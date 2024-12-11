古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜2024台中景點推薦，草莓季甜點 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜來自草莓刨冰的甜心應援 冬季就是要實現草莓自由，乘上這班萌心草莓季列車。快點來光復新村古辰希子GCCZ ，在老屋時光裡，來碗好吃的日式刨冰，還有草莓的甜心應援喲～顆顆閃耀著紅潤飽滿的寶石色澤，想像著咬下的酸甜多汁，這個時節就是要吃爆草莓啊！ 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜環境介紹 浪漫冬日倒數計時中，也是草莓魅力登場的季節，無論入甜點還是入刨冰都正點！以日式刨冰為專門的古辰希子GCCZ，除了一中商圈的街邊店(請點我)之外，今年悄悄前進台中的人氣景點光復新村，走走晃晃拍拍美照後，來休息會，吃碗解渴刨冰剛剛好。 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店，室內隔成兩處榻榻米座區，當柔和日光流入木色空間裡，自然流動出一縷空氣感； 室外的木造涼亭也是一大魅力值，涼風徐徐的秋冬，很適合悠閒散坐於庭內，愜意的老屋時光，搭配上眼前這碗充滿浪漫情懷的草莓刨冰 細緻如鵝絨的冰花是主角，佐醬是日式刨冰的靈魂key，威士忌是常客盛讚的人氣定番，推薦要點！現正還有冬季限定的紅寶石熱情應援，紅潤潤的草莓甜心大軍盛開於刨冰上，冬天也是一場歡樂的食冰趣～ 除了光復新村店，也有一中商圈的街邊店(請點我)可以爽爽吃草莓，快點乘上古辰希子這班萌心草莓季列車！ 甜甜草莓季、甜甜冰品、台中霧峰美食、光復新村景點美食 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店 甜甜草莓季 甜甜冰品 台中霧峰美食 光復新村景點美食 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜店家介紹與停車資訊 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店 評分： / 5 地址：413台灣台中市霧峰區和平路13號( 地圖 ) 電話：0958 531 199 營業時間 星期一: 休息, 星期二: 11:00 – 17:00, 星期三: 11:00 – 17:00, 星期四: 11:00 – 17:00, 星期五: 11:00 – 17:00, 星期六: 11:00 – 17:00, 星期日: 11:00 – 17:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 Facebook Instagram ▎台中分店：古辰希子GCCZ一中店 ▎週一公休 ▎低消＄100/人 🅿️ 鄰近收費停車場：光復新村大小車停車場、路邊停車格 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜菜單MENU ▎MENU：請點我 (取自 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店 官方) 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜餐點介紹 莓滿人生 ▸ 每日限量3份 ▸ 11/27草莓季甜心登場 冬日的甜心教主就是草莓了，外觀以紅艷艷的草莓軍團雙層環繞，每顆都在呼喚著：快點快點來吃我~ 以新鮮大湖草莓、自製草莓醬與草莓果凍來莓滿人森～頂層布丁有如茶碗蒸般入口即化，蠻特別的口感，裡頭藏著Q黏棉花糖與一球香草冰淇淋，口口皆來自草莓的甜心應援 莓心莓異 將愛心草莓撲滿滿，這碗拿來告白很可以！ 以草莓和奇異果為主角，八女抹茶染上活力色彩，馥郁果香與酸v滋味是最大特色，佐香甜草莓醬與優格，還咬得到嫩Q抹茶凍，這碗就是個繽紛熱鬧的小果園。 古辰希子GCCZ 日式刨冰 光復新村店｜店家地圖