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［桃園蘆竹］饌澤原超市火鍋，用心打造味覺與心靈的雙重饗宴
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［桃園蘆竹］饌澤原超市火鍋，用心打造味覺與心靈的雙重饗宴
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只是一杯溫可可
2024-12-10 16:08:00
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4.63
服務品質
4.79
裝潢氣氛
4.63
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4.67
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