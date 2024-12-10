終於來到話題爆棚的「埔里日月町」休息站啦！這裡可是全台最新、最美的休息站，位置超方便，就在埔里愛蘭交流道下來不到一分鐘。整個占地高達5000坪，集結了吃喝玩樂與購物，更有超美的網美打卡點，像是白色挑高建築的蔦屋書店、貨櫃市集、小農市集等，還有各種休憩區和藝文展覽，超有放鬆度假的氛圍！來這裡不只是一個中繼站，更是讓你徹底享受「慢活」、「休息」與「好拍」的地方！

先說這個白色獨棟挑高二層樓的建築，真的太吸睛！影片分享

書店旁邊還有一排排的貨櫃市集，裡面進駐了好多人氣品牌

純白色外型搭配挑高透明玻璃設計，陽光灑進來，一整個超舒服。

裡面就是蔦屋書店，也有日月本家、18度C巧克力、洪鑼灣和朝霧茶莊等。

蔦屋書店以「蛙蛙休假日」為主題，結合文創與山城景色，讓你邊看書邊放鬆心情。透過書店的窗戶看出去，就是滿滿山青水綠的美景，非常療癒！

書店內部也超有質感，連洗手間都精緻得讓人忍不住拍照。

到處還有設計感十足的網美打卡區，像是鳥籠座位區，坐在裡面真的感覺自己像是電影裡的主角！

假日的時候還有戶外免費表演，整個市集區域設有露營風的休憩座位，氣氛非常Chill！

貨櫃市集裡還有許多化身餐車的限定品牌，像是「茶茶小王子」、「悠然伙茶」和「囍粉」等，隨便點個飲料或小點心，就能舒舒服服地在這裡用餐，享受一段假期般的悠閒時光。

台中休息站后里糖廠，下后里交流道下三分鐘就到。

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埔里必吃銅板美食：振松記米粉

來埔里當然少不了這家排隊名店！超大顆的芋頭米粉湯是招牌，搭配特色肉燥飯和多樣小菜，簡單卻讓人吃得心滿意足，是CP值超高的銅板小吃。

埔里必吃銅板美食【埔里振松記米粉】超夯人氣排隊小吃/超大顆芋頭米粉湯/招牌必點特色小菜紹興肉燥飯/埔里CP值高小吃店

18度C巧克力，不僅有美味巧克力，還提供免費咖啡與冷泡茶，讓人輕鬆歇腳。

藍色城堡X茱諾法式甜點，這家甜點店也是熱門景點，精緻的甜品加上夢幻藍色外觀，吃得開心，拍得更滿足！

日月町複合式商場：南投縣埔里鎮中山路四段235-8號；營業時間：10:00-20:00

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