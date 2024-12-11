古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜2024台中景點推薦，草莓季甜點

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜來自草莓刨冰的甜心應援

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜環境介紹

浪漫冬日倒數計時中，也是草莓魅力登場的季節，無論入甜點還是入刨冰都正點！以日式刨冰為專門的古辰希子GCCZ，除了一中商圈的街邊店(請點我)之外，今年悄悄前進台中的人氣景點光復新村，走走晃晃拍拍美照後，來休息會，吃碗解渴刨冰剛剛好。

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店，室內隔成兩處榻榻米座區，當柔和日光流入木色空間裡，自然流動出一縷空氣感；

室外的木造涼亭也是一大魅力值，涼風徐徐的秋冬，很適合悠閒散坐於庭內，愜意的老屋時光，搭配上眼前這碗充滿浪漫情懷的草莓刨冰

細緻如鵝絨的冰花是主角，佐醬是日式刨冰的靈魂key，威士忌是常客盛讚的人氣定番，推薦要點！現正還有冬季限定的紅寶石熱情應援，紅潤潤的草莓甜心大軍盛開於刨冰上，冬天也是一場歡樂的食冰趣～

除了光復新村店，也有一中商圈的街邊店(請點我)可以爽爽吃草莓，快點乘上古辰希子這班萌心草莓季列車！

甜甜草莓季、甜甜冰品、台中霧峰美食、光復新村景點美食

古辰希子GCCZ

日式刨冰 光復新村店 甜甜草莓季

甜甜冰品

台中霧峰美食

光復新村景點美食

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜店家介紹與停車資訊

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店

評分： / 5

地址：413台灣台中市霧峰區和平路13號( 地圖 )

電話：0958 531 199

營業時間

星期一: 休息,



星期二: 11:00 – 17:00,



星期三: 11:00 – 17:00,



星期四: 11:00 – 17:00,



星期五: 11:00 – 17:00,



星期六: 11:00 – 17:00,



星期日: 11:00 – 17:00

星期一: 休息, 星期二: 11:00 – 17:00, 星期三: 11:00 – 17:00, 星期四: 11:00 – 17:00, 星期五: 11:00 – 17:00, 星期六: 11:00 – 17:00, 星期日: 11:00 – 17:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎台中分店：古辰希子GCCZ一中店

▎週一公休

▎低消＄100/人

🅿️ 鄰近收費停車場：光復新村大小車停車場、路邊停車格

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜菜單MENU

▎MENU：請點我

(取自 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店 官方)

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜餐點介紹

莓滿人生

▸ 每日限量3份

▸ 11/27草莓季甜心登場

冬日的甜心教主就是草莓了，外觀以紅艷艷的草莓軍團雙層環繞，每顆都在呼喚著：快點快點來吃我~

以新鮮大湖草莓、自製草莓醬與草莓果凍來莓滿人森～頂層布丁有如茶碗蒸般入口即化，蠻特別的口感，裡頭藏著Q黏棉花糖與一球香草冰淇淋，口口皆來自草莓的甜心應援

莓心莓異

將愛心草莓撲滿滿，這碗拿來告白很可以！

以草莓和奇異果為主角，八女抹茶染上活力色彩，馥郁果香與酸v滋味是最大特色，佐香甜草莓醬與優格，還咬得到嫩Q抹茶凍，這碗就是個繽紛熱鬧的小果園。

古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜店家地圖