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台北萬華百年青草行德安青草店，在廣州街夜市附近萬華青草巷內傳承三代經營超過百年，開在西昌街上的二代店換新裝「德草安青」，加入更多新元素，將百年知識流傳之外更注入年輕想法調味，變成萬華最時尚的青草飲料店！

德草安青店家資訊

德草安青(西昌店)

地址：108台北市萬華區西昌街224巷11號

營業時間：09:00–19:00

電話：02 2308 5549

官方粉絲團：德草安青

鄰近捷運站：台北龍山寺捷運站

德草安青(創始店)

地址：台北市萬華區西昌街224巷11號

電話：02-2308-5549

營業時間：09：00~19：00

德安青草店發源在一個資訊跟交通都不發達的年代，約1898年時，我們都還沒出生的時候，有一位林阿連的阿公上山採藥，並在龍山寺這個地方擺地攤做生意，漸漸的做出了名聲跟店面，也讓萬華這邊出現了萬華青草巷的名聲。

「德安」這兩個字，就是當初林阿連阿公給自己的期許，用有醫德的心，帶給人們平安健康，傳承了百年的智慧，造福好多好多的後代。

後來這家店傳給了女婿簡萬來，擁有醫術跟草藥知識的簡萬來，更讓德安青草店成為當地知名的青草店家，也被當代萬華人稱「阿來師」的盛名。

如今第三代簡宜賢接手帶領著第四代簡劭益，除了將這擁有專業豐富知識背景的德安青草店傳承下來，更將現代人的文明問題、生活習慣、口味都納入考量，將原本古老的技藝重新用嶄新的面貌、風味讓世人更能夠接受，並創立一個新的品牌德草安青，新增更多口味的青草養生飲品、便攜的即食包、即飲包，更符合忙碌的現代人食用。

百年老店德安青草店藏身萬華青草巷內

在台北景點龍山寺旁的西昌街中，有一條青草巷

巷子真的很美！即使現在多了許多現代人工的東西，但細看裡面卻隱藏著許多歷史的痕跡

走在巷內有一種回到過去的感受，德草安青的老店德安青草店就深藏在其中

前面一個餐車賣著茶水，後面店面一樣賣著原本青草店的商品，一包一包的好有氛圍

德草安青品牌亮相

百年老店推出新品牌『德草安青』，以「青草世家養生膳飲」的定位重新出發！

這次重新改造的二代店，在店面前面一樣有著一台餐車

不同老店的是，這邊的飲品加入了許多嶄新的元素

在青草的基底上，增加更多風味的調配與選項

德草安青飲料菜單

在老店的德安青草店內大家都選擇一杯一杯的青草茶

但是在德草安青這邊，更多了青薄拿鐵、仙草拿鐵、香蘭冬瓜拿鐵等等不同調味的飲品

顛覆古早味的新火花，好喝的讓人覺得不可思議，甚至有點想放棄手搖飲料的程度喔！

德草安青推薦必點飲料

德草安青真的又便宜又好喝，相較現在的飲料店，25元起的價格算很便宜了吧！喝起來清爽又無負擔，解渴又不會逆流，真的是很舒服！有幾個特別推薦的飲品，大家一定要喝喝看：

青草茶/百草茶 50元

德草安青的青草茶我真的很推！青草味道很爽口，比起以往喝到的更清爽，而且有一種回甘的風味，草味也不會有草埔感，反而是有一點點接近西方的花草茶，但是卻有漢方的甘口韻，真的很耐喝！

青薄拿鐵 60元

德草安青青草茶已經很好喝了，加入了牛奶之後，那個青草反而讓牛奶變得更清爽，奶香中卻不會有牛奶本身的油脂感！

超級神奇，喝多都不會覺得反胃，喝起來很暢快～一定要喝喝看

香蘭冬瓜拿鐵 60元

我喝過洛神拿鐵，但是德草安青的香蘭冬瓜拿鐵我是第一次喝到！

我的天！也太好喝！

冬瓜茶加入了香蘭葉茶跟牛奶沒這麼甜膩，但香蘭葉卻多了一絲類似芋頭的香氣，但尾韻卻比芋頭還要清香，接近蓮花或蓮藕的香氣，搭配上牛奶滑順的口感真的很離譜～真的讓人直接續杯哀！我喝手搖飲都沒這麼瘋～

