隱藏在住宅區裡，是間只接受預訂的平價甜點工作室，這次買的鮮奶油蛋糕的口味除了有哈密瓜、泰奶、檸檬柑橘、綠葡萄、芒果、栗子培茶、生巧克力與不定期推出的口味外，單一個就可以提供微客製化的服務真得很貼心，另外也有多種口味的巴斯克乳酪與生乳捲、檸檬老奶奶、古典巧克力……等，尺寸從四吋到八吋都有不同的選擇。

去年在宜蘭吃過好吃、平價的蛋糕後，就想要找找看台中是否也有，在搜尋的過程中發現到了這一家Pa.De帕德甜點工作室，一開始是被哈密瓜口味吸引的，只接受預訂，現場完全沒有蛋糕。

猶豫一年才買，主要原因是想要到鮮奶油蛋糕無法離開冷藏太久，加上網路搜尋到的評價不多，就一直還在觀望，這次真正想要預訂，匯款後，當朋友知道了，還開玩笑的說：「就不要被騙了」。

鮮奶油主要以自取為主，其它不確定是否可以宅配，用臉書、IG、Line都可以線上預訂，預訂後店家會給予帳號，匯款後才算訂單成立，這次店家提供的是台新帳戶。

另外像是蛋糕刀叉、蠟燭、生日插牌都是需要另外加購的，在取貨之前店家也會提醒要攜帶保冷或是另外加購保溫以及會給予詳細的位址圖與可以停車的地方。

這條巷子不大，車子真得不建議開進來，騎車的話則是可以直接停在店家門口。

加購的蛋糕刀、盤叉、蠟燭......( 繼續閱讀文章 )

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