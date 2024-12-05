谷溜谷溜養生飲品｜來瓶谷溜，健康好運蛇進來

▸ 新年顧健康： 風生蛇起‧新年禮盒-6入禮盒



日常送禮，很喜歡選谷溜谷溜，這次新年獻禮的健康值代表，依舊是我谷溜神！上次一拿出禮盒，長輩阿姨就雙眼發光說：這是谷溜谷溜嗎！

這個超好喝的耶，尤其白木耳井裡月，我非常喜歡喲，謝謝妳！





谷溜谷溜養生飲品｜品牌介紹

以養生健康飲為專門的谷溜谷溜，成份天然純粹且無添加，食材一目瞭然可以看的見，享用起來很安心。

從一開始的六瓶飲品，喝到現在有八款，一字排開後，款款都是美味與健康合集，

其中蟬聯霸榜王的就是這瓶晶亮透光的井裡月，不只有顏值，還能存健康，透明瓶身可以看見很大塊的白木耳，品質很實在，從此孝敬長輩的禮盒代表，就是這盒谷溜谷溜了～

店址鄰近世貿中心，位在台中西屯中工三路上的谷溜谷溜，提供小巧溫馨的選購空間。台中人想送禮或拜年，也可以直接來門市採買，非常方便。

禮盒包裝有6入與8入組，初次購買推薦選擇谷溜谷溜配好好尚讚的珍愛元氣滿滿禮盒，也可依據喜好自由配搭，除了健康飲之外，也有養生即時粥禮盒這粥有禮和小朋友的營養應援好喝

酵母硒牛乳與0-1真奶茶，新春蛇年快樂～送上這盒配一句蛇麼都健康，蛇麼都探吉！

力薦養生新年禮盒、台中內行伴手禮、好喝健康飲底加～

谷溜谷溜養生飲品 力薦養生新年禮盒

台中內行伴手禮

好喝健康飲底加

谷溜谷溜養生飲品｜店家介紹與停車資訊

谷溜谷溜台中夢想實踐店

評分： / 5

地址：407台灣台中市西屯區中工三路117號( 地圖 )

電話：04 2359 9449

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00,

星期二: 11:00 – 20:00,

星期三: 11:00 – 20:00,

星期四: 11:00 – 20:00,

星期五: 11:00 – 20:00,

星期六: 11:00 – 20:00,

星期日: 11:00 – 20:00

星期一: 11:00 – 20:00, 星期二: 11:00 – 20:00, 星期三: 11:00 – 20:00, 星期四: 11:00 – 20:00, 星期五: 11:00 – 20:00, 星期六: 11:00 – 20:00, 星期日: 11:00 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官網：谷溜谷溜

🅿️ 鄰近收費停車場：路邊停車

谷溜谷溜養生飲品｜新年送禮超推薦

▎MENU：請點我

(取自 谷溜谷溜 官方)

谷溜谷溜養生飲品｜新年禮盒6入

▸ 風生蛇起‧新年禮盒：點我購買

▸ 適用族群：全家人的健康日常、銀髮族、寶寶彌月禮(7-8個月以上，使用副食品)、發育中孩童、病後補中營養、租屋族與忙碌工作者

谷溜谷溜養生飲品｜8款健康飲介紹

▎井裡月

▎五谷登科

▎黑瓊露

▎彤顏

▎裸心

▎紫相思

▎夏雨

▎童芯

▎井裡月

這瓶是谷溜的霸榜王，瓶身透著閃亮亮光澤，還沒喝就覺得心情金讚。白木耳不只品質很好，還超新鮮大塊非常飽嘴，脆Q脆Q的很香甜很嫩滑順口，長輩指定口味第一名是它

▎五谷登科

谷溜的健康百分百代表就是他，以天然堅果與健康穀物入飲，有著米漿香氣，營養又更豐富，早餐咕嚕咕嚕幾口，一瓶即搞定

▎黑瓊露

黑木耳露的粉絲也不少，除了爽滑細脆的木耳碎口感，還添加了桂圓與三色薑黃，口感喝起來比白木耳更醇厚甜香，營養多也好處多多

▎彤顏

冰箱固定有它的位子，除了清甜不膩，還咬的到大小薏仁多采多姿的口感，喝了這瓶感覺皮膚會發光呼吸，是人見人愛的白雪公主湯

▎裸心

和米一樣喜愛桂圓紅棗的水水，這瓶請收下！煮出紅棗香與桂圓甜，龍眼肉飽滿大顆又脆Q，紅潤臉頰好氣色獎要頒給這瓶，點台率也很高

▎紫相思

小時候就很尬意紅豆湯，長大依舊愛這款古早味甜湯，大顆飽滿的萬丹紅豆，看著就超滿意，還有紫米甜香應援，每一口都是滿滿真材實料，冬天加熱喝，身心都好暖

▎夏雨

這瓶是與檸檬大叔強強聯手的健康飲，也是米的常備軍成員。以檸檬榨出明亮的鮮爽，還有蘆薈和奇亞籽的魔力Q感在嘴裡走跳，團員年菜的飯桌很適合配這瓶，超清爽解膩

▎童芯

台東有機米慢煮成稠滑米湯，原料純粹簡單無加糖，添入耐熱乳酸菌來為健康力助攻，

關懷探病與彌月送禮(7-8個月以上，使用副食品)，很推薦遞上這一組來養出好氣色。

谷溜谷溜養生飲品｜店家地圖