此食記為花見團子造訪「Lavish 132」 (造訪日期 : 2024/11)



「Lavish 132」青埔私廚料理、預約制

桃園泰式料理推薦、青埔聚餐推薦、桃園無菜單料理餐廳



Lavish 132



地址 : 桃園市大園區致祥一街132號

電話 : 0956986998

時間 : 10：00～22：00（週一休）



本次團子應桃園在地友人邀請來到「Lavish 132」享用台灣很少見的的泰式私廚料理，店家位於桃園高鐵站附近，步行約八分鐘即可到達，採用預約制，主打無菜單泰寮私廚料理，料理配色繽紛且菜色充滿獨特創意，每道料理都極富水準，與一般台灣泰式料理有很大的不同，店家會隨著季節更換的料理食材，很適合家庭好友聚會慶生，在私廚料理來說算是CP值很高的餐廳，吸引了不少慕名而來的饕客。

「Lavish 132」店名也很有意境，Lavish是奢華豐富的意思，132是店家的門牌號碼，店家販售無菜單泰寮私廚料理，每天會依照當日最好品質的食材出菜，讓用餐時不時有著意外驚喜，每人價位1880元加一成服務費，採用包場預約制，建議至少前二天預約，可方便店家備料，用餐人數最少為4人，最多可以有14人。



「Lavish 132」外觀低調，但內部裝潢異國氛圍卻非常到位，店內寬敞舒適還懸掛著充滿異國風情吊燈，綠色植栽妝點，溫馨設計加上柔和燈光，讓人彷彿置身於泰國高級餐館，店家採用開放式廚房，就是要給用餐賓客如同在家裡聚餐一樣舒適自在，更顯得私廚獨特魅力！

「Lavish 132」是由兩位美女主理人兼高中同學聯手打造，主廚曾在美國不同類型的餐廳服務，也在美國開過私廚，在泰式餐廳裡面工作時，跟了一位來自泰北的泰國人學藝，才學到這樣的菜系，料理道地且充滿創意，2023年回台灣，把充滿特色料理分享給台灣朋友知道，體驗到不同於傳統台灣泰式料理的獨特魅力。

這裡的器皿、餐具也都很有巧思，都是老闆從國外精心挑選引進，也會細心觀察客人反應，無論是用餐體驗還是菜色安排，提供貼心服務，儀式感更升級，讓人賓至如歸。

青木瓜中卷沙拉

「青木瓜中卷沙拉」青木瓜的脆嫩與鮮嫩Q彈的中卷形成絕妙口感，拌上主廚特製香草醬汁，酸甜中點綴著些許辛香，彷彿一秒到泰國，這道前菜清爽解膩，令人食欲大開，為整頓餐點開啟了愉悅序幕。

西米露肉圓

超吸睛的「西米露肉圓」如同帶我們來到宇宙中神秘星球探險！主廚使用西米露加上蝶豆花染成紫色的香Q外皮，內餡包入泰式的甜肉燥，再點綴上香氣撲鼻的蝦米，入口後外皮很有彈性，甜肉燥帶點微辣，整道料理在熟悉的台灣小吃和異國風味間游走，滿足視覺及味覺的雙重饗宴。

Crying Tiger牛排

「Crying Tiger牛排」是泰北風味的牛排料理，可用生菜包入香蘭葉蒸熟的糯米、配上小黃瓜和主角牛排，再淋上羅望子辣醬，一口送入嘴中。牛排經過炙烤後香氣細膩地散開，肉質滑嫩多汁，配上蒜末和蔥花，增添了香氣和鮮味，生菜和小黃瓜鮮脆清爽，糯米香甜軟糯，不同口感相互輝映，酸甜中帶點微辣的味道，給人極富變化的層次口感，沒兩下我們全部嗑得精光。

綠咖哩炸魚米線

「綠咖哩炸魚米線」呈現道地泰式風味料理，海鮮盤除了炸黃魚、再搭配上甜菜、玉米筍、四季豆、紫地瓜、炸杏鮑菇、米線等食材，五顏六色的繽紛擺盤在視覺上超吸引人，光看就讓我們食慾大增。

可先挑選好要吃的炸物和鮮蔬，再淋上微辣的綠咖哩醬汁，炸黃魚外酥內嫩，切成小塊好入口，香酥細緻，米線吸附醬汁的香辣濃郁很入味，各種配菜清爽又營養，每一口都充滿異國情調，為整道料理增添了多層次的口感。如怕太辣，也可再加一些香料鹹椰奶的調整風味及辣度，又是另種美味。

芭蕉葉蟹肉蒸蛋

「芭蕉葉蟹肉蒸蛋」以芭蕉葉為容器散發濃郁天然香氣，蒸蛋加入了黃咖哩進行調味，加上新鮮蟹肉融合的恰如其分，上面點綴著蔥花、辣椒絲以及鮭魚卵，色彩鮮豔又帶來層次分明口感。蒸蛋質地細緻柔滑與蟹肉鮮味交織，配上在嘴裡爆炸的鮭魚卵，吃過就會立刻愛上。

泰式辣烤肋排 (火山排骨)

「泰式辣烤肋排」一上桌就立刻抓住眼球！店家精選肋排經過低溫炭烤，再加入紅咖哩醬汁調味，上桌時主廚會淋上高粱酒，再進行點火，高粱酒火焰如同火山爆發的效果更是讓我們驚艷。肋排肉質軟嫩帶有淡淡高梁酒香，微辣辛香好開胃，再配點高麗菜享用，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔，每一口都是味蕾的狂歡派對。

酸辣蝦湯

最後當然少不了經典的冬蔭功湯！「酸辣蝦湯」以位上呈現，羅望子湯底加上草蝦、雪白菇和番茄等配料，搭配香茅清新香氣，酸酸辣辣的湯頭暖心又暖胃，草蝦肉質鮮甜彈牙，給人滿滿幸福滋味。

水果果凍 \ 綠豆蛋糕 \ 熱咖啡

「水果果凍」裡有蘋果、鳳梨和火龍果，淋上鳳梨糖漿清爽酸甜；「綠豆蛋糕」椰奶加上綠豆仁的內餡口感柔軟，主廚自製鮮奶油不過甜，清爽滋味入口即化，佐上椰子脆片更細緻香酥，豐盛的甜點再配上一杯熱咖啡，為這餐畫下完美句點。

整體來說，團子覺得「Lavish 132」絕對是家庭或朋友聚餐的理想選擇！無菜單料理讓每次用餐都充滿驚喜，從頭到尾都能感受到主廚的用心與創意。料理豐盛且充滿誠意，還有異國情調的氛圍，讓人不禁期待下次再訪。團子強烈推薦，不管是想大口享用泰式風味，或是體驗一場與眾不同的私廚饗宴，「Lavish 132」都會是一個超值的選擇！



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