小豆パンほんと紅豆麵包-中正店， 台中麵包店推薦 。麵包控口袋名單又多一間，位於台中第二市場旁的小豆パンほんと紅豆麵包是在地深耕十年烘焙品牌。在網路評價還蠻高的，附近吃完美食順路來買個麵包剛剛好。日式烘焙工法招牌白蘭地酒種麵包深受許多人喜愛，研發出很多種口味可以選擇。另外生乳捲我也相當推薦，用料實在，送禮或自己吃都很可以。

小豆パン ほんと紅豆麵包(中正店)

地址:台中市中區臺灣大道一段413號

電話:0980-230-173

時間:10:00–21:30

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小豆パンほんと紅豆麵包在哪裡?

之前經過台灣大道就有發現這間小豆パンほんと紅豆麵包，日系風格店面很吸引我，下午時段都有不少人來挑麵包，附近第二市場跟柳川周圍都有規劃停車格，地理位置上還蠻方便的。另外小豆麵包中正店還有一間姊妹店在建國路，就是永豐吐司建國店，也可以去那邊逛逛唷。

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剛好12月小豆旁邊的柳川有聖誕節點燈，晚上氣氛非常漂亮，可以去逛逛。

小豆パンほんと紅豆麵包環境介紹

下午正好遇到麵包出爐的時段，現場客人非常多，大家手腳也都很快，看到想吃的就直接拿，慢了真的就被掃光光。

當天出爐新鮮麵包

看著師傅端著剛出爐的麵包，整間店內都飄著麵包的香氣，旁邊櫃上也擺放了不少種類麵包，有不少款都被掃光，不過等下波出爐後冷卻會再陸續補上。

冷藏櫃內有甜點跟小蛋糕以及店家嚴選的鮮乳、保久乳。

我最愛吃的起司、火腿三明治，當早餐或下午點心都很方便

想不到小小一間店，販售的品項也是很豐富。像是紅酒麵包、鄉村麵包、炸彈麵包、可頌、羅宋、奶酥、熱狗麵包應有盡有。

手作餅乾、點心

手工小點心也有杏仁瓦片、曲奇餅乾、堅果小塔、起司球，大人小孩都很喜歡。

招牌吐司系列

小豆パンほんと紅豆麵包的招牌鮮奶吐司推薦必買！另外還有包餡吐司可以看到滿滿餡料，以及蛋糕吐司有多種口味可以選擇，他們家的吐司都是手工切的唷~

冷藏蛋糕甜點

聽說小豆パンほんと紅豆麵包他們家的生乳捲也非常熱銷，在其他店就很少看到像北海道紅豆捲這種口味。

招牌酒種麵包

老饕幾乎都來買日式酒種麵包，以白蘭地製成酒種，麵糰中帶有細緻迷人的酒香，一吃真的會上癮~

小豆パンほんと紅豆麵包菜單

酒種麵包口味選擇很豐富，其他款各式麵包都擺放在桌上任君挑選。

我很喜歡這種小紙袋還蓋有小章的設計，整體很有日式的感覺，口味分類清楚明瞭。

酒種-十勝紅豆麵包

紅豆麵包我常吃，這種帶白蘭地酒香紅豆麵包還真是第一次！紮實飽滿的紅豆餡，是帶有顆粒的口感，居然能跟酒種麵包這麼搭，整體不會過甜。

酒種-皇家奶酥麵包

奶酥口味真得愛不釋手，濃郁奶香在嘴裡酥化的口感，跟蓬鬆軟綿麵包有層次對比。

酒種-特濃卡琳姆麵包

特濃卡琳姆是需要冷藏保存的，極致柔順的香濃卡士達，小朋友也非常喜歡。

酒種-大甲芋頭麵包

大甲芋頭餡真材實料，芋泥做到很細緻綿密，散發自然的芋頭香甜氣息。

酒種-岩鹽奶油麵包

岩鹽奶油榮登我心目中最喜歡的口味，螺旋麵包體造型，咬下去是隨時會噴發的奶油餡，口感滑順帶點鹹香滋味很勾引我的味蕾。

鹽可頌

經典不敗鹽可頌，小巧渾圓的模樣很討人喜歡，鹽粒的點綴更凸顯其麵包的風味，細細品嘗越嚼越香。

可可鹽之花

可可風味的鹽可頌，在香氣及口感上也有屬於它的魅力，像在品嘗優雅的巧克力，在鹹甜之中找到一個很棒的平衡。

葡式蛋塔

葡式蛋塔外皮酥脆，內餡濃郁香滑，蛋香十足，甜度適中，每一口都讓人陶醉其中。

北海道紅豆生乳捲

北海道紅豆生乳捲的蛋糕體柔軟綿密，帶有輕微的奶香，紅豆餡香甜不膩，與生乳霜融合完美，口感層次豐富。每一口都能品嚐到細緻的滋味，甜而不膩，令人一試成主顧。

巧克力蛋糕吐司

巧克力蛋糕吐司造型設計還挺像小熊鼻子好可愛，蛋糕體柔軟濕潤，濃郁的巧克力香氣彌漫每一口，又能吃到鬆綿的吐司，每一口都是巧克力控的滿滿幸福感。這邊分享給大家參考唷~

店家資訊

小豆パン ほんと紅豆麵包(中正店)

地址:台中市中區臺灣大道一段413號

電話:0980-230-173

時間:10:00–21:30

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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