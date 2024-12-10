日月潭的 向山落羽松秘境 是這季節不能錯過的絕美景點！靠近全台最美的自行車道，一邊是整排整齊的落羽松、一邊是日月潭的青山綠水，景色美得像走進油畫裡！現在正是落羽松轉紅的最佳時機，無論你是想拍水上版、陸地版，還是從高處俯瞰的版本，都能一次滿足！趕快安排日月潭行程，來欣賞這一抹湖畔紅葉的唯美畫面吧！

向山秘境除了壯麗的落羽松景觀，還設有觀景平台，讓你可以從高處俯瞰湖畔美景

2024/12/1最新松況分享

在 雙心花園 拍照，整排落羽松映著湖光，真的浪漫到不行！

你也可以沿著自行車步道散步，穿梭在落羽松林間，每一處都是自然的藝術品，宛如進入一片夢幻的「忘憂森林」。

向山落羽松秘境靠近向山遊客中心，周邊停車方便，非常適合家庭出遊或三五好友相約。

在欣賞完向山的自然美景後，推薦一定要到日月潭附近的 先得月咖啡廳。這裡的景觀超讚，位於文武廟旁，擁有日月潭湖景的第一排視野，邊喝咖啡邊欣賞潭水與遠山，絕對是一種無法比擬的療癒享受！





向山落羽松秘境靠近向山遊客中心，周邊停車方便，非常適合家庭出遊或三五好友相約。加上周圍有許多美食與景點可串連，像是承億文旅或文武廟，來一趟日月潭，不僅可以滿足你的美景追求，還能享受豐富的湖畔休閒時光！

趁著這波落羽松最美的時刻，趕快來打卡吧！不管你是拍照控、散步愛好者還是咖啡迷，這裡都能讓你忘卻煩憂，沉浸在日月潭的山水之間。

先得月 Tea lounge：南投縣魚池鄉中正路58號；營業時間：12:00-19:00

日月潭向山遊客中心：南投縣魚池鄉中山路599號

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