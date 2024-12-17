這間桃園超人氣的合菜料理，一直是我的口袋名單，趁著難得和朋友聚餐，我立刻推薦這家，終於如願以償吃到！事先就預約好必吃的招牌「老油條」，深怕吃不到，果然不負眾望，每道菜都超級美味，完全符合在地人的大力推薦。

店家資訊 店名：老油條小館

地址：桃園市桃園區自強路22號

營業時間：11:00-14:00 / 17:00-21:00｜每週三公休

電話：03-347-2940 這裡鄰近三民運動公園，靠近青溪國中，開車族可以將車停在青溪國中旁的路邊停車格，或是桃園國民運動中心的收費停車場，機車則能直接停放在店門口，非常方便。 這間店以高人氣聞名，桌數不算多，所以強烈建議事先預約，因為用餐時段幾乎都會客滿！

菜單包括冷盤、蛋類、時蔬、熱炒、湯品及飯類，價格約落在$110到$520之間。主打川粵料理，搭配台式熱炒，幾乎每道菜都是招牌，而其中的「老油條」更是必點招牌！

我超民主的規定每人至少要點一道菜，別跟我說「隨便」XD！結果大家點的都超滿意，每一道都好吃到讚不絕口。所以，除了「老油條」必吃外，菜單上每一樣都推薦！

菜脯煎蛋

這道經典台菜煎到金黃帶點微焦，蛋裡夾著菜脯的鹹香，滿滿熟悉的古早味。

花椒烘蛋

這道川菜經典我也超推薦！滿滿的花椒肉末加上兩種辣椒，視覺效果滿分，麻香辣勁搭配酥脆的烘蛋，真的太過癮！

牛肉炒飯

這裡的炒飯完全無可挑剔，粒粒分明、充滿鑊氣，每一口都香氣十足，非常入味又好吃！

XO醬炒飯

XO醬的香辣風味搭配炒飯真是絕配，每一口都讓人回味無窮。

老油條

這道必吃招牌建議事先預訂！這其實是粵菜經典的「百花釀油條」，酥炸油條塞滿魚漿與蝦仁，淋上鹹甜醬汁，外酥內鮮，鹹甜交織，超級滿足！

翡翠海鮮羹

這道宴席常見的料理，料多味美，湯頭鮮甜。菠菜的綠意搭配豆腐、香菇等豐富配料，勾芡後的口感滑順飽滿，喝起來鮮美又有飽足感。

魚香茄子

原本點的是蒜烤香茄，結果送來的是魚香茄子，寫文章時才發現，哈哈！

茄子搭配鹹甜醬汁，口感嫩滑，表面撒上柴魚片，整道菜香氣十足又超美味。

宮保高麗菜

這道川味熱炒其實不會太辣，但風味十足，每一口都很夠味，非常下飯！

果律蝦球

香酥的蝦球鋪上酸甜的鳳梨片，就是我們熟悉的鳳梨蝦球，炸得外酥內嫩，蝦子個頭又大，吃起來超過癮！

五更腸旺

這道料理麻辣夠味，吃起來超過癮，尤其配著炒飯一起吃，真的是絕配！

客家小炒

這道經典熱炒鹹香夠味又下飯，魷魚軟Q不會乾硬，整體口感非常好吃又滿足。

總之大家輕鬆完食，每個人都吃得開心又滿足！這間真的無雷，愛吃川粵料理的朋友一定要來試試。

店家資訊

店名：老油條小館

地址：桃園市桃園區自強路22號

營業時間：11:00-14:00 / 17:00-21:00｜每週三公休

電話：03-347-2940

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