你們也愛印度料理的迷人香料味嗎🍛
那你一定要吃吃看台中西區的「迴香印度餐廳」🥰
環境氛圍很棒，踏進店會聞到迷人的香料✨
印度料理除了最經典的印度咖哩之外還有必點的甜鹹烤餅、香料烤雞肉塊及印度街頭小吃香料脆球‼️
在這裡北印、南印料理通通吃得到🤩
一次滿足想吃印度料理的慾望👍🏻
｜鮮蝦咖哩 $300
入口帶著濃郁香料伴隨著奶香😍
搭烤餅真的超讚，好吃不膩口
⚠️+ $80即可升級套餐
咖哩＋烤餅＋飲品一次滿足！
｜坦都香料烤雞肉塊 $260
最喜歡就是坦都香料烤雞肉塊🍗
雞肉軟嫩多汁😋
一口咬下雞肉炭烤與香料香氣在嘴裡散開
｜印度香料脆球 $220
這是一道印度的街頭小吃
脆球內裝著鷹嘴豆泥倒入醬汁一起入口🤩
分別有紅色的印度酸子醬及綠色的印度香料蔬菜醬
紅色帶有酸甜，綠色則是清爽帶點辛辣
個人偏愛紅色的酸子醬❤️
｜蒜香烤餅 $60
烤餅絕對是印度料理必點之一⚠️
外皮酥內鬆厚柔軟帶著濃濃蒜香，越嚼越香沾著咖哩吃更是絕配🤪
｜巧克力烤餅 $70
除了鹹烤餅之外甜烤餅也是超好吃
烤餅上塗著滿滿巧克力醬🍫
香氣濃郁卻不甜膩，飯後點心不能少‼️
｜香料紅茶 $50
帶點木質香氣入口散發著淡淡香甜氣息及肉桂微辛☕️
非常順口好喝！
⚠️IG/FB 擇一追蹤 + 限動標記 @savory_curry，即贈送印度米布丁✨
🔺數量有限，送完為止
🔺本活動僅限內用
迴香印度餐廳
地址｜台中市西區明義街47號
時間｜11:30-14:30/17:00-21:00（每週二公休）
電話｜04-23266068
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