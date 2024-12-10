想直接看影片介紹的人可以直接到我的YT觀看喔～

不曉得有多少人聽過蕃薯藤跟Tina廚房呢？想當年王心凌跟張棟樑的微笑pasta就是在大溪的TIna廚房拍攝的 （好復古的偶像劇，暴露年齡+1），那麼今天就是要來介紹蕃薯藤一家新開的溫泉會所，位在桃園市復興區的羅浮溫泉地帶，所以就叫「蕃薯藤羅浮溫泉會所」啦！這是一間採會員預約制的餐廳，也有溫泉湯屋可以預約，想去的話一定要加入蕃薯藤的會員才可以唷！要去門市辦理，詳情可參閱他們的網站

（順帶一提我不是在幫他們打廣告喔XDD只是他們就是要採會員預約制的所以沒辦法 ）

我們這次是來吃午餐的，也就是照片中的第二行，「地產風有機旬料理」，會贈送泡美人足湯，啊其他更詳細的方案也可以去羅浮溫泉會所的網站上面看，價格還是以官網上的為準。

整棟園區蓋的很有日式旅館風格，滿漂亮的！

泡足湯的地方，陽光很美，沒有人的時候拍起來更好看XD

入口處的大廳休息區也很像日本溫泉旅館，如果是來泡獨立湯屋的人，應該會從後面的樓梯上去，但閒雜人等（如我）就不能上去啦，所以沒辦法看樓上長什麼樣子

在一樓這裡有一個休憩區，這裡就可以進來XD

是一個空曠的半戶外式休息區，放很多椅子可以在這曬太陽

還有擺一個冰箱，裡面有標價的飲料就是要付費的，記得自己投錢喔！

另外他們有提供免費的果蜜，可以用旁邊的冷熱水或是氣泡水自己泡來喝，這點真的有貼心 果蜜有冬瓜蜜、桑椹蜜跟柳橙蜜

可以選擇吃完飯再泡足湯或是先泡，那我們就打算先來泡泡腳好嚕～

有附毛巾跟拖鞋

泡之前先去旁邊的洗腳區沖腳

不得不說，如果是天氣晴朗的中午在這邊泡...真的還滿熱的😂而且坐的地方也會被曬得很燙，另外有個缺點就是，現場有不少蚊子...我這個人體捕蚊燈立馬被叮 不過可以跟他們要防蚊液

但可以坐在這看風景是還不錯

終於可以吃飯了！用餐區的設計也超chill的，當然最好是可以平日人少的時候來，整體用餐氛圍會差很多～

他們的一整個套餐大約有10道菜，這是香菇綠竹筍釜飯，現炊的

煮好後長這樣

有機根莖筑前煮，已經忘記味道怎麼樣了（所以應該很一般（不是

三個小菜的冷鉢，分別是蜜地瓜、醃蘿蔔跟漬青梅，那個青梅超好吃的！！如果他們有賣我會想買XD

沙拉，搭配的自製沙拉醬汁有點酸...

小松菜胡蘿蔔高達乳酪麵包搭配Lurpak丹麥奶油，奶油真的很好吃

這麵包也不錯，可以

大漢溪溪蝦、溪哥雙拼，好吃！非常涮嘴，已經好久沒吃過炸溪蝦了，溪哥也好吃

鹽趜烤鱒魚，刺很多

當歸燉烏骨雞湯，是放一整隻雞下去！

後面會上一個火鍋菜盤，用烏骨雞湯那鍋去煮，所以可以先喝一點雞湯再煮唷

飲料我們點自家釀漬果醋跟洛神花茶還有咖啡，洛神花茶好喝～

甜點每人有一碗紅豆白玉湯圓跟起司蛋糕，算是很有誠意欸！

整體來說我很推薦來這邊用餐，吃午餐或下午茶都行，吃完還能去羅浮溫泉附近走走晃晃，是趟很不錯的行程唷～

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