最近的天氣慢慢變涼，讓人特別想來上一碗熱呼呼的粿仔湯。可現在已經是深夜，究竟哪裡能找到美味的粿仔湯呢？別擔心！基隆的「洪記粿仔湯」全年無休、24小時營業，不僅有招牌的粿仔湯，還提供各種麵食、飯類和經典小菜，保證深夜也能讓你大快朵頤，吃得心滿意足！

位於安樂路二段、長庚醫院附近，有一家洪記粿仔湯，全年24小時營業。不管是麵類、飯類還是各式小菜，選擇多元，但最吸引人的當然是他們的招牌粿仔湯。粿仔採用再來米製成，口感Q彈，而湯頭則以每日熬煮的濃郁配方取勝，一喝入口不僅回甘，還讓人瞬間感到溫暖又滿足，尤其在涼涼的夜晚，真的特別暖心。

餐點主要分成三大類，主餐、湯品和小菜。主餐中有多種麵類和飯類可選擇，小菜則包含豬肉類、鯊魚煙，以及清爽的小黃瓜或燙青菜。不論點什麼，搭配些青菜總是營養又均衡，讓每一餐都更加健康滿分！

洪記的必點招牌就是豬腸粿仔湯！Q彈的粿仔由再來米製成，每天精心熬煮的湯頭濃郁回甘，配上豬腸，讓整碗湯更具層次感。如果不吃豬腸，也可以單點純粹的粿仔湯，一樣讓人回味無窮！

如果覺得喝湯還不夠滿足，那一定要試試他們的豬腸陽春乾麵！麵條淋上經典的蔥油醬汁，拌勻後，香氣四溢，讓人忍不住趕緊嘗一口。麵條扎實富有彈性，搭配醬汁後層次更佳，吃著吃著就不知不覺把整碗吃光，甚至還想再來一碗呢！

如果怕吃不飽，還可以加點一碗魯肉飯！魯肉鹹香適中，油而不膩，搭配白飯特別下飯，不僅味道滿分，還能增加飽足感，真的非常推薦。

吃主餐時，不搭配點小菜怎麼行呢！愛吃軟嫩口感的可以選豬嘴肉、大腸頭或豬小腸，喜歡爽脆的則推薦豬頭肉或豬雜肉。不過，別忘了來一份燙青菜，營養均衡才能讓每一餐更加完美！

洪記粿仔湯的價格親民，餐點品質也非常穩定。再加上24小時營業，隨時隨地都能輕鬆享用。特別是深夜來上一碗粿仔湯配魯肉飯，不僅百元有找，還能吃得飽飽的，睡個好覺絕對沒問題！

洪記粿仔湯在基隆有三間分店，其中只有信一路和安樂路的分店提供24小時服務，想深夜解饞的朋友記得前往這兩家店喔！

店家資訊

店名：洪記粿仔湯

地址：基隆市安樂區安樂路二段155號

營業時間：24小時營業

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