結合~ 
 

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鹽烤松阪豬 $190
 

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松阪豬鹽烤後外皮微焦,吃起來脆脆的又鹹香~
 

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祕製唐揚雞 $160

唐揚雞金黃酥脆,不需要沾醬也讓人食指大動...

咬下去時,外皮的酥脆感與鮮嫩肉質,令人一塊接一塊吃不停~

不僅僅適合搭配白飯,也是絕佳的下酒菜
 

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鹽烤櫛瓜 $85

櫛瓜外層微微焦香,烤製時,櫛瓜的水分被鎖住,咬下一口豐含湯汁

每一口都能吃到櫛瓜其獨特的口感和風味 

 

這家隱藏在靜謐巷弄中的『洵首日式料理』,每一道菜品都充分展現了日本料理的精髓

餐廳不僅讓人感受到職人的專注與熱情,更引領味蕾展開一場絕妙的日本美食之旅

無論是精緻的擺盤還是豐富的口感,都讓人忍不住親自來此體驗!!

 

 

 

 

洵首日式料理
【店址】台中市南區永和街264號 
【TEL】04-2223-5288 
【營業時間】週一~日 11:30~13:30 17:00~21:00 (週二休)
 

 

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洵首日式料理

phone04-22235288
place台中市南區永和街264號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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