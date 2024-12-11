覓蠶健康餐盒｜台中東區健康餐盒 ，午餐、晚餐便當的養生好選擇！

隨著養生風潮興起，健康餐盒市場蓬勃發展，台中東區的覓蠶健康餐盒成為許多公司行號午餐、晚餐的首選。主打舒肥肉料理，調味恰到好處，這次我們嘗試了川味麻辣雞胸肉、日式照燒雞腿肉雙拼檸檬胡椒鮭魚與日式照燒牛肉，全家人都吃得非常滿意。他們的炊蛋也是一大亮點，特別推薦加購的松露野菇炊蛋，小朋友更是直接掃光一整盒！此外，覓蠶的沙拉份量足、醬汁多樣，這次搭配的芒果醬更是讓人驚艷。台中東區的朋友，如果偶爾想吃點清爽又健康的餐點，不妨試試覓蠶健康餐盒！

覓蠶健康餐盒｜位置在哪裡？有沒有停車場？

覓蠶健康餐盒位於台中東區樂業路上，位於路口轉角處旁，附近多為路邊停車位。

覓蠶健康餐盒｜菜單及價位

覓蠶健康餐盒種類選擇很多，餐點現點現做，建議大家提早預訂，才不會等太久，我即使十一點去點，也要等快二十分鐘。

覓蠶健康餐盒｜優惠活動

12/2-12/13:

只要Google評論五顆星，即贈送『溏心蛋/水煮蛋』擇一（請依照現場為主）

覓蠶健康餐盒｜熱門推薦品項

點了一堆帶出門玩的時候吃，餐盒都特別簡約、乾淨，許多公司行號、學校招待外賓也常常購買。

怎麼拍怎麼漂亮欸～

日式照燒雞腿肉+米飯+水煮蛋+主廚沙拉

鹹鹹甜甜的照燒醬一直是小朋友的最愛，這次的日式照燒雞腿肉更是讓人食指大動。雞腿肉的肉質鮮嫩多汁，經過烹調後保留了原有的肉香與嫩度，咬下一口還能感受到些許肉汁在口中迸發，帶來滿滿的幸福感。

而醬汁更是靈魂所在，甜味剛剛好，讓人一口接一口停不下來。搭配白飯更是完美，光是用照燒醬拌飯，就能吃上好幾口，絕對是孩子和大人都難以抗拒的一道主菜！

主廚沙拉份量十足，顏色搭配鮮豔誘人，一看就讓人食指大動！生菜新鮮脆嫩，沒有發黃或腐爛的情況。這次淋上的是主廚特製的芒果醬，甜甜的果香與生菜融合，讓吃沙拉也不會覺得單調無趣！

川味麻辣雞胸肉+原味炊蛋+韓式泡菜豚肉+溏心蛋+蔬菜湯

這道川味麻辣雞胸肉一入口就能感受微麻的口感在舌尖蔓延，帶來獨特的風味享受。雞胸肉經過精心烹調，口感鮮嫩，搭配一旁的剝皮辣椒，更是讓辣味層次更加豐富，辛香之中帶有微微的甜辣餘韻。

這種麻辣結合剝皮辣椒的風味，不僅讓整道料理更加有層次感，也讓人越吃越上癮，不論是配飯還是單吃，都很不錯！

原味炊蛋利用高湯蒸煮，紮實且入口即化，小孩可以直接吃掉一整盒！我這個大人也非常的喜歡～

想要更有飽足感就是點雙拼，韓式泡菜豚肉的泡菜調整成台灣人習慣的風味，即使是雙拼，旁邊也都有放配菜，整個很用心。

檸檬胡椒鮭魚+野菇炊蛋+日式照燒牛肉+青青菜菜+胡麻沙拉

檸檬胡椒鮭魚沒有魚刺，給小孩能吃得安心，調味相當簡單，卻將鮭魚鮮甜完全襯托出來，檸檬的清香與胡椒的微辣恰到好處，每一口都充滿鮮味。

我們一家人本來就很愛鮭魚，這次更是吃得津津有味。鮭魚本身的滋味已經很棒了，我們還特地試著沾了一些日式照燒雞腿的醬汁，意外地更添層次感，鹹甜中多了一抹鮮香，非常值得一試。

試營運的時候還可以用20元加購松露野菇炊蛋，野菇的風味濃郁，香氣十足，我覺得兩款都很好吃。

日式照燒牛肉，很有嚼勁，醬汁跟雞腿肉的一樣，小朋友也是吃得很開心。

想要青菜更豐富的，可以選擇青青菜菜，可以吃到兩款青菜，補充膳食纖維。

胡麻沙拉，沙拉跟主廚沙拉的基底都是相同的，就差別在沙拉醬，分量一樣很多，個人蠻喜歡的。

光看色澤就很吸引人，但真的蠻受歡迎的，建議先打電話預訂才不會等太久。