自從nook開店後每次來附近吃飯總是會被對街純白色吸引目光多看幾眼

純白的牆面就連招牌也是白色自體搭配植栽綠意很令人放鬆

由大稻埕知名的小尾咖啡團隊開展的新品牌nook除了咖啡之外更有許多早午餐點

從大安站走來大約5分鐘的便利位置讓假日簡直是一位難求

這次挑了個空檔事先預約好才造訪

即使是平日早晨也有許多客人可見人氣之佳

室內空間維持同樣簡潔清爽的白色調搭配許多鮮豔活潑的畫作藝術妝點

門邊有個蠻隱密的半包廂空間很適合朋友閨密聚餐

圓潤的燈飾就像一抹圓月一般帶來溫暖的氛圍

牆側書櫃上有許多外文書籍可以閱讀

另一處轉彎內部更是柳暗花明的空間

相對寧靜格外適合單獨造訪需要專心工作或讀書的客人

櫃台旁展示了各種店裡合作使用的飲品

喜歡的話也可以跟nook購買回家繼續品飲

各種漂亮的咖啡豆跟濾掛包皆是自家烘焙產品

不論櫃台櫥櫃或內用桌椅都是沉穩深木紋質地

給人一種很安穩能放鬆心神靜下心的感受

置物籃是各種圓形有點粗毛呢針織的軟布材質

提供從小到大不同尺寸可以自由使用

店內最深處的轉角將牆壁特別用了圓角而不是直角的空間呈現

有點像洞穴的感覺但其實還是在開放空間

內側連地板都改以交叉的木板條設計

更加帶有復古的歐風質感

特別是窗邊的圓桌與大片落地窗讓室內始終享有明亮充足的光線

原本以為圓桌已經是底部沒想到越過牆壁還有一整排面窗的座位

透過牆壁與視線角度讓最內側的桌位幾乎被隱藏非常隱密

雙人的座位正對窗外住宅區的安寧景致

隨意一拍都很有氣氛

店裡的甜點種類不多而且不是每天都有

原本想吃的水果三明治在訪店當天就沒提供留下一些遺憾

手沖品項咖啡可以加價做冰飲

單杯落在200元上下算中高價位

義式咖啡除了經典的選項之外

nook也有許多特別的調飲口味

像是比較少見的康普茶咖啡跟桑葚冰釀等值得嘗鮮

咖啡以外的飲品有茶跟無咖啡因的果汁與果昔

也有很多款酒類感覺可以來個假日的香檳早餐

nook比起單純的咖啡廳更將重心擺在早午餐與咖啡打造的生活日常

除了早餐盤之外也有許多帶有異國風情的料理跟沙拉

燻鮭魚香草綠醬沙拉 390元

一早沒什麼胃口吃太豐盛的食物而選了清爽的沙拉

以要價近400台幣來說真的很貴

沙拉的生菜有豐富的深綠色蔬菜跟芝麻葉為主

倒是沒吃到平常常見的美生菜

烤櫛瓜多汁清脆感覺用了醬油類的醬料調味

燻鮭魚柔軟油脂豐富沒有什麼腥味

搭配很有硬度的酸麵包切片在柔軟中多了咀嚼的韌度

特別喜歡香草綠醬的清爽酸甜讓人留下深刻印象

桑葚冰釀 180元

冰釀跟水果的結合在近幾年愈來愈常喝到

不過桑葚口味還是很少見

桑葚冰釀以綿密的泡泡型態登場

透著淺淺的粉色非常夢幻

趁著泡沫還沒消退之前品嘗跟等泡沫消失變成紅寶石色澤液體可以享受兩種口感

前者帶著細緻很像喝生啤酒的沁涼感

後者則是回到爽口冰涼的酒香滑順

桑葚味道不太酸以甜感為主

拿鐵 (H) 160元

在店裡待久了有點冷決定再喝一杯熱飲暖和身體

剛好遇到nook的兩週年慶祝活動

店裡的義式咖啡在活動期間皆用週年咖啡豆沖煮

今年的週年豆款選用哥倫比亞的粉紅波旁是我個人很喜歡的品種

幸運喝到這款水洗處理的豆子有著莓果明亮果酸香甜

拿鐵奶泡剛好平切杯口有著漂亮的圈圈拉花

喝起來雖不到厚實但基本沒有孔隙很細緻

搭配咖啡豆的風味特色更加深濃郁香甜回甘

很喜歡nook的空間設計跟舒適的氛圍

平日人潮不過多的情形用餐真的很舒服

不過餐點我自己覺得定價還是過高

如果再訪應該會單純來喝個咖啡小歇

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/11/07

花費: TWD730(沙拉+桑葚冰釀+拿鐵各1)

nook

IG

09:00-17:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (客滿2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區復興南路一段279巷30弄1號



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