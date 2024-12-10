分享：

＂ 店家資訊 ＂ ：饌澤原超市火鍋

＂ 付款方式 ＂ ：現金、信用卡

＂ 營業時間 ＂ ：每天 11:00–02:00

＂地址＂：338桃園市蘆竹區桃園街6號

＂電話＂：032120555

＂外送＂： foodpanda

＂訂位＂：https://chloe-mark.pse.is/6ta7kx

＂FaceBook＂ ：https://www.facebook.com/100063773686635/menu/

＂ GOOGLE 地圖 ＂ ：https://maps.app.goo.gl/ZxMQBhRDvQ4F14729

最近有幸拜訪了饌澤原，這家以「將簡單的一日三餐昇華成美好聚會用餐體驗」為宗旨的餐廳，果然不負盛名。

饌澤原不僅用高品質的食材和細膩的料理技術征服了我的味蕾，更用溫暖親切的服務讓我感到如同回到家的自在感。

耶誕節快到了，饌澤原超應景，滿滿的耶誕樹及耶誕燈～ＳＯ ＳＷＥＥＴ

這櫃啤酒燒酒是另外要付費的，不包含自助吧的費用喔！

１樓座位區～

２樓座位區～環境整齊，假日再多客人，也不怕沒位子坐！

很多蔬果拿桌上的大黑晚，拿夾子自取

各式的關廟麵，手打麵，王子麵．．．．還有蛋、玉米、菇類等等．．．．

白飯及醬汁可以使用

自助吧還有＂手路菜＂及＂炒飯＂ 真的超酷，第一次看到火鍋店還有熱炒．．．

飲料有汽水及熱巧克力、牛奶、咖啡等等．．．

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊閱讀全文＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊https://warmcocoa.pixnet.net/blog/post/169976161

醬料部分，除了 蔥、沙茶、醬油、等等

最特別是還有店家特製的，泰式酸辣醬、蒜蓉豆瓣醬、檸檬花生醬，還有秘製辣醬喔！