每天來一杯咖啡，早晨的儀式感滿滿，像是按下開啟一天活力的開關！這天正好和休假的家人一起出門，來到三重找美食，特地挑了朋友推薦的「Cozy coffee可集咖啡三重集英店」，他們家的咖啡可是口碑極佳。假日休息時，我們最愛找不限時的咖啡廳，像可集咖啡這樣的地方正合我們心意，輕鬆愜意又自在。無論是一個人享受咖啡與甜點，還是和朋友聚會聊天，這裡都能讓人放下煩憂，享受片刻的悠閒時光。

店家資訊

「Cozy coffee可集咖啡三重集英店」位於三重集英路，這區是重劃區，街道寬敞且綠意滿滿，少了都市的吵雜聲，漫步其中倍感舒適愜意。

咖啡廳的室內空間明亮柔和，乳白色與深藍色的配色加上淺木色家具，整體溫馨又有質感，進門就讓人捨不得離開。

落地窗旁的高腳椅區還貼心配有插座，帶上筆電，一杯咖啡配點心，工作與享受兩不誤。

沙發座位區是我的最愛，設計感十足，座位之間的間距剛好，不會感到擁擠，也讓空間保持安靜舒適。

一樓有一個可愛的甜點櫃，當天的每日限定蛋糕就展示在這裡，讓人忍不住想多點幾樣。

店內除了有一樓用餐區，二樓更是一片寬敞明亮的空間，窗外滿眼綠意，搭配淺木色桌椅，整體氛圍優雅而放鬆，我們毫不猶豫地選擇在二樓享用餐點。

二樓座位選擇更多，無論雙人或多人用餐都能靈活安排，還有一間適合讀書會或聚會的包廂，非常貼心。

二樓也有舒適的沙發區，坐上去像是回到了家裡的客廳，讓人不禁聯想到六姐妹的聚會，這裡絕對是我們的首選！

更棒的是，這裡有三個豪華沙發座位，舒適到讓人不想離開，喝著咖啡放鬆心情，連續點上好幾杯也不覺得過癮XDDD

逛了一圈環境後，我們拿起菜單開始研究要吃什麼。朋友特別推薦他們的咖啡以及漢堡、熱壓和鬆餅，於是我們三人決定點幾款不同系列的餐點來一起試試。

飲品種類相當豐富，尤其咖啡是朋友力推的主打，從特調到手沖都有，非常符合我們這群咖啡愛好者的口味。

芋泥煉乳肉鬆可頌 $75

看到菜單上的芋泥瞬間讓我眼前一亮，身為芋泥控當然毫不猶豫地點了！原以為可頌會小巧精緻，結果居然有成人手掌那麼大，對於食量小的人，搭配一杯飲品就很夠了。

熱騰騰的可頌，底層鋪滿濃郁芋泥，搭配煉乳和肉鬆點綴，入口鬆軟鹹甜交織，味道相當出色，我們一口咬下就愛上了！

起司松露里肌堡 $115

酥烤過的麵包香氣四溢，裡頭夾著里肌肉片、起司、松露醬、生菜和番茄，口感層次豐富。尤其里肌肉片帶點培根的乾香風味，味道非常討喜。

墨西哥雞肉餅 $95

捲餅控必點的墨西哥雞肉餅終於上桌！薄脆的捲皮帶來酥脆的口感，尤其邊緣更是迷人，微辣的雞肉餡料份量十足，辣味適中，整體味道獲得我們的一致好評！

胡麻燻雞起司 $85

朋友大力推薦他們家的磚壓，我一看到菜單上有胡麻燻雞起司，立刻毫不猶豫地點了這道最愛的組合。

這款磚壓滿滿雙倍起司，濃郁的胡麻香與燻雞的豐富口感層層堆疊，麵包大片且外皮烤得酥香，份量十足又好吃，讓我直呼太值得了！

鮪魚玉米沙拉鬆餅 $145

這道是我們家小妞點的主餐，鬆餅厚實又扎實，直徑約八吋，份量超足夠，絕對能吃得很飽！

因為是午餐時間，我們選了鹹口味的鬆餅，上頭放了兩大球鮪魚玉米餡料，滿滿的誠意，再搭配一旁的新鮮蕃茄與生菜沙拉，均衡又美味。

一開始我對罐頭類的鮪魚有些排斥，但這次品嚐後完全改觀，沒有一般鮪魚罐頭的腥味，口感滑順，搭配玉米的甜香更是美味。我還問姪女今天最喜歡哪道，她毫不猶豫選了這道鮪魚玉米沙拉鬆餅！

紅心芭樂鬆餅 $135

鹹食解決後，還是忍不住想用甜點來畫個完美句點。看到菜單上的紅心芭樂鬆餅瞬間決定試試，果然份量十足，一整個大盤子，當作下午茶點心也能吃得很滿足！

這款紅心芭樂鬆餅附上新鮮的芭樂果泥，吃法隨你喜歡，可以沾著吃，也可以像我一樣將果泥均勻地塗抹在鬆餅上，每一口都充滿清新的果香。

這裡的鬆餅吃起來蓬鬆又有彈性，和傳統格子鬆餅的酥脆感完全不同，應該是鬆餅粉配方與烘烤時間的精準調整，整體口感與香氣讓人愛不釋口。

香芋牛奶$95 / 摩卡拿鐵咖啡$95 / 焦糖瑪其朵$95

我們選了三款飲品各有特色：香芋牛奶使用新鮮芋泥與鮮奶調製，喝之前建議攪拌均勻以避免分層；摩卡拿鐵選了冰的，咖啡香濃滑順，果然名不虛傳！

焦糖瑪其朵 $95

這款熱咖啡還附有精緻拉花，入口後焦糖的香甜與咖啡的濃郁完美平衡，味道層次豐富但完全不苦澀，調味拿捏得恰到好處，我超愛這一杯！

可集咖啡的輕食和鬆餅讓我非常滿意，口味選擇豐富，份量也足以填飽肚子，比起許多連鎖咖啡店在味道和份量上更勝一籌。至於飲品，咖啡果然是主角，質感優秀不愧是招牌！再加上舒適安靜的用餐環境，讓人不自覺想常來。如果他們能在基隆開分店，我一定是常客啦！

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