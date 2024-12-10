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［桃園蘆竹］饌澤原超市火鍋，用心打造味覺與心靈的雙重饗宴

饌澤原 高品質火鍋 雙色鍋底 牛奶鍋推薦 more
2024-12-10 16:08:00 文字：只是一杯溫可可
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饌澤原超市火鍋

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place桃園市蘆竹區桃園街6號
4.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.63
服務品質
4.79
裝潢氣氛
4.63
CP值
4.67
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