烏司答土耳其居家香料料理餐廳

之前去嘉義時吃過烏司答土耳其料理，沒想到台南也有分店！進店坐下才發現這裡和嘉義是一家，當下超驚喜，因為真的很喜歡他們的土耳其菜，現在不用跑遠就能享受啦！

牆上滿滿的土耳其彩繪裝飾，散發濃厚異國風情！用餐空間寬敞，每桌之間的距離剛好，不會互相打擾，無論約會還是朋友聚餐都非常適合呢！

餐桌上的土耳其彩繪地圖餐墊超吸睛！我看到這張餐墊才恍然大悟，這家就是之前在嘉義吃過的那間餐廳！地圖設計很可愛，還能順便了解土耳其地理和文化特色呢！

菜單設計精緻，每道餐點都有照片作為參考，選擇起來更直觀！餐廳還貼心提供素食選項，適合聚餐時有朋友吃素的情況，但他們的素食餐是以蛋奶素為主喔～

如果加價100元就能升級套餐，包含麵包、白飯、飲料和湯品，整體來說超划算！

餐廳是穆斯林友好餐廳，所以禁止攜帶豬肉和酒，這點一定要注意不要踩線喔！

土耳其匹嗲就是當地的特色披薩，不同於一般的圓形，它是船型的，很有特色！

土耳其烤肉的魅力在於使用不同香料醃製，完美保留肉的鮮嫩原味和香料的濃郁香氣，愛肉一族一定要試試！

本來超想試試陶甕料理，但考慮到食量有限只能忍痛放棄！這道菜看起來真的非常特別！

他們的土耳其焗烤可不一樣，裡面沒有白醬和飯，而是用馬鈴薯搭配蔬菜和香料焗烤而成，風味獨特！

素食料理的選擇還挺多樣化的，每道看起來都很吸引人！

飲品

土耳其甜點

輕食沙拉

這次我們升級了一份套餐，有主廚濃湯和香噴噴的麵包，感覺很豐盛！

田園沙拉裡加了洋蔥，是五辛素，酸酸的口感應該是檸檬調味，吃起來清爽又開胃，搭配烤肉、匹嗲或麵包都超對味！

主廚麵包真的超級好吃！香氣四溢，口感又Q彈有咬勁，每一口都超滿足！

主廚濃湯和常見的玉米濃湯不一樣，今天喝到的是雞肉香料濃湯，清爽中帶著滿滿的香料香氣，彷彿瞬間置身香料市場！

土耳其紅茶真的很有特色！整場土耳其料理最令人著迷的就是那撲鼻而來的香料魅力！

田園蔬菜匹嗲的麵皮特別Q彈，起司多到幾乎蓋住蔬菜的存在感，濃郁的香氣撲鼻，我還一度以為是羊乳起司！

起司蔬食螺旋麵焗烤

丹娜牛肉串燒旁邊搭配了涼拌菜和薯條，烤牛肉完美融合香料的風味，還保留牛肉的鮮美，一口牛肉搭配涼拌菜，層次感十足！

土耳其米布丁真的是必點甜品！濃濃的奶香讓人一口接一口，甜度偏高，對嗜甜的朋友來說絕對是天堂！

天啊～我們三個人吃得超飽，肚子快撐破了，但每一口都讓人滿足！這餐徹底沉浸在香料的魔幻世界裡，彷彿被迷住了一樣！

別忘了給Liz一個讚喔！