休假的時候，想要離開城市的喧囂，感受大自然，享受芬多精，不用出國，因為台灣就很美！來去參加泰雅渡假村的守護木³島 邁向勇士之路の考驗活動！！！

跟大家分享不用開車的小資輕旅行！

搭台鐵從台北站-台中站票價375元

台鐵時刻表查詢：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip112/gobytime

抵達台鐵台中站，再轉搭客運108 https://bus-plus.tw/bus/route_info/4/108?isV2=(null)&isScienceParkBusRoute=(null) ，或者6268A從台中車站至草屯站！

接著草屯站轉搭6653客運可直接到達泰雅渡假村！

要愉快的在南投國姓鄉泰雅渡假村度過二天一夜啦！

南投國姓泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北港村北原路56-2號

電話：049-246-1311

時間：週一至週日 9AM-5PM

泰雅渡假村的佔地很大，可以烤肉露營、戶外泡湯，住宿還可以選擇獨棟小木屋，超級適合學校和公司舉辦團康活動！

園區的服務人員都親切熱情，還可以用電子查詢系統，系統還貼心的標示距離！

要開啟二天一夜的守護木³島 邁向勇士之路の考驗的行程啦！木³島就是森島，因為形狀像台灣，所以也可以是勇士們守護台灣島～

泰雅渡假村是少數以泰雅族原住民文化為主的活動，所以每一個人都要有一個原住民稱呼！這二天請大家我叫做瑪雅！

原住民同胞住在山上，需要有木材取火保暖，也需要木材蓋房子，所以小組各別需要互相幫忙鋸木頭和運木頭！

接下來是我最喜歡的射箭，長老很認真仔細的跟大家說明如何開弓射箭，並且再三叮嚀注意事項，以確保活動進行的安全！

拉弓射箭真的超帥，大家等我獵山豬加菜吧！

泰雅渡假村的守護木³島 邁向勇士之路の考驗，就是體驗原住民文化，接著要來製竹筒飯，真的好新奇！

選一個自己喜歡的竹子寫上名字，倒入九分滿的鹹紅豆米飯，加滿水再用月桃葉覆蓋綁好，超級期待竹筒飯的口感呀！

經過這一輪原住民體驗活動，我已經是小小勇士啦！

守護木³島的勇士可是能文能武，收集喜歡的花草，並拓印在手提袋，既環保又能擁有一個獨一無二的環保袋！

一整天充實的活動，先簡單梳洗一下，越夜越美麗呀！入住泰雅渡假村，超大的房間空間感覺很舒服！

害羞朋友的福音呀，房間有浴池可以泡湯耶！

泰雅渡假村提供洗澡洗頭二合一沐浴乳，還有護髮素，對於長髮女生來說真的是太好了！

果然是越夜越美麗，篝火晚會凝聚了大家的心，不相識的人在同一個空間，牽起手一起玩樂起來，真的太嗨了！

藉著餘火，烤著綿花糖，甜甜的口感如同今天愉快的心情！為守護木³島的勇士們畫下完美句點！

值得稱讚的事，泰雅渡假村結合遊憩、住宿、溫泉、生態、露營、烤肉等，算全方位渡假遊樂區，但園區販賣的商品，價格卻很親民，點著啤酒再來點熱食，偌大的園區望著天靠著山，感覺食物更美味了！

第二天就是勇士們的試練了，長老們仔細的解說高空繩索的注意事情，參加的人需要簽切結書，以視對自己行為及身體情況負責！

站上高空繩索，真有點恐怖，但又為自己的勇敢感到開心！

在活動期間，工作人員也密切注意各位勇士們的狀況，在確認有懼高症的勇士真的需要援助時，也能提供即刻救援，真的讓人好安心！

體力活之後，吃著昨天自製的竹筒飯，米飯香軟，鹹的紅豆米飯真的很好吃！竹筒飯也可以帶回家再蒸熱即可食用！

最後一個隆重的環節即將登場！前往高達海拔500公尺的天空步道，喜歡大自然的朋友一定會愛上這裡！

登高望遠，踩在透明強化玻璃上，欣賞群山翠綠的美景，灑在身上耀眼的陽光，彷彿老天也在為這二天勇敢的我喝采！

泰雅渡假村的守護木³島 邁向勇士之路の考驗，有靜有動，遠離城囂，暢遊在充滿芬多精的綠森林裡，整個身心都好放鬆！來過一定會喜歡！

二天一夜的守護木³島 邁向勇士之路の考驗，真的是很充實又緊湊，所以搭乘大眾運輸交通工具，既不累又環保，南投客運6653直達泰雅渡假村門口，讓我們一起為地球盡一點心力！

最棒的好消息來啦！為了響應節能環保愛地球，南投縣的「台灣好行」公車路線也來相挺啦！南投客運：http://www.ntbus.com.tw/ct-2.html

從十一月下旬起，6653公車（草屯往返泰雅渡假村）每天上午八點及下午一點直接在台中高鐵站發車到泰雅渡假村，上午十一點與下午四點從泰雅渡假村發車，感受大自然變得更方便啦，還不快衝一波！

南投國姓泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北港村北原路56-2號

電話：049-246-1311

時間：週一至週日 9AM-5PM

官網：https://www.atayal.com.tw/zh-tw

FB：https://www.facebook.com/atayalresort2.0/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/atayalresort

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