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台北餐酒館推薦｜閑閑粵酒館 活體海鮮 粵式料理 私廚鐵板燒 慶生、小型聚會、包場、約會、閨蜜聚餐、春酒、尾牙 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

2024-12-12 20:30:00 文字：Lulu~愛分享
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Lulu~愛分享

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台北餐酒館推薦｜閑閑粵酒館 活體海鮮 粵式料理 私廚鐵板燒 慶生、小型聚會、包場、約會、閨蜜聚餐、春酒、尾牙 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

聚餐吃什麼～！？
台北松山 閑閑粵酒館 由一位在台深耕數十年的香港人所創立，許願將家鄉記憶中的好口味，分享給這片土地的好友們，是一間結合粵式料理的餐酒館推薦，燈光美、氣氛佳，合適 慶生、小型聚會、包場、約會、閨蜜聚餐 等等，頂級的歡唱設備與隔音裝潢，附設包廂，是台北春酒、尾牙、商務首選。

提供 廣東菜、活體海鮮、活魚，與私廚鐵板燒 等等高級料理，台北港式餐酒館不多，閑閑粵酒館是個不錯的選擇。

 

文章目錄
  1. 閑閑粵酒館｜地理位置 交通資訊
  2. 閑閑粵酒館｜環境介紹
  3. 閑閑粵酒館｜人氣菜單
  4. 閑閑粵酒館｜店家資訊


 

台北餐酒館推薦｜閑閑粵酒館 地理位置 交通資訊

閑閑粵酒館 座落於台北捷運松山線南京三民站旁，步行約6分鐘即可抵達，附近收費停車場蠻多的，習慣開車的朋友，停車方便。

閑閑粵酒館隱密性非常高，南京東路5段的巷弄內，一扇木門隔絕了城市裡的車水馬龍，對於喜愛獨立空間、創造生活中儀式感的朋友來說，這裡會是個很棒的好地方。

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台北松山聚餐推薦｜閑閑粵酒館 環境介紹

十二月聖誕節即將到來，特別以精心打扮的耶誕櫃檯迎接來店貴賓，融入店內頂級食材元素「花膠」，也就是粵菜餐廳裡高級料理中「鮑、參、翅、肚」裡面的肚，擁有「海洋人參」的美譽。

提供開放式座位與包廂座位，開放空間座位採1~6人為主，也有提供隱密的8~10人包廂，昏暗的燈光下，頂級餐桌椅上餐具的擺設，提升用餐氛圍，滿滿的儀式感。

除提供 粵菜料理、廣東菜，另外也有頂級的私廚鐵板燒，私廚鐵板燒座位前大大的 活體海鮮缸，閑閑粵酒館菜單上的海鮮都是直接從裡面來的，現點現殺。

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▼ 開放式座位
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▼ 名人簽名牆
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▼ 包廂座位設置
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▼ 鐵板料理專區
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▼ 活體海鮮缸
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▼ 廁所
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台北港式餐酒館推薦｜閑閑粵酒館 人氣菜單

提供 雙人套餐、四人套餐、六人套餐，另外也有單點，今天點了一份極品精緻雙人餐，清蒸活魚、粵港煲仔菜、金牌乾炒牛河 都是廣東菜的招牌必點，每日例湯「鳳爪眉豆」更是一絕，飯後甜品讓人忍不住想再來一碗。

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無酒精飲品

吃粵菜非常合適來點白酒，小酒怡情，可惜我們開車過來，各選一瓶無酒精飲料，充當一下，來點儀式感。

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蒜炒時令蔬菜

今天是營養價值高的蒜炒菠菜，吃起來不澀口，新鮮翠綠。

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金牌乾炒牛河 

牛肉的肉質軟嫩，用料實在，牛肉片的份量不少。

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清蒸活魚

剛從新鮮活體缸現點現殺的新鮮活魚，肉質軟嫩，吃起來特別鮮甜自然，魚刺不多。

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鳳爪眉豆

粵菜裡廣受歡迎的煲湯，喝完嘴裡殘留著黏稠感，感覺元氣滿滿。

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粵港煲仔菜

鮮美香甜的蟹黃海鮮煲，精心嚴選大量廣東人愛吃的手作丸類與新鮮海鮮，超下飯。

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芋泥西米露

主廚特製的芋泥西米露，濃郁的芋頭香氣，綿密細緻的口感，讓人忍不住想再來一碗。

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[ 店家資訊 ]

閑閑餐酒館 YinYin Bistro
地址：台北市松山區南京東路五段 286 巷 7 號
電話：0227488859
營業時間：16:00–00:00（周一公休）

IG：https://www.instagram.com/yinyin_bistro



 

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

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phone02-2748-7777
place台北市松山區南京東路五段286巷7號
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美味度
4.55
服務品質
4.68
裝潢氣氛
4.64
CP值
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