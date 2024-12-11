墾丁H會館│墾丁親子飯店推薦，間間都是海景房！無邊際泳池、遊戲區應有盡有。

終於來到墾丁H會館啦，這是半年前安排的墾丁住宿，拖到現在才寫會不會太過分XD，親子客群想要在飯店度過一整天不出門的話，墾丁H會館是蠻不錯的親子住宿選擇！墾丁H會館位於山與海交會的黃金地段，外觀以UFO造型為設計靈感，成為每次墾丁旅遊中經過時最引人注目的地標之一。不管是白天駛過、夜晚經過，這座充滿未來感的建築都會讓人忍不住停下來欣賞。墾丁H會館引以為傲的無邊際泳池，正對著蔚藍的太平洋，給人一種海天一色的視覺享受。這裡不僅是大人放鬆的理想場所，更是親子同樂的好去處，戲水間便能欣賞大自然的美景，真的超讚~

住進墾丁H會館，每一間房間都設有面海的觀景落地窗。拉開窗簾，便能迎接大海的壯麗；晚上，還能欣賞滿天星斗和迷人的日落餘暉，晚上飯店還會有燈光秀，值得一看！不論是情侶約會、親子旅行，還是單純為了療癒心靈，墾丁H會館都能滿足需求。沒來過的，想要好好放鬆的，我覺得這間的確可以來住一下~

墾丁H會館│位置在哪？有沒有停車場？

墾丁H會館位於獅子鄉竹坑村，在屏鵝公路中間點，雖然離墾丁大街的確有點距離，但喜歡這間會館的遊客仍然絡繹不絕，很多都是帶著小朋友來住的家庭客群。附設停車場，若太遠的，飯店還有提供接駁車接送，大家可以先到飯店大廳下行李。

接駁車相關資訊： ●於 「枋寮火車站」每日定時定點接駁，車程約40分鐘，班次每日一班， 發車時間 H 會館 → 枋寮火車站：發車時間 11:30

枋寮火車站 → H 會館：發車時間 12:40 ●於「車城農會公車站」每日定時定點接駁，車程約20分鐘，班次每日一班，以下為發車時間

車城農會公車站 → H 會館：發車時間 15:40 * 因座位數有限，需事先預約，最晚需於入住日前三日預約，恕不接受當日預約。

預約電話：08 877 1888

墾丁H會館│大廳環境

墾丁H會館大廳寬敞，大理石裝潢整個看起來就很高級，都迫不及待辦理入住了。

第一次看到飯店裡頭還有提款機的。

兒童遊戲室外頭還有飲料、泡麵販賣機。

墾丁H會館│ 四人房

入住墾丁H會館，再也不用擔心訂不到海景房，因為這裡的 每一間客房都面海！獨特的觀景落地窗設計，無需踏出房門，就能擁有專屬的海邊景色，隨時欣賞大自然的壯麗美景。H會館貼心提供六種房型選擇，滿足不同旅客的需求。即使是最基本的房型，也擁有 12坪的寬敞空間，哪種克群都能住得舒適自在。

入住時間：15:00、退房時間：11:00。

提供夾腳拖。

提供沖泡飲品。

有浴缸、乾濕分離、免治馬桶。

今年下半年開始不主動提供備品。

每一間都是海景房。

墾丁H會館│設施：兒童遊戲室

位於一樓的兒童遊戲室當然是我們帶小孩來放風的最佳場所，雖然小小一個，但球池、閱讀區、Switch應有盡有，有時候還會開放手作課程可以參加。

開放時間：9:00-21:00

墾丁H會館│設施：無邊際泳池

因位於戶外，當天我們去的時候其實天氣很不好，天氣蠻冷的，大家就多注意保暖。一月中有幾天會暫停開放，大家需注意。

開放時段：08:00-20:00、保養時段：11:00-13:30

墾丁H會館│設施：精品室

一樓的精品室有許多的設計商品，大家可以好好看看，有蠻多特色商品可以帶回家留作紀念的。

開放時間：10:00-22:00

墾丁H會館│設施：歡樂天地 (圖取自官網)

地下一樓的歡樂天地可供房客使用，規劃各式私人包廂，提供KTV歡唱及影音設備、餐飲服務等，以四季為名，滿足不同聚會娛樂需求，有需要的人可以詢問櫃檯。

開放時間：16:00-22:00

墾丁H會館│設施：健身中心 (圖取自官網)

位於三樓的健身中心，平常有習慣運動健身的人也有地方可以做運動。

開放時間：9:00-21:00

墾丁H會館│設施：空中廊道

這個透明廊道真的超級美，通往UFO Lounge、游泳池的廊道悠閒地漫步其中，感受陽光透入廊道後光影美妙的變化，真的隨便拍、隨便漂亮。

墾丁H會館│晚餐

那時候我們買的團購方案是包含一泊二食，畢竟這附近的確也很難找吃的，連外送平台都沒有，不過整體算下來還是很划算的～

墾丁H會館晚餐時間：17:30-21:00

空間超寬敞，提供的餐點我覺得算是很有誠意，各式種類多、變化也很多，素食餐點也有提供，甜點更是琳瑯滿目，我個人蠻喜歡的。

墾丁H會館│早餐

墾丁H會館早餐我也蠻喜歡的，現做的餐點也不少，吃得很有飽足感。

墾丁H會館晚餐時間：7:00-11:00

墾丁H會館 粉絲團：墾丁H會館 官網：墾丁H會館 地址：屏東縣獅子鄉竹坑村竹坑巷60號 電話：08-8771888 入房時間：15:00 退房時間：11:00 查詢當日房價：、、易遊網 附近活動：、、易遊網