你們也愛印度料理的迷人香料味嗎🍛

那你一定要吃吃看台中西區的「迴香印度餐廳」🥰

環境氛圍很棒，踏進店會聞到迷人的香料✨

印度料理除了最經典的印度咖哩之外還有必點的甜鹹烤餅、香料烤雞肉塊及印度街頭小吃香料脆球‼️

在這裡北印、南印料理通通吃得到🤩

一次滿足想吃印度料理的慾望👍🏻



｜鮮蝦咖哩 $300

入口帶著濃郁香料伴隨著奶香😍

搭烤餅真的超讚，好吃不膩口

⚠️+ $80即可升級套餐

咖哩＋烤餅＋飲品一次滿足！



｜坦都香料烤雞肉塊 $260

最喜歡就是坦都香料烤雞肉塊🍗

雞肉軟嫩多汁😋

一口咬下雞肉炭烤與香料香氣在嘴裡散開



｜印度香料脆球 $220

這是一道印度的街頭小吃

脆球內裝著鷹嘴豆泥倒入醬汁一起入口🤩

分別有紅色的印度酸子醬及綠色的印度香料蔬菜醬

紅色帶有酸甜，綠色則是清爽帶點辛辣

個人偏愛紅色的酸子醬❤️



｜蒜香烤餅 $60

烤餅絕對是印度料理必點之一⚠️

外皮酥內鬆厚柔軟帶著濃濃蒜香，越嚼越香沾著咖哩吃更是絕配🤪



｜巧克力烤餅 $70

除了鹹烤餅之外甜烤餅也是超好吃

烤餅上塗著滿滿巧克力醬🍫

香氣濃郁卻不甜膩，飯後點心不能少‼️



｜香料紅茶 $50

帶點木質香氣入口散發著淡淡香甜氣息及肉桂微辛☕️

非常順口好喝！



⚠️IG/FB 擇一追蹤 + 限動標記 @savory_curry，即贈送印度米布丁✨

🔺數量有限，送完為止

🔺本活動僅限內用



迴香印度餐廳

地址｜台中市西區明義街47號

時間｜11:30-14:30/17:00-21:00（每週二公休）

電話｜04-23266068

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