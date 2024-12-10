台中北區最近發現一家隱藏巷弄燒肉，位於鬧區一條安靜的巷弄內
外觀裝潢別有特色，裡面的設計是跟餐酒館結合
有吧台區讓你一人來享用燒肉也不孤單，或是三五好友也很適合來聚餐
店員在介紹餐點都非常清楚，介紹店內熱門肉品
有單點或是套餐式的，選擇障礙直接點套餐比較快(*´∀`)~♥
吧台區看起來好像進到酒吧一樣，在這吃燒肉別有一般風味
直接快速掃射菜單，滿滿一桌都上菜嘍＾＾
除了燒肉以外還點了，煙燻鮭魚佐風味芥末醬、綜合起司燒還有山藥
要不是開車啤酒就給他點下去了σ`∀´)σ
伊比利梅花、伊比利肋條
肉質嫩油花分布平均，吃起來完全不油膩，咬下是Q彈多汁
＃伊比利梅花 吃橡樹果時到一定重量後才可食用的最高等級，
細緻的肉質中散發出淡淡的迷人榛果香
店員說可以吃7~8分，不會有細菌的問題
醬味豬梅花
特製醬汁肉片吸滿滿，烤完非常入味
肉質口感真的超軟嫩，入口即化＾＾
浮誇玫瑰造型肉盤
這是當月壽星才有的招待，很有儀式感得出餐
打開就得到一朵玫瑰花松阪豬(´,,•ω•,,)♡
魷魚
店家有非常貼心服務，都會撥空幫忙代烤
而且由於好大一隻很浮誇誒！！
超Ｑ甜吃得出海鮮的甜味(●´ω｀●)ゞ
日式炒麵
上面很像大阪燒，美乃滋加上半熟蛋拌一起
吃起來微微甜味，這一盤份量也不小
凱薩沙拉
沙拉份量也很大盤，撒上滿滿起司粉
料多樣很豐富(♡˙︶˙♡)
山藥、櫛瓜
燒肉吃多了來點山藥跟櫛瓜吧！
山藥烤起來意外的好吃喔～～來一定要點( ♥д♥)
綜合起司燒
煙燻鮭魚佐風味芥末醬
煙燻鮭魚配上洋蔥絲跟芥末醬真的是很搭誒！！
這個在網路超多推薦的，吃起來很清爽。
冰淇淋、提拉米蘇
飯後甜點也是必備餐點，吃飽胃永遠會留一個位子給甜點
吃飽完牆壁有小遊戲，離峰時段可以讓小孩起來走走
不然他們家生意很好，怕走來走去影響到其他客人
店家也會不定期推出活動，都可以跟客人有互動
燒肉GAKU《燒肉卡古》｜菜單
有選擇障礙可以直接點套餐，有單人跟雙人套餐
開胃菜
推薦 ＃煙燻鮭魚佐風味芥末醬 ＃凱薩沙拉
其實還想再點芥末章魚，怕後面燒肉吃不完
只能下次再點來嚐鮮了｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡
牛肉特輯
第一次可以點看看限量版的
豬肉、雞肉、鴨肉
今日豬豬特餐就是這裡出來的(๑´ڡ`๑)
讓不吃牛的也可以享受到頂級肉品
海鮮
燒肉中還是少不了海鮮的角色
蔬菜可以解解膩，山藥很推薦喔＾＾
飲料跟酒、甜點
胖妹真的很愛交際誒！！吃飽還跑去跟店家聊天分享飯後心得
整體吃下來非常喜歡他們家的開胃菜系列
燒肉的部分伊比利豬讓我最驚艷，吃起來鮮嫩又多汁
店家的服務也很好，有空擋都會來幫忙協助代烤
確保每一位客人吃到的肉品都是烤的剛剛好ヽ(●´∀`●)ﾉ
這家我私心推薦已預約下次吃飯了😍
店家資訊
燒肉GAKU《燒肉卡古》
地址：台中市北區健行路407巷1號
營業時間：平日17:00-23:00，假日11:30-14:30、17:00-23:00
訂位專線：04-22339468
用餐時間為2小時、無低消、當月壽星就送肉！
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燒肉GAKU《燒肉卡古》｜菜單
有選擇障礙可以直接點套餐，有單人跟雙人套餐