超好喝！必須推薦

香蘭冬瓜拿鐵直接列入此生摯愛

我走一次龍山寺就要喝一次！

回甘龜苓膏 50元

沒想到吧！飲料店居然有賣龜苓膏～

Dong其實以前沒有這麼愛龜苓膏，甚至吃過很像輪胎皮味道的龜苓膏

但是德草安青的回甘龜苓膏，根本就是龜苓膏界的神蹟

店員跟我說，這個龜苓膏是他們的隱藏版招牌甜點，熟客都是十幾盒在買！

我心裡想說：「騙肖A，這種苦得要死有人買？」然後我就說不然我吃看看阿

結果一吃愛上……

到底為什麼可以有苦味，但又回甘！而且回甘完那個口腔中留下的是清爽的！

根本就像極了愛情～那種又苦又甜、難分難捨卻讓人回味無窮

德草安青店員還幫我加蜂蜜，更好入口了！

到底我之前吃到的輪胎龜苓膏是什麼？德草安青這個才是真的好吃的龜苓膏阿！

德草安青文青新裝

德草安青百年前起家的老店依舊在，這次改造的是由第三代老闆簡宜賢開設的二代店，就在巷口！

相當文青的店面，用著自然草本的青綠色跟木頭紋理

可以一眼望盡的落地窗，讓整間店變得寬敞明亮

相較老店繁雜錯落的東西，德草安青相較井然有序多了！

德草安青一樣有老店的服務項目，但是更多出了宅配、代煮等便民服務喔！

「德來不易，安身益命」取自林阿連阿公給老店的期許，保留了德跟安，卻又將阿來師的來放進來！勤勤勉勉又不忘本的就放在德草安青大門旁～

同時也透過「草草難了事，嚐嚐你便知」的品牌概念，希望把這傳承下來的知識技藝，傳達給更多的人知道！

養生茶包/湯包 琳瑯滿目

在德草安青中，一定更適合現代人的茶包設計選擇相當多

琳琅滿目清楚的擺在眼前

當然如果想要原型的食材

這邊也都有喔～一盅一盅、一袋一袋的分門別類裝的清清楚楚

也不用以前在中藥行看到的木盒牆，這樣清楚的展示反而都可以看出每個材料本身的品質呢！

德草安青店內生意一直都絡繹不絕

阿公阿嬤、阿姨叔叔都來買自己喜歡的材料

煮湯的、食補的都有～

德草安青求藥籤詩

這邊有一個很有趣的免費體驗「求藥籤」

只要進店就可以玩，像龍山寺求籤一樣，這邊也可以抽籤詩喔！

每一個籤詩都有各自推薦的品項

其中還隱藏一個籤王！抽中就可以喝免費的青草茶喔！

德草安青秘製藥洗

德草安青傳承了三代的秘製藥洗

這邊也有！這個是老祖宗的智慧～傳承下來的東西就是有一定的神秘力量

用經驗學判斷，一定是要相信的啦！

尤其是手腳容易冰冰涼涼的像是女生們，幸福的時刻這次真的來啦~

用熱毛巾熱敷10分鐘，再噴在想使用的地方

搭配一股濃濃草香讓你放鬆身心～在冷冷的天真的好舒服

德草安青即飲包

現代人很忙碌，時間成本相對昂貴許多

現在真的很少人在燉煮漢方食材來喝了～德草安青很推薦我們可以試試看即飲包

隔水加熱或是微波、放電鍋都很方便

上班一袋放包包

下午可以熱來吃，活力滿滿一整天也是滿開心的～

老闆秘傳青草膳食-雞肉藥膳湯

除了直接吃之外，台灣人最喜歡食補！

老闆剛好今天告訴我們可以直接拿這個即飲包來燉煮成藥膳湯喔！

德草安青老闆選的是特別適合秋冬進補的鐵人活力飲

加到燉煮鍋裡面，不用加水～3包剛好2人分

加入自己喜歡的食材，煮熟就可以啦！

老闆只加了紅棗枸杞跟雞翅

煮滾直接用香氣強暴我們～有夠香！

後來有請我們喝兩碗啦～太開心

但不得不說這個鐵人活力飲真的是滿出乎意料好喝！

口味也是清爽甘甜的哀！連雞翅都變得鮮甜多汁，小孩大人肯定都會喜歡的

那個湯頭很甘，雞汁跟雞油微微的襯托在其後

甘甜又帶著雞的香氣！喝不膩的清爽感，比很多店面的藥膳雞湯都好喝許多，完全不苦！

清澈金黃的滑順感更是厲害！

這青草膳食不僅香氣十足，視覺上也很加分呢～

即飲包口味接受度高

德草安青的即飲包真的很方便

我們也有帶回家給長輩喝，輕鬆隔水加熱後，溫熱喝長輩也說適口性很好！

咕嚕咕嚕兩三下就喝完了

口味也都很喜歡，接受度超高的啦！

只能說德草安青不愧是百年老店，在萬華青草巷中的領頭羊果然不容小覷，每一個東西都有他屹立不搖的口味跟風味，不是簡簡單單就可以取代的。每一口青草中的尾韻，都清香的讓人很驚喜，比起以往喝過的青草茶，他的耐喝度更高、苦味更低、大人小孩接受度都更好了！我們回家後還帶了許多的茶包，上班時每一包也都很耐泡，泡個兩三回都還很有味，比起一般的茶葉包、花草茶，覺得德草安青的茶包CP值更高了！真的很推薦萬華百年老店德安青草店，新裝的德草安青更是又美又讚，飲品我真的愛瘋～超推薦大家經過台北捷運龍山寺站一定要去試試看這個台北美食喔！

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