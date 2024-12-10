

台中北區最近發現一家隱藏巷弄燒肉，位於鬧區一條安靜的巷弄內

外觀裝潢別有特色，裡面的設計是跟餐酒館結合

有吧台區讓你一人來享用燒肉也不孤單，或是三五好友也很適合來聚餐







店員在介紹餐點都非常清楚，介紹店內熱門肉品

有單點或是套餐式的，選擇障礙直接點套餐比較快(*´∀`)~♥



吧台區看起來好像進到酒吧一樣，在這吃燒肉別有一般風味



直接快速掃射菜單，滿滿一桌都上菜嘍＾＾

除了燒肉以外還點了，煙燻鮭魚佐風味芥末醬、綜合起司燒還有山藥

要不是開車啤酒就給他點下去了σ`∀´)σ





伊比利梅花、伊比利肋條

肉質嫩油花分布平均，吃起來完全不油膩，咬下是Q彈多汁

＃伊比利梅花 吃橡樹果時到一定重量後才可食用的最高等級，

細緻的肉質中散發出淡淡的迷人榛果香

店員說可以吃7~8分，不會有細菌的問題







醬味豬梅花

特製醬汁肉片吸滿滿，烤完非常入味

肉質口感真的超軟嫩，入口即化＾＾







浮誇玫瑰造型肉盤

這是當月壽星才有的招待，很有儀式感得出餐

打開就得到一朵玫瑰花松阪豬(´,,•ω•,,)♡







魷魚

店家有非常貼心服務，都會撥空幫忙代烤

而且由於好大一隻很浮誇誒！！

超Ｑ甜吃得出海鮮的甜味(●´ω｀●)ゞ





店家代烤魷魚，胖妹還在那邊做交際官😂





日式炒麵

上面很像大阪燒，美乃滋加上半熟蛋拌一起

吃起來微微甜味，這一盤份量也不小





凱薩沙拉



沙拉份量也很大盤，撒上滿滿起司粉

料多樣很豐富(♡˙︶˙♡)





山藥、櫛瓜

燒肉吃多了來點山藥跟櫛瓜吧！

山藥烤起來意外的好吃喔～～來一定要點( ♥д♥)







綜合起司燒

地瓜跟南瓜的結合，上面焗烤過（建議熱熱的吃才會牽絲





煙燻鮭魚佐風味芥末醬

煙燻鮭魚配上洋蔥絲跟芥末醬真的是很搭誒！！

這個在網路超多推薦的，吃起來很清爽。



冰淇淋、提拉米蘇



飯後甜點也是必備餐點，吃飽胃永遠會留一個位子給甜點





吃飽完牆壁有小遊戲，離峰時段可以讓小孩起來走走

不然他們家生意很好，怕走來走去影響到其他客人

店家也會不定期推出活動，都可以跟客人有互動





外帶的提袋也太可愛了，實在太飽了後來只能打包(*´▽`*)





燒肉GAKU《燒肉卡古》｜菜單

有選擇障礙可以直接點套餐，有單人跟雙人套餐







開胃菜

推薦 ＃煙燻鮭魚佐風味芥末醬 ＃凱薩沙拉

其實還想再點芥末章魚，怕後面燒肉吃不完

只能下次再點來嚐鮮了｡:.ﾟヽ(*´∀`)ﾉﾟ.:｡



牛肉特輯



第一次可以點看看限量版的





豬肉、雞肉、鴨肉

今日豬豬特餐就是這裡出來的(๑´ڡ`๑)

讓不吃牛的也可以享受到頂級肉品





海鮮

燒肉中還是少不了海鮮的角色

蔬菜可以解解膩，山藥很推薦喔＾＾



飲料跟酒、甜點



胖妹真的很愛交際誒！！吃飽還跑去跟店家聊天分享飯後心得



整體吃下來非常喜歡他們家的開胃菜系列

燒肉的部分伊比利豬讓我最驚艷，吃起來鮮嫩又多汁

店家的服務也很好，有空擋都會來幫忙協助代烤

確保每一位客人吃到的肉品都是烤的剛剛好ヽ(●´∀`●)ﾉ

這家我私心推薦已預約下次吃飯了😍







店家資訊

燒肉GAKU《燒肉卡古》

地址：台中市北區健行路407巷1號

營業時間：平日17:00-23:00，假日11:30-14:30、17:00-23:00

訂位專線：04-22339468

用餐時間為2小時、無低消、當月壽星就送肉！





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燒肉GAKU《燒肉卡古》｜菜單

有選擇障礙可以直接點套餐，有單人跟雙人套餐



