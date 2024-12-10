隱身在花蓮巷弄內，有一間木造老房子，裡面打造50年代的懷舊復古風，讓我們像回家一樣溫暖，品嚐似曾相識古早味味道，菜色精緻小而美，套餐99元起就有，價格平實的餐點，感覺物超所值，每人低消50元就可以在老宅內享用餐點，成為花蓮CP值高餐廳。

平行時空小茶室不只是復古風格吸睛，用餐環境也特別用心。寬敞的空間裡擺滿了復古家具，每個角落都充滿小茶室獨有的味道，光是拍照就能讓你流連忘返。

坐在這裡，真的彷彿回到50年代，有一種濃濃的溫馨感，好像回到家一樣。

最新DM，實際DM以店家為主

店內的餐點精緻又美味，最推薦的兩道招牌料理是「滷肉飯套餐」和「滷炸豬排」。

滷肉飯套餐99元超划算，附上兩道小菜、白飯和一碗蘿蔔湯，既經濟實惠又好吃。

而滷炸豬排則是每份189元，外皮炸得剛剛好，既不過酥也不油膩，還貼心地去骨切塊，方便食用，搭配同樣的兩道小菜和蘿蔔湯，讓人吃得飽又滿足。

特別的是，店內還有一隻超可愛的店貓，會在你用餐時陪著你，讓整個用餐過程多了一份療癒感。



想在花蓮找一間價格實惠又充滿氛圍的老宅餐廳，「平行時空小茶室」絕對值得一試。無論是和朋友聚會，還是獨自來享受這份懷舊情懷，這裡都會讓你一試成主顧！

平行時空·小茶室：花蓮縣花蓮市建國路3號；營業時間：11:30-14:30；17:00-20:00（周三四公休）

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